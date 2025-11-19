EKB: súlyos, messzire ható sokkokra kell felkészülniük a bankoknak

Az Európai Központi Bank (EKB) kedden közölte, hogy a következő három év felügyeleti prioritásainak középpontjában
a súlyos, messzire ható következményekkel járó sokkokra való felkészülés áll.
Az EKB szerint a bankok új valósággal szembesülnek: a vámintézkedésektől a kibertámadásokig gyakoribbak a megrázkódtatások, ezért úgy kell több forgatókönyvre felkészülniük, hogy közben nem tudhatják, mi váltja ki a következő válságot.
Ehhez erős tőketartalékokra, korszerű technológiai infrastruktúrára, a pénzügyi realitásokra érzékeny, proaktív menedzsmentre és szükség esetén határozottabb felügyeleti beavatkozásra van szükség.
"A geopolitikai feszültségek és a változó kereskedelempolitikák, a klíma- és természethez kapcsolódó válságok, a demográfiai változások és a technológiai felfordulások erősítik a strukturális sérülékenységeket, és példátlanul magasra emelik a szélsőséges, alacsony valószínűségű események bekövetkezésének esélyét" – áll az EKB közleményében. Ennek megfelelően a politikai kockázatokkal és bizonytalanságokkal szembeni ellenállóképesség növelése marad az EKB első számú felügyeleti prioritása, különös hangsúllyal a megfontolt kockázatvállalásra és a megfelelő tőkeellátottságra.
A kockázatok kiszámíthatatlansága miatt az EKB fordított stressztesztet tervez:
előre meghatározza az esetleges tőkevesztés szintjeit, és minden banknak olyan forgatókönyveket kell kidolgoznia, amelyek ezeket a veszteségeket előidézhetik. Azt is segítenek feltárni, hogy a bankok által figyelembe vett geopolitikai kockázati forgatókönyvek miként hatnak finanszírozási és likviditási feltételeikre.
A bankokat arra kérték, hogy folyamatosan kövessék más országoknak való kitettségüket, legyen szó külföldi működésről, exportőrök hitelezéséről vagy devizapozíciókról. A Reuters a múlt héten arról számolt be, hogy európai tisztviselők olyan lépéseket mérlegelnek, amelyek javítanák a dollárforrás-hiánnyal küzdő bankok ellenálló képességét egy esetleges amerikai dollárhiány esetén.
Claudia Buch, az EKB vezető felügyelője egy későbbi sajtótájékoztatón azt mondta, a bankok likviditási pozíciói továbbra is "kényelmesek". Ugyanakkor figyelmeztetett: a finanszírozásnál
a kiszámíthatatlan pénzpiacoktól való függés válsághelyzetben kockázatot jelenthet.
Jelenleg a bankok jó formában vannak. A részvényárfolyamok ugyan elmaradnak a történelmi csúcsoktól, de az év eleje óta 46 százalékkal emelkedtek, és az intézmények már nem forognak könyv szerinti értékük alatt. Az EKB szerint működésük ellenálló, jövedelmezőségük erős, eszközminőségük stabil, részben a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésnek és a stabil inflációnak köszönhetően.
Ennek megfelelően az idei összesített tőkekövetelmények változatlanok maradnak, és enyhül a nem kötelező jellegű, a 2. pillérre vonatkozó iránymutatás (Pillar 2 guidance) puffer. A 2026-ban alkalmazandó, összesített Common Equity Tier 1 (CET1) követelmények és iránymutatások 11,2 százalékon maradnak.
Az EKB ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ez a kedvező környezet aligha tartós. "Jelentős lefelé mutató kockázatok állnak fenn, különösen az amerikai–uniós kereskedelmi feszültségek és a szélesebb geopolitikai kockázatok miatt, amelyek érinthetik az Egyesült Államokba nagy volumenben exportáló ágazatokat, például az autóipart, a vegyipart és a gyógyszeripart. Ez az eszközminőség romlásához vezethet" – közölte az EKB.
Emellett a pénzpiacok hajlamosak a hirtelen korrekciókra, a döntéshozók pedig arra figyelmeztetnek, hogy az eszközárak nem tükrözik megfelelően a politikai kockázatokat, ami túlzott értékeltséghez vezethet. Az EKB jelezte azt is, hogy
fokozottan vizsgálja a bankok hitelnyújtási sztenderdjeit, hogy megelőzze a nem teljesítő hitelek felhalmozódását.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
EKB: súlyos, messzire ható sokkokra kell felkészülniük a bankoknak
Fordított stresszteszt bevezetését tervezi a jegybank.
Fél évszázada nem látott városi tűzvész tombol Japánban
Egy ember meghalt, és több mint 170 épület égett le.
Záporoztak az orosz rakéták – Riasztották a NATO-hatalom vadászgépeit
Feszült a helyzet.
Nehézsúlyú játékos terjeszkedik az AI-piacon, nagy terveket szőttek
10 milliárd dollárt fektethetnek be.
Súlyos összeomlás fenyegeti Ukrajnát, az EU kezében a döntés
December 18-án születhet meg a egyezség.
Trump bedobta a nagyágyúkat: Amerika még egyszer megpróbál békét teremteni Ukrajnában
Kezdődik az egyeztetés.
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszíten
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!