Felmérték a bevándorlás és a bűnözés kapcsolatát Németországban: itt vannak az adatok

A Tagesschau.de által ismertetett jelentés szerint 2024-ben összesen 1,97 millió embert gyanúsítottak meg bűncselekményekkel, közülük 697 ezren nem rendelkeztek német állampolgársággal, 172 ezren pedig a BKA definíciója szerint bevándorlók voltak. Utóbbi az összes bűnelkövető 8,8 százalékát jelenti, ami nagyjából megfelel a 2023-as szintnek.
Bevándorlónak számítanak a menedékkérők, a menekültként elismertek, a megtűrt, illetve a kiutasításra váró személyek.
A gyanúsított bevándorlók aránya különösen a vagyon elleni bűncselekmények és hamisítás (12,3 százalék), az élet elleni bűncselekmények (12,2 százalék) és a lopás (12,1 százalék) esetében volt magasabb, mint az összes gyanúsítotton belüli arányuk.
A gyanúsított bevándorlók több mint fele 30 év alatti volt, több mint háromnegyedük férfi.
A Németországban tartózkodó menekültek száma először 2024-ben érte el a 3 milliós számot. Mintegy egyharmaduk jött Ukrajnából (1,1 millió fő), ezt követik a szíriaiak (629 ezer fő), az afganisztániak (323 ezer fő) és az irakiak (167 ezer fő). Németország teljes lakossága 83,5 millió fő.
Nagy különbségek vannak a bevándorlók származási országát illetően.
A bűncselekménnyel gyanúsított ukránok az összes gyanúsított menekült 12,8 százalékát teszik ki, miközben az összes bevándorló 35,7 százaléka ukrán, vagyis az összes bevándorló között jelentősen alulreprezentáltak az ukrán bűnelkövetők. Ellentétes a helyzet a Maghreb-országokból (Marokkó, Tunézia, Algéria) származó bevándorlók esetén, mivel ők az összes bevándorló mindössze 0,5 százalékát adják, azonban a bűnelkövető bevándorlók 9,1 százalékát teszik ki, tehát nagyon felülreprezentáltak a bűnözési statisztikákban.
A Maghreb-országokból, valamint Líbiából és Grúziából származó gyanúsítottak közül különösen sokakat több bűncselekménnyel is vádoltak.
A szír és az afgán gyanúsítottak aránya az összes gyanúsított bevándorlók között nagyjából megegyezik azzal, amennyi a szírek, illetve afgánok összes bevándorló közötti aránya: 21, illetve 10 százalék.
Címlapkép forrása: Andreas Arnold/picture alliance via Getty Images
