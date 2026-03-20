Káosz az olajpiacon, még csak most kezdődhet az igazi emelkedés

A határidős és a fizikai árak közötti szakadék részben az Egyesült Államok agresszív árfékezési kísérleteinek tudható be. Washington stratégiai készleteket szabadít fel, és feloldotta az orosz olajra vonatkozó szankciók egy részét. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter még azt sem zárta ki, hogy az iráni olajra kivetett szankciókat is enyhítik, miközben az ország háborúban áll Teheránnal. A kereskedők döbbenten fogadták a bejelentést. Emellett erős piaci spekuláció övezi azt is, hogy az USA közvetlenül beavatkozik a határidős piacokon, bár ezt Bessent határozottan cáfolta.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA)

a valaha volt legnagyobb olajkínálati zavarként jellemezte a helyzetet.

A Goldman Sachs becslése szerint a konfliktus napi mintegy 17 millió hordónyi olajszállítmányt érint. A Goldman és a Citigroup elemzői arra figyelmeztetnek, hogy ha a háború folytatódik, a határidős árak heteken belül megdönthetik a 2008-as, 147,50 dolláros történelmi csúcsot is.

A fizikai piac feszültségét jól mutatja, hogy az ománi referenciaár ezen a héten meghaladta a hordónkénti 162 dollárt, az Egyesült Arab Emírségekből származó Murban nyersolaj ára pedig 145 dollár fölé emelkedett. A világ legnagyobb fogyasztói régiójának számító ázsiai finomítók több ezer kilométerről, elképesztő felárakkal próbálnak beszerezni mindent, ami csak elérhető. Három éve nem vásároltak ugyanis ennyi amerikai olajat, mint most.

A hatások már a végső fogyasztóknál is érezhetők.

Az Egyesült Államokban a benzin kiskereskedelmi ára megközelíti a gallononkénti 4 dollárt, a gázolajé pedig meghaladta az 5 dollárt. Európában a légitársaságok sorra törlik a járataikat a kerozin hordónkénti 200 dollár feletti ára miatt, a megmaradó járatokon pedig az utasokra hárítják a többletköltségeket. A tengeri szállítmányozásban a konténerszállítók üzemanyag-pótdíjat vezetnek be. Németországban a fűtőolajat a lakosság már csak a legszükségesebb esetekben vásárolja. Emellett az egyik legnagyobb európai fuvarozócég, a Girteka Logistics vezetője is arról számolt be, hogy az energiapiaci áremelkedés szinte azonnal beépül a fuvardíjaikba.

A Carlyle Group energetikai stratégiai igazgatója, Jeff Currie szerint a papírpiac teljesen elszakadt a fizikai piactól, és "hatalmas kínálati sokkal" kell szembenézni. A Crystol Energy tanácsadója, Christof Rühl úgy látja, hogy

az Egyesült Államok gyakorlatilag kimerítette az áremelkedés megfékezésére szolgáló eszköztárát, legalábbis addig, amíg a tengerszoros zárva marad.

A negyedik hetébe lépő háborúban egyelőre semmi sem utal enyhülésre. Az iráni tisztviselők a Hormuzi-szoros megnyitásáról addig nem is hajlandók tárgyalni, amíg az amerikai–izraeli támadások folytatódnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images