Ügyészségi vizsgálat a világ legrégebbi bankjánál, házkutatást tartottak a vezérigazgatónál

A milánói ügyészség vizsgálatot indított a Monte dei Paschi di Siena (MPS) és két legnagyobb részvényese ellen a Mediobanca idei felvásárlásával összefüggésben - írja a Reuters. A hatóságok piaci manipuláció és a felügyeletek akadályozásának gyanújával nyomoznak.

Két igazságügyi forrás csütörtökön a hírügynökségnek elmondta, hogy a toszkán MPS és két fő tulajdonosa a Mediobanca megszerzése miatt került a hatóságok célkeresztjébe. Az MPS-t 2022 eleje óta Luigi Lovaglio vezeti, a bank megerősítette, hogy értesítést kapott

a 70 éves vezérigazgatóval szemben felmerült gyanúról és egy házkutatási parancsról,

és jelezte együttműködését. Közölték, hogy minden szükséges információval alá tudják támasztani eljárásuk helyességét.

A 16 milliárd eurós felvásárlási ajánlatot szeptemberben fogadták el a Mediobanca tulajdonosai, ezzel az MPS számára irányítást biztosítottak a milánói befektetési bank felett. Az ügylet kormányzati támogatást élvezett, és eddig ez a legnagyobb tranzakció az olasz pénzügyi szektor átalakulását hozó felvásárlási hullámban.

A hírügynökségi források szerint a milánói ügyészek azt állítják, hogy az olasz tőkepiaci felügyelet (Consob), az Európai Központi Bank (EKB) és az olasz biztosítási felügyelet (IVASS)

nem kaptak tájékoztatást az MPS és vezető befektetői összehangolt fellépéséről az ajánlattétel során.

A hatóságok piaci manipuláció és a felügyeletek akadályozásának gyanújával nyomoznak, összhangban a Corriere della Sera értesüléseivel.

A 2017-ben az állam megmentett MPS részvényei a hírre csütörötkön 4,6%-os csökkenéssel zártak. Az EKB nem kívánt kommentárt fűzni az ügyhöz. Paolo Savona, a Consob elnöke közölte, hogy a hatóság előbb megvizsgálja az ügyet, mielőtt nyilatkozik.

Az MPS legnagyobb tulajdonosai ma Francesco Gaetano Caltagirone építőipari vállalkozó és a Del Vecchio család holdingja, a Delfin. A Delfint Francesco Milleri, az EssilorLuxottica vezérigazgatója vezeti; ő volt a néhai Leonardo Del Vecchio jobbkeze. Caltagirone és a Delfin a Mediobanca legnagyobb befektetői közé is tartoztak, és kulcsszerepet játszottak az MPS ajánlatának támogatásában. 2024 novemberében váltak az MPS részvényeseivé, amikor az olasz pénzügyminisztérium a bank 15%-át belföldi befektetők egy szűk körének értékesítette. Később növelték részesedésüket, ami megkönnyítette a felvásárlási projektet.

A források szerint Lovaglio, Caltagirone és Milleri június óta nyomozás alatt állnak. Nevük azt követően került nyilvánosságra, hogy az ügyészség a vizsgálattal összefüggésben házkutatásokat rendelt el. Ezen a héten a források szerint átkutatták az MPS irodáit.

