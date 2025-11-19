EKB: súlyos, messzire ható sokkokra kell felkészülniük a bankoknak

Az Európai Központi Bank szerint az euróövezeti bankoknak példátlan sokkokra kell felkészülniük a következő három évben - írja a Reuters.

Az Európai Központi Bank (EKB) kedden közölte, hogy a következő három év felügyeleti prioritásainak középpontjában

a súlyos, messzire ható következményekkel járó sokkokra való felkészülés áll.

Az EKB szerint a bankok új valósággal szembesülnek: a vámintézkedésektől a kibertámadásokig gyakoribbak a megrázkódtatások, ezért úgy kell több forgatókönyvre felkészülniük, hogy közben nem tudhatják, mi váltja ki a következő válságot.

Ehhez erős tőketartalékokra, korszerű technológiai infrastruktúrára, a pénzügyi realitásokra érzékeny, proaktív menedzsmentre és szükség esetén határozottabb felügyeleti beavatkozásra van szükség.

"A geopolitikai feszültségek és a változó kereskedelempolitikák, a klíma- és természethez kapcsolódó válságok, a demográfiai változások és a technológiai felfordulások erősítik a strukturális sérülékenységeket, és példátlanul magasra emelik a szélsőséges, alacsony valószínűségű események bekövetkezésének esélyét" – áll az EKB közleményében. Ennek megfelelően a politikai kockázatokkal és bizonytalanságokkal szembeni ellenállóképesség növelése marad az EKB első számú felügyeleti prioritása, különös hangsúllyal a megfontolt kockázatvállalásra és a megfelelő tőkeellátottságra.

A kockázatok kiszámíthatatlansága miatt az EKB fordított stressztesztet tervez:

előre meghatározza az esetleges tőkevesztés szintjeit, és minden banknak olyan forgatókönyveket kell kidolgoznia, amelyek ezeket a veszteségeket előidézhetik. Azt is segítenek feltárni, hogy a bankok által figyelembe vett geopolitikai kockázati forgatókönyvek miként hatnak finanszírozási és likviditási feltételeikre.

A bankokat arra kérték, hogy folyamatosan kövessék más országoknak való kitettségüket, legyen szó külföldi működésről, exportőrök hitelezéséről vagy devizapozíciókról. A Reuters a múlt héten arról számolt be, hogy európai tisztviselők olyan lépéseket mérlegelnek, amelyek javítanák a dollárforrás-hiánnyal küzdő bankok ellenálló képességét egy esetleges amerikai dollárhiány esetén.

Claudia Buch, az EKB vezető felügyelője egy későbbi sajtótájékoztatón azt mondta, a bankok likviditási pozíciói továbbra is "kényelmesek". Ugyanakkor figyelmeztetett: a finanszírozásnál

a kiszámíthatatlan pénzpiacoktól való függés válsághelyzetben kockázatot jelenthet.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 18. Rosszul áll az európai bankunió, szélesebb jogköröket szeretne az EKB

Jelenleg a bankok jó formában vannak. A részvényárfolyamok ugyan elmaradnak a történelmi csúcsoktól, de az év eleje óta 46 százalékkal emelkedtek, és az intézmények már nem forognak könyv szerinti értékük alatt. Az EKB szerint működésük ellenálló, jövedelmezőségük erős, eszközminőségük stabil, részben a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésnek és a stabil inflációnak köszönhetően.

Ennek megfelelően az idei összesített tőkekövetelmények változatlanok maradnak, és enyhül a nem kötelező jellegű, a 2. pillérre vonatkozó iránymutatás (Pillar 2 guidance) puffer. A 2026-ban alkalmazandó, összesített Common Equity Tier 1 (CET1) követelmények és iránymutatások 11,2 százalékon maradnak.

Az EKB ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ez a kedvező környezet aligha tartós. "Jelentős lefelé mutató kockázatok állnak fenn, különösen az amerikai–uniós kereskedelmi feszültségek és a szélesebb geopolitikai kockázatok miatt, amelyek érinthetik az Egyesült Államokba nagy volumenben exportáló ágazatokat, például az autóipart, a vegyipart és a gyógyszeripart. Ez az eszközminőség romlásához vezethet" – közölte az EKB.

Emellett a pénzpiacok hajlamosak a hirtelen korrekciókra, a döntéshozók pedig arra figyelmeztetnek, hogy az eszközárak nem tükrözik megfelelően a politikai kockázatokat, ami túlzott értékeltséghez vezethet. Az EKB jelezte azt is, hogy

fokozottan vizsgálja a bankok hitelnyújtási sztenderdjeit, hogy megelőzze a nem teljesítő hitelek felhalmozódását.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images