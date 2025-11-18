Döntött az Országgyűlés: a föld alá küldik a hidrogént

Az MTI beszámolója alapján a módosítás értelmében a bányafelügyelet válik a hidrogéntárolás engedélyező hatóságává, vagyis a jövőben ők döntenek az ilyen típusú beruházások szakmai és biztonsági megfeleléséről. A jogalkotók ennek előkészítése során átvizsgálták a jelenlegi földgáztárolási előírásokat is, hogy azokkal összhangban alakítsák ki a hidrogénre vonatkozó rendszert.
A kutatási szakaszra továbbra is a földtani kutatás szabályai lesznek érvényesek, de egy fontos kivétellel: a földtani kutatás önmagában nem eredményez bányászati jogot, ugyanakkor biztosítja, hogy ugyanabban a térrészben más szereplő ne végezhessen párhuzamosan hasonló célú vizsgálatot.
A már működő földgáztárolók üzemeltetői számára egyszerűsített eljárás lép életbe: ha hidrogént is szeretnének tárolni, nem kell új kutatást végezniük, csupán igazolniuk kell a technológiai és biztonsági feltételek teljesülését. Sikeres kutatás esetén továbbra is lehetőség nyílik a bányatelek megállapítására, hiszen a hidrogéntárolás - a földgázhoz hasonlóan - csak bányatelekben végezhető.
A ki- és betárolási tevékenységre továbbra is a jóváhagyott műszaki üzemi terv lesz az irányadó.
A módosítás emellett pontosítja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) származási garanciák kiállítására vonatkozó jogköreit, ami a hidrogénpiac várható bővülése miatt válik egyre jelentősebbé.
A csomag egy másik fontos eleme az 50 MW feletti földgáztüzelésű erőművek biztonsági olajkészletezési kötelezettségének kivezetéséhez kapcsolódó szabályok átvezetése. A cél, hogy megszűnjenek azok a többletköltségek, amelyek jelenleg hátrányos helyzetbe hozzák a gázerőműveket. A jövőben válsághelyzetben a földgáz biztonsági készlet meghatározott részét is felhasználhatják az erőművek, ami lehetővé teszi a folyamatos működést indokolatlan kötelezettségek nélkül.
Címlapkép forrása: Portfolio
Bemondta a vezető: ez most a legjobb magyar állampapír
Azt is elárulta, miért.
Megszavazta a parlament: bevezetik a társasházi építményi jogot
Elfogadta az országgyűlés.
Bedobta a törölközőt a Wall Street-i elemző: ítéletet mondott a Microsoftról és az Amazonról
Eddig nem sokan rontottak az ajánlásaikon.
Bénító csapást tervez Donald Trump Oroszország ellen – Megjött végre a Kreml reakciója
Itt van Moszkva álláspontja.
Megatrendek forgatják fel a részvénypiacokat – Szakértők mondják el, hogy mibe tegyük a pénzünket
Ingyenes rendezvényünkön.
Itt az MNB kamatdöntése!
Összeült a Monetáris Tanács.
Az utolsó pillanatban menekült meg a világ egyik versenyképességi bajnoka
De már így is nagy pofont kapott a gazdaság.
Rendkívüli sebesség! Bő 24 óra alatt átment a legújabb őszi adócsomag
Az MKIK-val egyeztették.
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszíten
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
„Ami dollárban szuper hozam, forintban lehet nulla” – új szabályok diktálnak a befektetőknek
Sok mindent újra kell gondolni.
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!