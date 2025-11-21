Még az Nvidia is kevés volt, lefordulás a tőzsdéken

RSM Blog Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés? Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv

Holdblog "Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen" "Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...

ChikansPlanet Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük! A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány

KonyhaKontrolling Nem is drága a digitális nomád élet? Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t

Energiastratégia Intézet Bordeaux, a "napelemváros" 2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.

Caprica Consulting GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után? Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"

Charlie és Bruno Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re? A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde