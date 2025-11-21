  • Megjelenítés
FONTOS Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Még az Nvidia is kevés volt, lefordulás a tőzsdéken
Üzlet

Még az Nvidia is kevés volt, lefordulás a tőzsdéken

Portfolio
Úgy tűnt, hogy az Nvidia hibátlan gyorsjelentése új lendületet adhat a piacnak, azonban a kezdeti emelkedést teljesen visszaadta az árfolyam, majd végül jelentős mínuszban zárt, a vezető részvényindexekkel egyetemben. Úgy tűnik, hogy a befektetők továbbra is aggódnak a mesterséges intelligenciára fordított túlzott kiadások miatt, miközben a decemberi amerikai kamatvágás esélyei is csökkentek, emiatt pedig ismét nyomás alá került a piac. Az amerikai lefordulást tükrözték az ázsiai mozgások is, 2 százalék körüli mínuszok lehetett látni a vezető ázsiai indexeknél, és Európában is esnek a tőzsdék, beleértve a magyar piacot is.
Megosztás

Rossz a hangulat

Eséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 1,2 százalékot gyengült, míg a CAC 0,8 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékos eséssel kezdett. A milánói börze is lejjebb került 1,1 százalékkal, a spanyol tőzsde pedig 1,3 százalékot esett.

1shUUqMc
Megosztás

Lefelé vette az irányt a magyar tőzsde

A negatív nemzetközi hangulat mellett a magyar tőzsde is esik, mínuszban kezdik a napot a blue chipek.

Tovább a cikkhez
Lefelé vette az irányt a magyar tőzsde
Megosztás

Tovább szakad a bitcoin, hét hónapos mélyponton az árfolyam

Pénteken hét hónapos mélypontra, 85 350,75 dollárra esett a bitcoin az erősödő eladási hullám közepette.

Tovább a cikkhez
Tovább szakad a bitcoin, hét hónapos mélyponton az árfolyam
Megosztás

Elon Musk szerint hamarosan csak hobbiból kell dolgoznunk, a pénz pedig irrelevánssá válik

Elon Musk szerint 10–20 éven belül a mesterséges intelligencia és a robotika miatt a munka opcionális tevékenységgé válhat, ám közgazdászok a technológiai korlátok, a vállalati bevezetés lassúsága és az egyenlőtlenségek kockázatai miatt óvatosabbak - közölte a Fortune. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!

Tovább a cikkhez
Elon Musk szerint hamarosan csak hobbiból kell dolgoznunk, a pénz pedig irrelevánssá válik
Megosztás

Folytatódhat az esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,4 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,11 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,13 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,36 százalékos mínuszban áll.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,03 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,92 százalékot eshet, míg a FTSE 0,49 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,34 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,29 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,12 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban a japán feldolgozóipari beszerzési menedzserindex novemberi értéke futott be, majd európai időben sorra érkeznek a német, később pedig az eurózónás bmi-adatok. Magyarországon közben a KSH publikálja a harmadik negyedéves beruházási statisztikákat. A hét zárásaként délután az amerikai bmi novemberi előzetese és a Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexe jelenik meg, így a péntek a globális üzleti és fogyasztói hangulat együttes felmérésével zárja majd a makrogazdasági hetet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,8 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 55,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 752,26 -0,8% -3,6% -2,0% 7,5% 5,4% 56,3%
S&P 500 6 538,76 -1,6% -2,9% -2,9% 11,2% 10,5% 83,8%
Nasdaq 24 054,38 -2,4% -3,8% -4,3% 14,5% 16,4% 102,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 823,94 2,6% -2,8% 1,3% 24,9% 29,9% 95,2%
Hang Seng 25 835,57 0,0% -4,6% -0,1% 28,8% 31,1% -2,3%
CSI 300 4 564,95 -0,5% -2,9% 0,6% 16,0% 14,5% -7,7%
Európai részvényindexek              
DAX 23 278,85 0,5% -3,2% -4,0% 16,9% 22,5% 77,2%
CAC 7 981,07 0,3% -3,1% -2,7% 8,1% 10,9% 45,2%
FTSE 9 527,65 0,2% -2,9% 1,3% 16,6% 17,8% 50,0%
FTSE MIB 42 917,64 0,6% -4,1% 1,2% 25,5% 29,2% 97,7%
IBEX 15 988,9 0,6% -3,6% 1,0% 37,9% 38,0% 100,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 565,6 0,3% -0,6% 3,6% 35,6% 36,0% 181,6%
ATX 4 819,93 0,2% -1,7% 4,5% 31,6% 37,6% 92,6%
PX 2 458,91 -0,7% -1,7% 5,0% 39,7% 45,7% 161,0%
Magyar blue chipek              
OTP 32 360 0,5% -0,2% 5,6% 49,2% 50,4% 173,3%
Mol 3 100 0,7% 1,2% 11,9% 13,6% 15,2% 55,1%
Richter 9 690 -0,1% -1,5% -6,4% -6,8% -10,2% 38,9%
Magyar Telekom 1 732 0,7% -1,7% -2,3% 35,9% 42,4% 373,9%
Nyersanyagok              
WTI 60,07 -0,3% 0,9% 3,0% -17,1% -13,3% 43,1%
Brent 63,44 -0,2% 0,6% 3,9% -15,1% -13,4% 40,9%
Arany 4 074,74 -0,5% -3,2% -6,3% 55,2% 53,9% 117,4%
Devizák              
EURHUF 382,1250 0,2% -0,5% -1,7% -7,1% -6,7% 6,3%
USDHUF 331,5331 0,3% 0,5% -0,6% -16,5% -14,8% 9,3%
GBPHUF 433,5500 0,3% -0,5% -3,2% -12,9% -11,8% 7,4%
EURUSD 1,1526 -0,2% -1,0% -1,1% 11,3% 9,6% -2,8%
USDJPY 156,5050 0,0% 1,5% 3,9% -0,4% 0,6% 50,8%
GBPUSD 1,3095 0,1% -0,8% -2,4% 4,6% 3,5% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 86 527 -5,4% -13,1% -21,8% -8,3% -8,3% 363,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,08 -0,8% -0,6% 2,9% -10,8% -7,6% 398,2%
10 éves német állampapírhozam 2,68 0,3% 1,2% 5,4% 13,5% 14,5% -560,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,17 0,4% 1,6% 4,7% 8,3% 6,9% 223,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Meglepő ajánlás: Most kell olasz részvényeket venni

Újra nagyot esett az olaj ára

A kínai vezetés megmenti a részvénypiacot, már megint

Címlapkép forrása: krisanapong detraphiphat

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön
Esett a tőzsde, máris vége lett az Nvidia körüli örömködésnek
Figyelmeztet az oxfordi AI-tudós: ha az AI-nak nem lesz szüksége ránk, nagy bajban leszünk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility