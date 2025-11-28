  • Megjelenítés
Szijjártó Péter: orosz energiahordozók nélkül a háromszorosára növekednének az energiaszámlák
Szijjártó Péter: orosz energiahordozók nélkül a háromszorosára növekednének az energiaszámlák

MTI
Az idei esztendőben eddig 8,5 millió tonna kőolaj és több mint 7 milliárd köbméter földgáz érkezett Oroszország irányából Magyarországra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A tárcavezető hangsúlyozta: ennek az energiaegyüttműködésnek a fenntartása Magyarország alapvető nemzeti érdeke. Ennek az együttműködésnek a feladása pedig alapvetően ellentétes lenne a magyar nemzeti érdekkel. Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, nyilvánvalóan ez megengedhetetlen.

Ezért továbbra is azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább.

Egyébként korábbi elemzésünkben megmutattuk, hogy a háromszoros energiaáremelkedés életszerűtlen forgatókönyv:

Mint Szijjártó mondta, a hosszú távú garancia Magyarországon a rezsicsökkentésre a Paksi Atomerőmű új blokkjainak megépítése. Itt most először áll elő egy olyan helyzet az elmúlt évek összevetésében, hogy sem európai, sem amerikai szankciók nem hátráltatják az építkezést, és minden magyarországi engedély is rendelkezésre áll. Ismertetése szerint Pakson gőzerővel zajlik a munka, zajlanak az első betonöntés előkészületei, amelyek menetrend szerint zajlanak, így február 5-én az első beton öntésére sor kerül.

Mint ismeretes, ma találkozik Moszkvában Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában, ahol eneregetikai kérdésekről tárgyalhatnak.

Címlapkép forrása: Portfolio

