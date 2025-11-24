Amerikai-ukrán béketárgyalások Genfben: ezek lehettek a legvitatottabb pontok

Donald Trump, az amerikai békejavaslat megjelenésével egyidőben csütörtökig adott határidőt Kijevnek a 28 pontból álló, jelenlegi formájában homályos és sok ponton kifogásolt dokumentum elfogadására. A tervezet első olvasata több orosz igényt magáévá tett, és figyelmen kívül hagyta Ukrajna egyértelmű vörös vonalait. Bár Washington „munkadokumentumnak” nevezi a javaslatot, és a genfi ukrán-amerikai tárgyalások is "jó hangulatban" zajlottak, a béketerv átdolgozása komoly diplomáciai kihívást jelenthet Kijev számára.
A Financial Times szerint a következő pontokban várható ellenállás ukrán részről:
A legélesebb ellentétet vélhetően az válthatja ki, hogy a béketerv szerint Kijev kivonulna Donyeck megye általa ellenőrzőtt részeiből. Ez diplomáciai úton juttatná Oroszországot olyan területekhez, amelyeket katonailag 2014 óta sem tudott elfoglalni. Kijev számára a stratégiai jelentőségű „erődövezet” – Szlovjanszk, Kramatorszk, Druzsivka és Kosztantyinivka – elvesztése súlyos katonai és társadalmi következményekkel járna, több tízezer ember kényszerülne elhagyni otthonát.
A tervezett „semleges, demilitarizált ütközőzóna” létrehozása tovább növelné Közép-Ukrajna sebezhetőségét, hiszen egy újabb orosz támadás esetén Dnyipro és Zaporizzsja városok pillanatok alatt veszélybe, vagy akár orosz kézre kerülhetnek.
Volodimir Zelenszkij ugyan elfogadja, hogy az oroszok által megszállt területek visszaszerzése csak diplomáciai úton történhet, elutasítja azok bármilyen formális elismerését. A tervben szereplő „de facto orosz” minősítés szerinte és európai partnerei szerint is túlságosan kedvező Moszkva számára.
A biztonsági garanciákkal kapcsolatban a javaslat rendkívül homályosan fogalmaz. Miközben erős ígéreteket helyez kilátásba, valójában szigorúan korlátozná, hogy a nyugati szövetségesek milyen segítséget nyújthatnak Ukrajnának. A terv kizárná Ukrajna NATO‑tagságát, valamint a NATO‑csapatok ukrajnai állomásozása sem lenne lehetséges, ami ellehetetlenítené egy európai kiképző vagy elrettentő erő telepítését.
Kijev – a budapesti memorandum kudarcából tanulva – ragaszkodik ahhoz, hogy akármilyen garancia is születik, az konkrét és végrehajtható legyen. Zelenszkij a NATO 5. cikkelyéhez hasonló, katonai válaszlépést is magában foglaló biztosítékot követel, amit
a jelenlegi szöveg nem tartalmaz.
Komoly felháborodást kelt az is, hogy a tervezet meghiúsítaná az EU által előkészített, orosz befagyasztott vagyonra épülő 140 milliárd eurós „reparációs hitel” tervét. Az amerikai javaslat a mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz eszköz jelentős részét amerikai–ukrán befektetési alapokba irányítaná, a nyereség felét az USA‑nak juttatva. Az európai fővárosok közül különösen Berlinben váltott ki éles bírálatot a kezdeményezés.
A béketerv teljes körű amnesztiát is tartalmazna, ami Ukrajnában heves ellenállásba ütközik. Sokak szerint elfogadhatatlan lenne, ha Oroszország büntetlenül megúszná az invázió során elkövetett súlyos jogsértéseket.
A hadsereg létszámának 600 ezer főre korlátozása szintén érzékeny kérdés. Bár a jelenlegi létszámhoz képest csökkentésről van szó, Ukrajnában sokan úgy látják, hogy egy ilyen lépés gyengítené az ország védekezőképességét, miközben Oroszország számára nem írna elő hasonló korlátot.
A pontos változtatási javaslatok, valamint az amerikai fél reakciója, és a módosított béketerv tartalma továbbra sem ismert.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Örülhetnek Ukrajnában? - Sikerült "finomítani" az amerikaiak legújabb béketervén
Ez meg valószínűleg az oroszoknak nem fog tetszeni.
Otthon Start: nem lankad a lendület a K&H szerint, itt vannak a bank számai
Vidéken is jól húz a program.
Végveszélyben a piacok - de van kiút?
Az Európai Bizottság is mondana valamit.
Megugrott a magyar szupergazdagok vagyona, mutatjuk a friss számokat!
Íme a Portfolio friss privátbanki felmérése.
Lecsapott a rettegett ukrán Flamingo kistestvére, videón az orosz légvédelem tehetetlensége
Több célpont is megsemmisült.
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Az egész országot akarják.
Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket
Több helyen felfüggesztették az utalásokat.
Újabb tárgyalási forduló következik Ukrajnával, nyilatkozott az amerikai külügyminiszter
Még ma este kiderülhet, mit tudott kiharcolni magának Kijev.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.