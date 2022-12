Áll a bál Európa legmodernebb hadseregénél: az oroszok után a németeknél is beütött a baj

Régóta szó van arról, hogy a Bundeswehr számos területen nem tudja ellátni azokat a követelményeket, melyeknek egy modern NATO-haderőnek meg kellene felelnie, különösen annak fejében, hogy Európa egyik legerősebb gazdaságát és legnagyobb országát kellene megvédeniük.

Most, az ukrajnai háború kapcsán azonban kiemelt figyelmet kezdtek el kapni ezek a hiányosságok, miután kiderült komoly problémák vannak az ukrán fegyveres erők részére biztosított német Panzerhaubitze-2000 önjáró tarackokkal. Az ukrán tüzérség átlagosan napi 300 lövedéket lő ki az orosz állásokra, ez pedig nagyon intenzív használatot jelent a tarackok esetén, emiatt pedig jelentős karbantartási igény merül fel velük kapcsolatban.

A tarackok javítását Litvánia végzi, ami önmagában már jelentős időbeni kiesést okoz, hiszen az átszállítás csak Fehéroroszország megkerülésével, Lengyelországon keresztül érhető el.

Az időtényezőn kívül most egy újabb akadály is jelentkezett a járművek javítása esetén, Litvánia ugyanis nemrégiben jelezte:

a legutóbb küldött hat tarack javítását már csak úgy tudták megoldani, hogy egy működőképeset szedtek darabokra.

Az értesülések szerint a német kormányt már nyáron figyelmeztették arra, hogy több alkatrészt kell szállítaniuk az Ukrajnát támogató javítóüzembe, azonban Berlin döntéshozói novemberig sem hajtották végre a szükséges alkatrész-utánpótlás megrendelését.

A németek által szállított harctéri járművek közül nem csak az önjáró lövegekkel akadnak problémák, hanem a légvédelmi ütegekkel is. Az októberben kezdődő brutális orosz bombatámadások következtében ugyanis Berlin sietve felajánlotta az egyik legújabb fejlesztésének számító IRIS-T légvédelmi rakétarendszer négy példányát az ukrán hadsereg részére.

Ebből az első még októberben meg is érkezett, és bár a további szállítmányokra 2023-ig várni kell, az ukrán légvédelem azonban az egyetlen meglévő példány segítségével is nagy valószínűséggel a lőszerkészlet végére ért.

November végén ugyanis az ukrán légierő arra kérte Berlint, hogy szállítson további rakétákat, mert a folyamatos orosz támadások következtében kritikus szintre csökkent a meglévő készletük belőle.

Leginkább az IRIS-T-hez szeretnénk elegendő lőszerrel rendelkezni. Ez egy igazán kiváló megoldás, tulajdonképpen a légvédelmi rendszerek új generációja

- mondta Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője.

A szóvivő nyilatkozata alapján viszont nagy szükség lenne a lőszerekre, ugyanis a beköszönő tél előtt Oroszország célzott rakéta- és dróntámadásai szisztematikusan az ukrán villamosenergia-hálózatot veszik célba.

Az ukrán fegyveres erők pedig csak korlátozott módon, a német IRIS-T és a norvég-amerikai NASAMS egységekkel képesek Hatékonyan szembeszállni az orosz cirkálórakéták és drónok jelentette fenyegetésekkel.

Spectacular footage: Two Russian Kalibr cruise missiles shot down within seconds over Kyiv Oblast on Nov. 15. First is audible explosion and glow on horizon, second a clear view of interception by German Iris-T air defense system. pic.twitter.com/bDp1twuzJB