Óriási mérföldkövet ért el Jeff Bezos űrrakétája: egyértelmű kihívót kapott a SpaceX

Az Amazont is tulajdonló dollármilliárdos, Jeff Bezos űrcége által fejlesztett hordozórakéta év eleji bemutatkozása óta most repült először éles, megrendelői küldetésen.
Az idén januárban eljesített első repülési tesztet ugyan a vállalat összességében sikerként könyvelhette el, akkor még nem sikerült a rakéta első fokozatának landolnia a Földön, amely a jövőre nézve a fenntarthatóság és költséghatékonyság szempontjából kulcsfontosságú tényező.
A mostani, sikeres landolás kulcslépés a Blue Origin számára, hogy a SpaceX-hez, aki jelenleg abszolút piacvezető rakétaindítások tekintetében.
pic.twitter.com/uD4FJ3xC8M https://t.co/uD4FJ3xC8M— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 13, 2025
Az Elon Musk álta vezetett SpaceX legnépszrerűbb, Falcon 9-es rakétája már egy évtizede hajt végre rendszeresen hasonló visszatérési manővereket, a jelenleg teszt alatt álló, két teljesen újrafelhasználható fokozatból álló Starhip rakétarendszer gyorsítófokozata pedig már kétszer az indítóállásra is sikeresen hajtott végre landolást.
A New Glenn tegnapi élő közvetítésében tiszta, napos ég alatt volt követhető a rakéta felemelkedése, miután a hét BE-4 hajtómű a levegőbe emelte a közel 100 méter magas rakétarendszert. A startot többnapos halasztás előzte meg az időjárás és egy a héten jelentkező, napkitörés okozta geomágneses vihar miatt.
pic.twitter.com/kN8h6M3ZHd https://t.co/kN8h6M3ZHd— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 14, 2025
Körülbelül tíz perccel az indítás után a nagyjából 17 emelet magas, levált első fokozat sikeresen visszatért, és leszállt az Atlanti-óceánon lebegő Jacklyn nevű bárkára.
A rakéta a NASA EscaPADE missziójának keretében két űreszközt állított Föld körüli pályára. A két szonda, a Blue és a Gold folytatja majd az útját a Mars felé, amelyet várhatóan 2027-benérhetnek majd el. Ezt követően szinkronizált ellipszispályákra állnak, és 11 hónapon át vizsgálják a bolygó űridőjárási környezetét. A fedélzeti műszerek azt elemzik majd, miként hat a napszél nagyenergiájú, töltött részecskéinek árama a Mars viszonylag gyenge mágneses terére, és hogyan járul hozzá ez a kölcsönhatás a már eleve vékony légkör további ritkulásához. Az eredmények segíthetnek megmagyarázni, miért vált a valaha melegebb, nedvesebb Mars sivataggá, és hogyan befolyásolja a napsugárzás a felszínt.
Dave Limp, a Blue Origin vezérigazgatója azt mondta:
Teljes küldetéssikerrel zártunk ma, rendkívül büszke vagyok a csapatra.
A sikeres küldetésre Elon Musk is reagált az X platformon és gratuálcióját fejezte ki a vállalat számára.
A tegnapi teszttel tovább élesedhet az egyébkén is erős verseny a magánűrvállalatok között a kereskedelmi rakétaindítások terén. Mivel a NASA és más űrügynökségek is egyre inkább támaszkodnak vállalatokra a küldetéseik során, akár hosszabb űrmissziókban is fontos szerep jut majd ezeknek a cégeknek. A Blue Origin egyik célja az új rakétával, hogy a jövőben nemzetbiztonsági eszközöket és Jeff Bezos óriásvállalatának, az Amazonnak a saját internetes műholdjait szállítsa majd fel Föld körüli pályára, valamint a vállalat által tervezett űrállomás építésében is kulcsszerepet kaphat.
A Blue Origin dollármilliárdokat költött a New Glenn kifejlesztésére. A John Glennről elnevezett jármű hajtóművei kétszer akkora tolóerőt képesek leadni, mint a SpaceX Falcon 9 rakétája, amivel nagyjából eléri a Falcon Heavy erejét, mindeközben a riválisainál nagyobb rakteret kínál.
A NASA mintegy 55 millió dollárt költött az EscaPADE-küldetésre, és 18 millió dollárt fizetett a Blue Originnek a New Glenn repüléséért a szövetségi közbeszerzési adatok szerint.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Paul Hennessy/Anadolu via Getty Images
