Még az Nvidia is kevés volt, lefordulás a tőzsdéken

Rossz a hangulat
Eséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 1,2 százalékot gyengült, míg a CAC 0,8 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékos eséssel kezdett. A milánói börze is lejjebb került 1,1 százalékkal, a spanyol tőzsde pedig 1,3 százalékot esett.
Lefelé vette az irányt a magyar tőzsde
A negatív nemzetközi hangulat mellett a magyar tőzsde is esik, mínuszban kezdik a napot a blue chipek.
Tovább szakad a bitcoin, hét hónapos mélyponton az árfolyam
Pénteken hét hónapos mélypontra, 85 350,75 dollárra esett a bitcoin az erősödő eladási hullám közepette.
Elon Musk szerint hamarosan csak hobbiból kell dolgoznunk, a pénz pedig irrelevánssá válik
Elon Musk szerint 10–20 éven belül a mesterséges intelligencia és a robotika miatt a munka opcionális tevékenységgé válhat, ám közgazdászok a technológiai korlátok, a vállalati bevezetés lassúsága és az egyenlőtlenségek kockázatai miatt óvatosabbak - közölte a Fortune. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Folytatódhat az esés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,4 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,11 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,13 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,36 százalékos mínuszban áll.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,03 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,92 százalékot eshet, míg a FTSE 0,49 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,34 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,29 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,12 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban a japán feldolgozóipari beszerzési menedzserindex novemberi értéke futott be, majd európai időben sorra érkeznek a német, később pedig az eurózónás bmi-adatok. Magyarországon közben a KSH publikálja a harmadik negyedéves beruházási statisztikákat. A hét zárásaként délután az amerikai bmi novemberi előzetese és a Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexe jelenik meg, így a péntek a globális üzleti és fogyasztói hangulat együttes felmérésével zárja majd a makrogazdasági hetet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 55,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 752,26
|-0,8%
|-3,6%
|-2,0%
|7,5%
|5,4%
|56,3%
|S&P 500
|6 538,76
|-1,6%
|-2,9%
|-2,9%
|11,2%
|10,5%
|83,8%
|Nasdaq
|24 054,38
|-2,4%
|-3,8%
|-4,3%
|14,5%
|16,4%
|102,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 823,94
|2,6%
|-2,8%
|1,3%
|24,9%
|29,9%
|95,2%
|Hang Seng
|25 835,57
|0,0%
|-4,6%
|-0,1%
|28,8%
|31,1%
|-2,3%
|CSI 300
|4 564,95
|-0,5%
|-2,9%
|0,6%
|16,0%
|14,5%
|-7,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 278,85
|0,5%
|-3,2%
|-4,0%
|16,9%
|22,5%
|77,2%
|CAC
|7 981,07
|0,3%
|-3,1%
|-2,7%
|8,1%
|10,9%
|45,2%
|FTSE
|9 527,65
|0,2%
|-2,9%
|1,3%
|16,6%
|17,8%
|50,0%
|FTSE MIB
|42 917,64
|0,6%
|-4,1%
|1,2%
|25,5%
|29,2%
|97,7%
|IBEX
|15 988,9
|0,6%
|-3,6%
|1,0%
|37,9%
|38,0%
|100,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 565,6
|0,3%
|-0,6%
|3,6%
|35,6%
|36,0%
|181,6%
|ATX
|4 819,93
|0,2%
|-1,7%
|4,5%
|31,6%
|37,6%
|92,6%
|PX
|2 458,91
|-0,7%
|-1,7%
|5,0%
|39,7%
|45,7%
|161,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 360
|0,5%
|-0,2%
|5,6%
|49,2%
|50,4%
|173,3%
|Mol
|3 100
|0,7%
|1,2%
|11,9%
|13,6%
|15,2%
|55,1%
|Richter
|9 690
|-0,1%
|-1,5%
|-6,4%
|-6,8%
|-10,2%
|38,9%
|Magyar Telekom
|1 732
|0,7%
|-1,7%
|-2,3%
|35,9%
|42,4%
|373,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,07
|-0,3%
|0,9%
|3,0%
|-17,1%
|-13,3%
|43,1%
|Brent
|63,44
|-0,2%
|0,6%
|3,9%
|-15,1%
|-13,4%
|40,9%
|Arany
|4 074,74
|-0,5%
|-3,2%
|-6,3%
|55,2%
|53,9%
|117,4%
|Devizák
|EURHUF
|382,1250
|0,2%
|-0,5%
|-1,7%
|-7,1%
|-6,7%
|6,3%
|USDHUF
|331,5331
|0,3%
|0,5%
|-0,6%
|-16,5%
|-14,8%
|9,3%
|GBPHUF
|433,5500
|0,3%
|-0,5%
|-3,2%
|-12,9%
|-11,8%
|7,4%
|EURUSD
|1,1526
|-0,2%
|-1,0%
|-1,1%
|11,3%
|9,6%
|-2,8%
|USDJPY
|156,5050
|0,0%
|1,5%
|3,9%
|-0,4%
|0,6%
|50,8%
|GBPUSD
|1,3095
|0,1%
|-0,8%
|-2,4%
|4,6%
|3,5%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|86 527
|-5,4%
|-13,1%
|-21,8%
|-8,3%
|-8,3%
|363,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,08
|-0,8%
|-0,6%
|2,9%
|-10,8%
|-7,6%
|398,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|0,3%
|1,2%
|5,4%
|13,5%
|14,5%
|-560,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,17
|0,4%
|1,6%
|4,7%
|8,3%
|6,9%
|223,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: krisanapong detraphiphat
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Vége, kimerült a minisztérium lakossági távhőpályázati kerete
Aki nem kapott észbe időben, az lemaradt a nyáron indult, a távfűtéses otthonok korszerűsítését támogató pályázatról.
Elon Musk szerint hamarosan csak hobbiból kell dolgoznunk, a pénz pedig irrelevánssá válik
Az AI és a robotika miatt.
Lassan padlót fognak a beruházások Magyarországon
Újabb zsugorodó negyedéven vagyunk túl.
Lemondott Virág Barnabás MNB-alelnök
Az új jelölt Banai Péter.
Eljárást indít Brüsszel, mert szerintük sérti az uniós jogot az a szabály, amit a magyar kormány is használ
Ezúttal az olasz kormányt hívják raportra.
Rendkívüli részletek derültek ki az új ukrajnai béketervről: Putyin díjat fizetne Zelenszkijnek, Kijev hiába keresett menekülőutat
Trump álltólag kihasználná a botrány tépázta Zelenszkij gyengeségét.
Felszólító levelet küld Brüsszel Olaszországnak a bankfelvásárlást meghiúsító szabályok miatt
A péntekre tervezett felszólító levél az uniós kötelezettségszegési eljárás első lépése.
Titokban Kínának játszották át Amerika csúcstechnológiáját, lebuktak
Több millió dollárt kerestek a bizniszen.
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.