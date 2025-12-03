Videó: úgy néz ki, rést találtak az ukránok az orosz szörnyszülöttek páncélján

Az orosz harckocsik kiegészítő páncélzata a háború lassan négy éve alatt elég látványos változásokon esett át: a konfliktus elején megjelenő "madárkalitkákat" már a nyugati harckocsik is másolják néha, a mindenféle fémhulladékból tákolt "frankentankok" viszont a jelek szerint kevéssé váltak be.
A legújabb extra páncélverziónak sok humoros neve van: kaktusztank, afrotank, süntank, pitypang, de a koncepció általában ugyanaz. A páncélozott járművekre vagy szétbontott acélsodronyokat, vagy betonacélt erősítenek, ettől a jármű tényleg egy kaktuszra fog hasonlítani. Az átalakítás lényege az, hogy a fegyverekre támadó, kommulatív lőszerrel felfegyverzett ukrán FPV drónokat még azelőtt berobbantsák, hogy a páncéltesthez jutnának.
Elméleti szinten a koncepció abszolút működőképes, direkt becsapódás nélkül ezeknek a lőszertípusoknak nagyon csekély a hatékonysága.
Ez természetesen csak akkor érvényes, ha a "tüskék" az egész harckocsit beborítják. Egy nemrég megjelent videón látszik, amint az ukrán drónpilóta egy orosz harckocsi mellé repül, megkeresi a tank oldalán azt a pontot, ami nem kapott kiegészítő páncélzatot, majd nekimegy a járműnek.
Russian “dandelion” armored vehicles are destroyed inside a hangar by Ukrainian fiber optic FPVs.The dandelion pod seeds are made from unraveled steel cable. https://t.co/WwFrX5SoNx pic.twitter.com/hWFKm6AQKy https://t.co/WwFrX5SoNx— Roy (@GrandpaRoy2) December 2, 2025
A robbanásról nem készült videó, így biztosra nem lehet tudni, hogy mekkora a kár, de ha a drón a fentebb említett kommulatív lőszert cipelt, akkor nagy eséllyel kiütötte az orosz harckocsit.
A címlapkép illusztráció, egy orosz T-80-as harckocsi látható rajta. Címlapkép forrása: Nic Markoff/NurPhoto via Getty Images
