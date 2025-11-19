  • Megjelenítés
Fél évszázada nem látott városi tűzvész tombol Japánban
Egy ember meghalt, és több mint 170 épület égett le a dél-japán Óita városában; helikoptereket is bevetve küzdenek az elmúlt közel fél évszázad legnagyobb városi tüzével.

Katonai és tűzoltó helikoptereket is bevetettek a csaknem fél évszázada nem látott méretű városi tűz megfékezésére.

Szerdán több mint 170 épület égett le a dél-japán tengerparti Óitában.

A légi televíziós felvételeken romokban heverő házak és sűrű füstoszlopok látszottak a dombos Szaganaszeki városrész felett, amely egy, a prémium Szeki-márkájú makrélájáról ismert halászkikötőre néz. A lángok a közeli erdős hegyoldalakra, valamint a parttól több mint egy kilométerre fekvő, lakatlan szigetre is átterjedtek, feltehetően az erős szél miatt – közölték helyi médiumok.

A tűz kedd este keletkezett, és eddig 48 900 négyzetmétert emésztett fel – nagyjából hét futballpályányi területet. Emiatt 175 embert evakuáltak, akiket ideiglenes menedékhelyeken helyeztek el. A városrész Tokiótól délnyugatra, mintegy 770 kilométerre (478 mérföldre) fekszik – közölte a japán Tűz- és Katasztrófavédelmi Ügynökség, hozzátéve, hogy a tűz okát vizsgálják.

Helyi médiumok rendőrségi forrásokra hivatkozva arról számoltak be, hogy egy holttestet találtak, egy ötvenes éveiben járó nő pedig könnyű égési sérülésekkel kórházba került.

A Kjúsú Electric Power szerint a tűz következtében mintegy 300 házban áramkimaradás volt.

Az érintett épületek száma és a leégett terület nagysága alapján ez a legnagyobb városi tűz Japánban az 1976-os, szakatai tűzvész óta, a földrengések okozta eseteket nem számítva. Összehasonlításképpen: 2016-ban Itóigavában 147 épület és mintegy 40 000 négyzetméter égett le, halálos áldozat nélkül.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

