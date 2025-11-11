A legnagyobb titokban készül a hatalmas megállapodás: ezzel mindent megváltoztathat Ukrajna

A tárgyalások egy szélesebb megállapodáscsomag részét képezik, amelyben Ukrajna több tízmilliárd dollár értékben vásárolna fegyvereket az USA-tól. A közvetlen egyeztetések idén ősszel gyorsultak fel, amikor nyilvánvalóvá vált az ukrán fejlesztések gyakorlati értéke az amerikai hadsereg számára. Október elején Szerhij Bojev ukrán védelmi miniszterhelyettes vezetésével ukrán delegáció látogatott Washingtonba, ahol konkrét drónmodelleket mutattak be. Egy amerikai kormányzati képviselő a The Wall Street Journal-nak elmondta, hogy
a részletes megállapodás, amely milliárdos értékű lehet, várhatóan több hónapot vesz igénybe, de a stratégiai fontosság miatt felgyorsulhat a folyamat.
Az amerikai hadsereg már 2023-ban elindította a Replicator kezdeményezést, amelynek célja a pilóta nélküli rendszerek számának gyors növelése, évi 500 millió dolláros költségvetéssel. Idén augusztusra azonban a célokat nem sikerült teljes mértékben elérni – ezrek helyett csak százas nagyságrendben szállítottak drónokat. A brit Royal United Services Institute (RUSI) elemzőközpont szerint a drónok okozzák az orosz felszerelésben keletkezett károk 60-70%-át. Az USA számára ezért vonzó az ukrán termékek alacsony költsége és tömeggyártása. A StateWatch adatai szerint Ukrajna 2024-ben 1,7 millió drónt gyártott, szemben a 2023-as 415 ezerrel és a 2022-es mindössze 1200-zal. Ezzel szemben az amerikai ipar csak 100 ezer drón gyártását tervezi idén.
Az ukrán drónok előnye, hogy a legfrissebb harci tapasztalatokat veszik figyelembe, szemben az amerikaiakkal, amelyeket többnyire tesztkörülmények között fejlesztenek. Zelenszkij elnök szerint
Ukrajna ötéves, 50 milliárd dolláros megállapodást ajánlott az Egyesült Államoknak, amely évi 10 millió drón gyártását irányozza elő kereskedelmi alapon.
A megállapodás útjában álló fő akadály a kínai alkatrészek nagymértékű használata. Nemzetbiztonsági okokból az USA jövő július 1-jétől betiltja a kínai alkatrészeket tartalmazó drónok vásárlását. Az USA és Ukrajna megoldásokat keres ezek helyettesítésére, de nehézségekbe ütköznek, mivel még az amerikai vállalatok sem mindig tudnak lemondani a kínai komponensekről.
A The Wall Street Journal forrásai szerint a lehetőségek között szerepel a közvetlen vásárlás Ukrajnában, közös vállalkozások létrehozása az USA-ban vagy más partnerországokban, licencmegállapodások a gyártásra, vagy ukrán vállalatok leányvállalatainak létrehozása az USA-ban. A drónmegállapodás, ha létrejön, több mint egyszerű kereskedelmi ügylet. Az USA és Ukrajna közötti kapcsolatok egyfajta elmozdulását tükrözi, amelyben a kevésbé erős állam innovátorként, az erősebb pedig tanulóként jelenik meg. Ez jelzi az amerikai politikai elit elismerését, hogy a globális védelmi versenyképesség egyre inkább függ a gyors alkalmazkodás és az új technológiák tömeges bevezetésének képességétől.
