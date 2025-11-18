Döntött az Országgyűlés: a föld alá küldik a hidrogént

Az Országgyűlés megszavazta azt a törvénymódosítást, amely átalakítja a föld alatti energiahordozók tárolására és a földgáz biztonsági készletezésére vonatkozó szabályokat. A változtatás egyik legfontosabb eleme, hogy első ízben rögzíti a hidrogén föld alatti tárolásának alapvető jogi feltételeit.

Az MTI beszámolója alapján a módosítás értelmében a bányafelügyelet válik a hidrogéntárolás engedélyező hatóságává, vagyis a jövőben ők döntenek az ilyen típusú beruházások szakmai és biztonsági megfeleléséről. A jogalkotók ennek előkészítése során átvizsgálták a jelenlegi földgáztárolási előírásokat is, hogy azokkal összhangban alakítsák ki a hidrogénre vonatkozó rendszert.

A kutatási szakaszra továbbra is a földtani kutatás szabályai lesznek érvényesek, de egy fontos kivétellel: a földtani kutatás önmagában nem eredményez bányászati jogot, ugyanakkor biztosítja, hogy ugyanabban a térrészben más szereplő ne végezhessen párhuzamosan hasonló célú vizsgálatot.

A már működő földgáztárolók üzemeltetői számára egyszerűsített eljárás lép életbe: ha hidrogént is szeretnének tárolni, nem kell új kutatást végezniük, csupán igazolniuk kell a technológiai és biztonsági feltételek teljesülését. Sikeres kutatás esetén továbbra is lehetőség nyílik a bányatelek megállapítására, hiszen a hidrogéntárolás - a földgázhoz hasonlóan - csak bányatelekben végezhető.

A ki- és betárolási tevékenységre továbbra is a jóváhagyott műszaki üzemi terv lesz az irányadó.

A módosítás emellett pontosítja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) származási garanciák kiállítására vonatkozó jogköreit, ami a hidrogénpiac várható bővülése miatt válik egyre jelentősebbé.

A csomag egy másik fontos eleme az 50 MW feletti földgáztüzelésű erőművek biztonsági olajkészletezési kötelezettségének kivezetéséhez kapcsolódó szabályok átvezetése. A cél, hogy megszűnjenek azok a többletköltségek, amelyek jelenleg hátrányos helyzetbe hozzák a gázerőműveket. A jövőben válsághelyzetben a földgáz biztonsági készlet meghatározott részét is felhasználhatják az erőművek, ami lehetővé teszi a folyamatos működést indokolatlan kötelezettségek nélkül.

