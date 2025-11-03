  • Megjelenítés
Beadta a derekát Putyin régi szövetségese: itt a fordulat - Rengeteg fegyverhez juthat hozzá Ukrajna

Szerbia készen áll fegyvereket eladni európai országoknak, az sem zavarja többé Belgrádot, ha ezek az eszközök végül Ukrajnában kötnek ki – írta meg az Ukrinform Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentésére hivatkozva.

Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket. Több lőszert gyártunk, mint Franciaország, a lőszerre pedig szükség van Európában. Felajánlottam az EU-s barátainknak, hogy kössenek velünk szerződést és vigyék el, amink van. Ez hatalmas hozzájárulás lenne a részünkről Európa biztonságához”

– idézi a lap Vucic elnököt.

Arról is megkérdezték a belgrádi politikust, hogy mit szólna ahhoz, ha az európai országok a szerb lőszert végül átadnák Ukrajnának.

Azt csinálnak vele a vevők, amit akarnak”

– mondta a szerb vezető.

Hozzátette ugyanakkor: Szerbia semleges állam, ugyanakkor elítéli Oroszország Ukrajnával szembeni támadását és anyagi és humanitárius tekintetben is ők nyújtották a legtöbb segítséget a megtámadott országnak az összes balkáni állam közül. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Belgrád jó kapcsolatot szeretne fenntartani Oroszországgal is és nagyban függ az orosz energiától.

Szerb lőszerek egyébként a háború során már több ízben is eljutottak az ukrán frontra - hadiipari cégek a kormány tudta nélkül exportálták ezeket európai országokba, melyek odaadták a szállítmányokat az ukrán hadseregnek. Emiatt diplomáciai botrány is volt Belgrád és Moszkva közt, amely miatt Vucic egy ideig minden fegyverszállítást leállított.

Címlapkép forrása: Milos Miskov/Anadolu Agency via Getty Images

