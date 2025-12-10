Újabb céget vásárol a 4iG

A 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) adásvételi megállapodást kötött az Equilor Alapkezelővel az általa kezelt Central European Opportunity Magántőkealap tulajdonában lévő a FaceKom 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.

A FaceKom felvásárlása tovább erősíti a vállalat digitális ügyfélkiszolgálási és KYC-megfelelési megoldásait a hazai és regionális piacokon.

A FaceKom biztonságos videóalapú ügyfélazonosítási és ügyfélszolgálati megoldások, omnichannel ügyfélkommunikációs platformok, valamint elektronikus aláírási és bizalmi megoldások fejlesztésére specializálódott magyar informatikai vállalkozás. A piacvezető fejlesztő fejlett és innovatív technológiáit számos bank, biztosító, közszolgáltató és állami szervezet használja. A 2011-ben alapított vállalat olyan innovatív technológiák fejlesztésével vált ismertté, mint a videóalapú ügyfélazonosítás (eID), valamint a kioszk szoftverek fejlesztése.

A FaceKom felvásárlása stratégiai befektetés a 4iG Informatikai Zrt. részéről. Az így megszerzett kompetenciák szervesen illeszkednek nagyvállalati digitalizációs megoldásaink sorába.

– mondta az akvizíció kapcsán Radó Gábor, a 4iG Informatikai Zrt. vezérigazgatója.

A digitális ügyfél-azonosítás és a távoli ügyintézés kulcsszerepet játszanak a vállalatok és a közszféra digitális átalakulásában, számos iparágban pedig már a hatékony és szabályozott működés alapfeltétele. Célunk, hogy a FaceKom innovatív technológiai megoldásait a 4iG Csoport nemzetközi jelenlétére támaszkodva új piacokra vezessük be, és tovább erősítsük társaságunk pozícióját a magas hozzáadott értékű, szoftveralapú szolgáltatások terén

– tette hozzá.

A vállalat közleménye szerint az akvizícióval a 4iG Informatikai Zrt. tovább erősíti pozícióit a digitális ügyfélélmény és az elektronikus ügyintézést támogató megoldások piacán. A felvásárlást követően a vállalat tovább bővíti digitális képességeit és IT-biztonsági szolgáltatásait, amelynek köszönhetően komplex, integrált digitális ügyfélkapcsolati megoldásokat kínálhat nagyvállalati, pénzügyi, telekommunikációs és közigazgatási ügyfelei számára. A digitális azonosítási és hitelesítési megoldások közvetlenül integrálhatók a 4iG Informatikai Zrt. call center, ügyfélkommunikációs és felhőszolgáltatási portfóliójába, lehetővé téve a vállalatok számára a teljes ügyfélút digitalizálását, ezáltal az adminisztrációs költségek jelentős csökkentését. Az új kompetenciák a videóalapú azonosítás és a távoli ügyintézés területén gyorsabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik az ügyintézést, valamint garantálják a jogszabályi megfelelést (KYC) a távoli ügyfélazonosítás során - írják a közleményében.

A FaceKom által fejlesztett technológiák és digitális ügyfélmegoldások exportképessége további regionális növekedési lehetőségeket és gyors piacra lépést biztosít 4iG Csoport számára a Nyugat-Balkánon és Közép-Kelet-Európában egyaránt - áll a cég közleményében.

