  • Megjelenítés
Ügyészségi vizsgálat a világ legrégebbi bankjánál, házkutatást tartottak a vezérigazgatónál
Bank

Ügyészségi vizsgálat a világ legrégebbi bankjánál, házkutatást tartottak a vezérigazgatónál

Portfolio
A milánói ügyészség vizsgálatot indított a Monte dei Paschi di Siena (MPS) és két legnagyobb részvényese ellen a Mediobanca idei felvásárlásával összefüggésben - írja a Reuters. A hatóságok piaci manipuláció és a felügyeletek akadályozásának gyanújával nyomoznak.

Két igazságügyi forrás csütörtökön a hírügynökségnek elmondta, hogy a toszkán MPS és két fő tulajdonosa a Mediobanca megszerzése miatt került a hatóságok célkeresztjébe. Az MPS-t 2022 eleje óta Luigi Lovaglio vezeti, a bank megerősítette, hogy értesítést kapott

a 70 éves vezérigazgatóval szemben felmerült gyanúról és egy házkutatási parancsról,

és jelezte együttműködését. Közölték, hogy minden szükséges információval alá tudják támasztani eljárásuk helyességét.

A 16 milliárd eurós felvásárlási ajánlatot szeptemberben fogadták el a Mediobanca tulajdonosai, ezzel az MPS számára irányítást biztosítottak a milánói befektetési bank felett. Az ügylet kormányzati támogatást élvezett, és eddig ez a legnagyobb tranzakció az olasz pénzügyi szektor átalakulását hozó felvásárlási hullámban.

Még több Bank

Kiakadt az Intesa Sanpaolo vezére az adóemelési tervek miatt

Tetemes bírságot kapott a Morgan Stanley Hollandiában, egy 12 éve húzódó ügy ért véget

Otthontámogatás 2026: az 1 milliós közszolgálati támogatás részletes feltételei, tudnivalói egy helyen

A hírügynökségi források szerint a milánói ügyészek azt állítják, hogy az olasz tőkepiaci felügyelet (Consob), az Európai Központi Bank (EKB) és az olasz biztosítási felügyelet (IVASS)

nem kaptak tájékoztatást az MPS és vezető befektetői összehangolt fellépéséről az ajánlattétel során.

A hatóságok piaci manipuláció és a felügyeletek akadályozásának gyanújával nyomoznak, összhangban a Corriere della Sera értesüléseivel.

A 2017-ben az állam megmentett MPS részvényei a hírre csütörötkön 4,6%-os csökkenéssel zártak. Az EKB nem kívánt kommentárt fűzni az ügyhöz. Paolo Savona, a Consob elnöke közölte, hogy a hatóság előbb megvizsgálja az ügyet, mielőtt nyilatkozik.

Az MPS legnagyobb tulajdonosai ma Francesco Gaetano Caltagirone építőipari vállalkozó és a Del Vecchio család holdingja, a Delfin. A Delfint Francesco Milleri, az EssilorLuxottica vezérigazgatója vezeti; ő volt a néhai Leonardo Del Vecchio jobbkeze. Caltagirone és a Delfin a Mediobanca legnagyobb befektetői közé is tartoztak, és kulcsszerepet játszottak az MPS ajánlatának támogatásában. 2024 novemberében váltak az MPS részvényeseivé, amikor az olasz pénzügyminisztérium a bank 15%-át belföldi befektetők egy szűk körének értékesítette. Később növelték részesedésüket, ami megkönnyítette a felvásárlási projektet.

A források szerint Lovaglio, Caltagirone és Milleri június óta nyomozás alatt állnak. Nevük azt követően került nyilvánosságra, hogy az ügyészség a vizsgálattal összefüggésben házkutatásokat rendelt el. Ezen a héten a források szerint átkutatták az MPS irodáit.

MPS
Kapcsolódó cikkünk

Vezetőségi manőverek a Generalinal: utódjának készíti elő az utat a vezérigazgató?

Úgy néz ki, semmi nem lesz a Generali nagy összeolvadási tervéből

Robbantásos merényletkísérlet Olaszországban – megszólalt a kormányfő

Teljesen bekebelezheti hírhedt versenytársát a világ legöregebb bankja

Kútba eshet a Generali nagy terve, sokat elárul egy most kötött megállapodás

Egy korszak lezárult a pénzügyi szektorban – sikerrel járt az ellenséges felvásárlás

Jól manőverezett a világ legrégebbi bankja, övé lehet a nagy rivális

Tragikusan elbukott az olasz bank mesterterve, ez lehet számára a vég

Zöld lámpát kapott a felvásárlás, új tulajdonosa lehet a Generali bankjának

Dúl a harc az olasz bankszektorban, nagy győzelem előtt a világ legöregebb bankja

Kiszáll a fenyegetett olasz bankból az egyik legnagyobb részvényese

Nem sajnálja a pénzt az olasz bank, két kézzel tömné a részvényesek zsebét az öldöklő küzdelemben

Zöld utat kapott Frankfurtból a világ legrégebbi bankjának a felvásárlási kísérlete

Újabb olasz banki felvásárlás csúszik, mert zúgolódnak a részvényesek

Kettős csatában az olasz nagybank: egyik kezével merészen támad, a másikkal veszettül védekezik

Újabb ellenséges felvásárlási kísérlet: 6 milliárd eurós olasz részesedés a tét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos károk: Oroszország elveszthette az egyik kritikus fontosságú űrkikötőjét
Putyin: Orbánt bármikor szívesen látjuk, van még egy elrendezetlen ügyünk
Otthontámogatás 2026: az 1 milliós közszolgálati támogatás részletes feltételei, tudnivalói egy helyen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility