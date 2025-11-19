Ukrajnában kipróbált, szupermodern amerikai rakétarendszer érkezik a keleti nagyhatalom partjaihoz: ez nem fog tetszeni Kínának

A szerződés értelmében a NASAMS tűzegységek gyártása a massachusettsi Tewksburyben fog zajlani, és várhatóan 2031. február 28-ig fejeződik be az amerikai Hadügyminisztérium hétfőn kiadott közleménye szerint. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma tavaly hagyta jóvá három NASAMS eladását Tajvannak, és a Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség 2024. október 25-én értesítette a Kongresszust az üzletről.

Tajvan Nemzetvédelmi Minisztériuma tavaly közölte, hogy a NASAMS bizonyítottan hatékony a légvédelmi képességek megerősítésében, hivatkozva Ukrajna tapasztalataira az Oroszországgal folytatott háborúban. A rakétarendszerek aktív felderítésre, tűzelosztásra és hírszerzési integrációra képesek a minisztérium szerint. A tajvani

hadseregben jelenleg szolgálatban lévő közép- és hosszú hatótávolságú légvédelmi rakétákkal integrálva többrétegű légvédelmi hálózatot alkothatnak, növelve a nemzetbiztonságot.

A minisztérium 2026-os költségvetési javaslata szerint körülbelül 35,7 milliárd tajvani dollárt (1,14 milliárd amerikai dollárt) különítettek el meg nem határozott számú NASAMS, kapcsolódó felszerelések és képzés beszerzésére. A kiadási terv időtartama a minisztérium meghatározása szerint 2024-től 2030-ig tart.

