Leszúrt a forint árfolyama
Hirtelen mintegy 60 fillért csökkent az euró jegyzése a devizapiacon, a kora reggeli 383,8-as szint után most 383,2 az árfolyam.
A dollár árfolyamában hasonló elmozdulás történt, a zöldhasú kurzusa 330,0-ról 329,2-ig csökkent.
Kína olyan fegyvert vet be, ami megtorló lépéseket vonhat maga után
Az Európai Unió Kínai Kereskedelmi Kamarája szerint Peking jelentősen alulértékelt szinten tartja a jüant az euróval szemben, ami mesterséges versenyelőnyt biztosít a kínai exportőröknek, és növeli a kereskedelmi megtorló lépések kockázatát - közölte a Financial Times.
Jön a bejelentés, ami eldöntheti a forint és a főbb devizák sorsát
Az euróárfolyam szerda reggel 383,9 forint körül mozgott, miután az elmúlt három napban mérsékelt, 0,44 százalékos emelkedést mutatott.
A jegyzések a 383,66–384,02-es sávban jártak, a forint továbbra is a 384-es szint alatt ingadozik.
Igazán nagy kilengést egyelőre nem láttunk a héten, az sem okozott nagyobb mozgást, hogy Donald Trump amerikai elnök egy keddi interjúban azt mondta, hogy nem adott pénzügyi védőpajzsot Magyarországnak, amelyet több magyar kormánytag is bejelentett.
Az USD/HUF a 330-os szinten áll reggel, kismértékű elmozdulással. A forinterősödés óvatosan folytatódott a héten, miután a piac már beárazta a Federal Reserve várható kamatvágásáról szóló szerda esti döntését.
Az EUR/USD 1,1633-on járt, a főbb támaszok és ellenállások között oldalazva. A devizapár mozgását továbbra is a dollár általános gyengülése, valamint az amerikai jegybanki várakozások határozzák meg.
A japán jen 156,50 közelébe csúszott vissza az amerikai dollárral, miután a japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae ismét jelezte, hogy figyelik a piaci mozgásokat. A jen ezzel korrigálta a keddi gyengülés egy részét, a piac lépéskényszert áraz a jövő heti BoJ-ülés előtt.
A jenárfolyam továbbra is az éves mélypontja közelében mozog, könnyen lehet, hogy visszatér a gyengülés az egyik likvidebb devizánál.
A forintárfolyamra a mai napon főként a dollár teljesítménye, illetve az EUR/USD reakciói hatnak majd. A kereskedők a Fed esti döntésére és a Powell-sajtótájékoztatóra készülnek, ahol 25 bázispontos vágást vár a piac. A hangsúly a 2026-os kamatpályára kerül, mivel a befektetők számára az lesz meghatározó, hány további lazítást jelez előre a Fed. Az amerikai költségvetési egyenleg esti publikációja és a jelzáloghitel-igénylések délután közzétett adatai szintén az kötvénypiaci hozamokon keresztül befolyásolhatják a dollárt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései
Hamarosan kezdődik a szerdai, rendhagyó időpontban, reggel 8 órakor tartott Kormányinfó, amelyen Gulyás Gergely és Vitályos Eszter válaszol majd az aktuális kérdésekre. A tájékoztatót ezúttal is a kormányülés után rendezik meg, és a Portfolio élőben tudósítja az eseményeket.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült, hogyan akadályozza meg az Nvidia, hogy a legértékesebb AI-chipek rossz kezekbe kerüljenek
Hamarosan kereskedelmi forgalomba kerülhet a funkció.
Kirobbant az újabb háborús konfliktus: félmillió ember menekül a harcok elől
Megint zúgnak a rakéták, sokan meghaltak.
Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból
Kisebb siker a frontvonalon - ezt állítja legalábbis az ukrán katonai vezetés.
YouTube-sztárba szállhatunk be a tőzsdén - Most indul egy új szórakoztatóipari óriás sztorija?
A kérdés, hogy ki tudnak-e lépni az egyslágeres szerepből.
Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost
Több hullámban érkezett a csapás.
Kiosztotta Donald Trumpot a pápa: "megpróbálja szétszakítani, ami összetartozik"
Ezt a Fehér Ház aligha hagyja majd szó nélkül.
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
"Nincs elég erőnk, nincs elég támogatásunk."
Szétszakadt a magyar társadalom
Magasabb a Gini-index.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.