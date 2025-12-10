Folytatódik a rali, történelmi csúcsot döntött az ezüst

Az arany árfolyama szerdán stagnál, miközben a befektetők a Federal Reserve soron következő kamatdöntésére és Jerome Powell jegybankelnök várható jelzéseire várnak, ezzel szemben az ezüst tovább döntögette rekordjait, és unciánként 60 dollár felett maradt.

A spot arany ára unciánként 4210,79 dollár körül oldalazik,

az ezüst ezzel szemben 1 százalékkal drágult, és 61,4 dollár felett történelmi csúcsot döntött.

Az ezüst fokozatosan ledolgozza hátrányát az arannyal szemben. Októberben még 82 uncia ezüstre volt szükség egy uncia arany megvásárlásához, ma ez az arány már 69 körül alakul – mutatott rá Jigar Trivedi, a Reliance Securities elemzője. Hozzátette, hogy az ezüst iránti keresletet az ipari fundamentumok is egyre erősebben támogatják.

A Silver Institute iparági szövetség kedden közzétett jelentése szerint a napenergia-szektor, az elektromos járművek és azok infrastruktúrája, valamint az adatközpontok és a mesterséges intelligencia 2030-ig tovább növelik majd az ipari keresletet. Maria Smirnova, a Sprott Asset Management befektetési igazgatója szerint az ezüst piacát az ETF-alapokba áramló tőke is élénkíti, továbbá az is támaszt ad, hogy az Egyesült Államok az év elején kritikus ásványkincsnek minősítette a fémet.

A kétnapos Fed-ülés ma zárul. A piaci szereplők jelenleg 89 százalékos valószínűséget adnak egy 25 bázispontos kamatvágásnak. Kevin Hassett, a Fehér Ház korábbi gazdasági főtanácsadója kedden úgy fogalmazott, hogy a jegybanknak bőven maradt még tere a további kamatcsökkentésekre, bár az emelkedő infláció könnyen átírhatja ezt a forgatókönyvet. Az alacsonyabb kamatszint általában kedvez a hozamot nem termelő eszközöknek, például az aranynak.

