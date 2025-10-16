Kimondta Budanov: bármi lesz, Ukrajna nem fog többé békében élni

Ukrajnának fel kell készülnie arra, hogy a következő évek sem lesznek békések, teljesen függetlenül attól, sikerül-e a közeljövőben lezárni a háborút – jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője.

Nem valószínű, hogy a következő években békés, fenyegetésmentes időszak jön”

– mondta Budanov az RBK cikke szerint.

Pontosította: nem gondolja úgy, hogy feltétlen évekig el fog húzódni az Oroszországgal folytatott, aktív háború, de a fenyegetés akkor is állandó lesz, ha sikerül lezárni a nyílt fegyveres konfliktust.

Nem gondolom azt, hogy folyamatosan háborúban lesz. Nem erről beszélek. De készen kell állnunk arra, hogy felvegyük a harcot, fegyveres ellenállást tanúsítsunk bármely pillanatban, ez fog történni”

– mondta a katonai hírszerzés feje.

Budanov tegnap arról beszélt, Oroszország már elvesztette volna a háborút, ha szövetségesei nem segítik ki, erről itt írtunk:

Címlapkép forrása: 2023 Libkos via Getty Images