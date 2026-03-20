  • Megjelenítés
Káosz az olajpiacon, még csak most kezdődhet az igazi emelkedés
Gazdaság

Káosz az olajpiacon, még csak most kezdődhet az igazi emelkedés

Portfolio
Az iráni háború harmadik hetére drámai mértékben elszakadtak egymástól a határidős olajárak és a fizikai piacon jegyzett árak. Miközben a Brent nyersolaj nagyjából 50 százalékot drágulva hordónként 110 dollár körül jár, a tényleges szállítmányok – valamint a belőlük készülő benzin, gázolaj és kerozin – ennél jóval drágábbak. A Hormuzi-szoros csaknem teljes lezárása és a közel-keleti energetikai létesítmények elleni támadások korábban nem látott ellátási válságot okoznak - számolt be a Bloomberg.

A határidős és a fizikai árak közötti szakadék részben az Egyesült Államok agresszív árfékezési kísérleteinek tudható be. Washington stratégiai készleteket szabadít fel, és feloldotta az orosz olajra vonatkozó szankciók egy részét. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter még azt sem zárta ki, hogy az iráni olajra kivetett szankciókat is enyhítik, miközben az ország háborúban áll Teheránnal. A kereskedők döbbenten fogadták a bejelentést. Emellett erős piaci spekuláció övezi azt is, hogy az USA közvetlenül beavatkozik a határidős piacokon, bár ezt Bessent határozottan cáfolta.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA)

a valaha volt legnagyobb olajkínálati zavarként jellemezte a helyzetet.

A Goldman Sachs becslése szerint a konfliktus napi mintegy 17 millió hordónyi olajszállítmányt érint. A Goldman és a Citigroup elemzői arra figyelmeztetnek, hogy ha a háború folytatódik, a határidős árak heteken belül megdönthetik a 2008-as, 147,50 dolláros történelmi csúcsot is.

Még több Gazdaság

A fizikai piac feszültségét jól mutatja, hogy az ománi referenciaár ezen a héten meghaladta a hordónkénti 162 dollárt, az Egyesült Arab Emírségekből származó Murban nyersolaj ára pedig 145 dollár fölé emelkedett. A világ legnagyobb fogyasztói régiójának számító ázsiai finomítók több ezer kilométerről, elképesztő felárakkal próbálnak beszerezni mindent, ami csak elérhető. Három éve nem vásároltak ugyanis ennyi amerikai olajat, mint most.

A hatások már a végső fogyasztóknál is érezhetők.

Az Egyesült Államokban a benzin kiskereskedelmi ára megközelíti a gallononkénti 4 dollárt, a gázolajé pedig meghaladta az 5 dollárt. Európában a légitársaságok sorra törlik a járataikat a kerozin hordónkénti 200 dollár feletti ára miatt, a megmaradó járatokon pedig az utasokra hárítják a többletköltségeket. A tengeri szállítmányozásban a konténerszállítók üzemanyag-pótdíjat vezetnek be. Németországban a fűtőolajat a lakosság már csak a legszükségesebb esetekben vásárolja. Emellett az egyik legnagyobb európai fuvarozócég, a Girteka Logistics vezetője is arról számolt be, hogy az energiapiaci áremelkedés szinte azonnal beépül a fuvardíjaikba.

A Carlyle Group energetikai stratégiai igazgatója, Jeff Currie szerint a papírpiac teljesen elszakadt a fizikai piactól, és "hatalmas kínálati sokkal" kell szembenézni. A Crystol Energy tanácsadója, Christof Rühl úgy látja, hogy

az Egyesült Államok gyakorlatilag kimerítette az áremelkedés megfékezésére szolgáló eszköztárát, legalábbis addig, amíg a tengerszoros zárva marad.

A negyedik hetébe lépő háborúban egyelőre semmi sem utal enyhülésre. Az iráni tisztviselők a Hormuzi-szoros megnyitásáról addig nem is hajlandók tárgyalni, amíg az amerikai–izraeli támadások folytatódnak.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bezár az ismert boltlánc webáruháza Magyarországon, lezárul egy korszak
Bejelentette Irán: elkezdik szétbombázni a világ üdülőhelyeit – Turistaközpontok és szórakozóhelyek kerülnek támadás alá
Az amerikai hegemónia a szemünk láttára omlik össze
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility