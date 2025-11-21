  • Megjelenítés
Kiszivárgott: Trump égetően sürgető határidőt szabott Zelenszkijnek – Eddig kell dönteni a béketervről
Kiszivárgott: Trump égetően sürgető határidőt szabott Zelenszkijnek – Eddig kell dönteni a béketervről

Washington erős nyomást gyakorol Kijevre, hogy legkésőbb az amerikai hálaadásig, azaz november 27-ig elfogadja az amerikaiak és oroszok által kidolgozott béketervet - jelent meg az ukrán sajtóban a brit Financial Times értesülése.

A Financial Times magas rangú ukrán tisztviselőkre és a tárgyalásokat ismerő forrásokra hivatkozva arról ír, hogy

a Fehér Ház szigorú határidőt szabott.

Washington állítólag ragaszkodik ahhoz, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legkésőbb a hálaadás ünnepéig – melyet az Egyesült Államokban november 27-én ünnepelnek – elfogadja a feltételeket.

Egyszóval Kijevnek egy hete van lépni.

Korábban az Financial Times arról számolt be, hogy Washington azt várja Kijevtől, hogy egyezzen bele abba a béketervbe, amelyet Steve Witkoff különmegbízott és Marco Rubio külügyminiszter dolgozott ki orosz tárgyalókkal együttműködésben.

A 28 pontos, Donald Trump által már jóváhagyott dokumentum jelentős engedményeket irányoz elő ukrán részről: előírná, hogy Ukrajna adja a Donbasz teljes területét (azaz az oroszok által nem elfoglalt részeket is), felezze meg haderejének létszámát, és mondjon le nagy hatótávolságú csapásmérő képességéről. Mindezt nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

Ukrán tisztviselők az FT-nek úgy nyilatkoztak, hogy

az amerikai fél "agresszív" menetrendet szorgalmaz.

A megállapodást november végéig Moszkva elé terjesztenék, a folyamatot pedig december elején véglegesítenék. Ukrán tisztviselők hangsúlyozták, hogy a dokumentum több pontja elfogadhatatlan, és jelenleg ellenjavaslatokat készítenek.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő a mostani nyomásgyakorlást ahhoz az amerikai fellépéshez hasonlította, amely az év elején megkötött ásványkincsszerződést kísérte. Ennek értelmében az Egyesült Államok jogot szerzett Ukrajnában a kritikus ásványok kitermelésére. Kijev akkor azért fogadta el a feltételeket, mert abban bízott, hogy ezzel elnyeri Washington támogatását az Oroszországgal vívott háborúban.

Az EU részéről szkepszissel fogadták a híreket.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közölte: Brüsszel "nem hallott az orosz fél részéről semmilyen engedményről", ami kérdőre vonja a kezdeményezés kiegyensúlyozottságát.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője úgy fogalmazott:

Az elnök támogatja ezt a tervet. Ez jó terv Oroszországnak és Ukrajnának is, és úgy véljük, mindkét fél számára elfogadható kellene legyen.

Az ukrán elnöki hivatal egyelőre annyit közölt: Zelenszkij kézhez kapta a javaslatot, és dolgoznak rajta.

