  • Megjelenítés
Jön a bejelentés, ami eldöntheti a forint és a főbb devizák sorsát
Deviza

Jön a bejelentés, ami eldöntheti a forint és a főbb devizák sorsát

Portfolio
A devizapiac szerdán ismét feszült várakozásban mozog, a befektetők a nap folyamán érkező kulcsfontosságú makroadatokra és jegybanki döntésekre készülnek. A forint és a vezető devizapárok egy szűkülő sávban ingadoznak, miközben a piac a következő órák iránymutató impulzusait keresi. A kereskedés ritmusa várhatóan felgyorsul, ahogy közelednek azok az események, amelyek új trendeket indíthatnak el az év végi időszakban.
Megosztás

Leszúrt a forint árfolyama

Hirtelen mintegy 60 fillért csökkent az euró jegyzése a devizapiacon, a kora reggeli 383,8-as szint után most 383,2 az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyamában hasonló elmozdulás történt, a zöldhasú kurzusa 330,0-ról 329,2-ig csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kína olyan fegyvert vet be, ami megtorló lépéseket vonhat maga után

Az Európai Unió Kínai Kereskedelmi Kamarája szerint Peking jelentősen alulértékelt szinten tartja a jüant az euróval szemben, ami mesterséges versenyelőnyt biztosít a kínai exportőröknek, és növeli a kereskedelmi megtorló lépések kockázatát - közölte a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Kína olyan fegyvert vet be, ami megtorló lépéseket vonhat maga után
Megosztás

Jön a bejelentés, ami eldöntheti a forint és a főbb devizák sorsát

Az euróárfolyam szerda reggel 383,9 forint körül mozgott, miután az elmúlt három napban mérsékelt, 0,44 százalékos emelkedést mutatott.

A jegyzések a 383,66–384,02-es sávban jártak, a forint továbbra is a 384-es szint alatt ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Igazán nagy kilengést egyelőre nem láttunk a héten, az sem okozott nagyobb mozgást, hogy Donald Trump amerikai elnök egy keddi interjúban azt mondta, hogy nem adott pénzügyi védőpajzsot Magyarországnak, amelyet több magyar kormánytag is bejelentett.

Az USD/HUF a 330-os szinten áll reggel, kismértékű elmozdulással. A forinterősödés óvatosan folytatódott a héten, miután a piac már beárazta a Federal Reserve várható kamatvágásáról szóló szerda esti döntését.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az EUR/USD 1,1633-on járt, a főbb támaszok és ellenállások között oldalazva. A devizapár mozgását továbbra is a dollár általános gyengülése, valamint az amerikai jegybanki várakozások határozzák meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A japán jen 156,50 közelébe csúszott vissza az amerikai dollárral, miután a japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae ismét jelezte, hogy figyelik a piaci mozgásokat. A jen ezzel korrigálta a keddi gyengülés egy részét, a piac lépéskényszert áraz a jövő heti BoJ-ülés előtt.

A jenárfolyam továbbra is az éves mélypontja közelében mozog, könnyen lehet, hogy visszatér a gyengülés az egyik likvidebb devizánál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forintárfolyamra a mai napon főként a dollár teljesítménye, illetve az EUR/USD reakciói hatnak majd. A kereskedők a Fed esti döntésére és a Powell-sajtótájékoztatóra készülnek, ahol 25 bázispontos vágást vár a piac. A hangsúly a 2026-os kamatpályára kerül, mivel a befektetők számára az lesz meghatározó, hány további lazítást jelez előre a Fed. Az amerikai költségvetési egyenleg esti publikációja és a jelzáloghitel-igénylések délután közzétett adatai szintén az kötvénypiaci hozamokon keresztül befolyásolhatják a dollárt.

Kapcsolódó cikkünk

Brutális hét vár a befektetőkre: egyetlen döntés kell, és már semmi sem lesz ugyanolyan

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

Hamarosan kezdődik a szerdai, rendhagyó időpontban, reggel 8 órakor tartott Kormányinfó, amelyen Gulyás Gergely és Vitályos Eszter válaszol majd az aktuális kérdésekre. A tájékoztatót ezúttal is a kormányülés után rendezik meg, és a Portfolio élőben tudósítja az eseményeket.

Tovább a cikkhez
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Itt a fordulat az amerikai tőzsdéken!
Szertefoszlott a védőpajzs - mit csinál a forint?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility