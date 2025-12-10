  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
Mérsékelt elmozdulások jellemezték kedden az amerikai kereskedést a Fed ma esti kamatdöntése előtt, a vezető indexek vegyesen zártak, míg Ázsiában inkább kisebb negatív irányú mozgásokat lehetett látni ma reggel. Európában sem lehet komolyabb elmozdulásokra számítani, a határidős indexek állása alapján inkább kivárás lehet jellemző ma a piacokra az esti kamatdöntés előtt.
Kivárás

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,08 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,37 százalékos mínuszban van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,13 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,09 százalékot eshet, míg a FTSE 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,01 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,02 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban érkezik a kínai infláció, majd az Egyesült Államokban a heti jelzáloghitel-igénylések adnak friss képet a lakáspiaci aktivitásról. A nap csúcspontja azonban egyértelműen a Federal Reserve kamatdöntése lesz: a piacok már szinte teljes bizonyossággal áraznak egy 25 bázispontos vágást, így sokkal fontosabb lesz Jerome Powell elnök esti sajtótájékoztatója, amelyből a 2026 eleji kamatpályára lehet majd következtetni. Az amerikai költségvetési egyenlegről szóló beszámoló is ekkor jelenik meg, ami pedig a vámbevételek hatásairól ad képet majd.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 56,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 560,29 -0,4% 0,2% 1,2% 11,8% 7,1% 58,2%
S&P 500 6 840,51 -0,1% 0,2% 1,7% 16,3% 13,0% 86,2%
Nasdaq 25 668,69 0,2% 0,4% 2,4% 22,2% 19,7% 107,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 655,1 0,1% 2,7% 0,8% 27,0% 29,4% 88,9%
Hang Seng 25 434,23 -1,3% -2,5% -3,1% 26,8% 24,6% -4,0%
CSI 300 4 598,22 -0,5% 1,0% -1,7% 16,9% 15,9% -7,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 162,65 0,5% 1,9% 2,5% 21,4% 18,8% 81,1%
CAC 8 052,51 -0,7% -0,3% 1,3% 9,1% 7,7% 45,2%
FTSE 9 642,01 0,0% -0,6% -0,4% 18,0% 15,4% 46,9%
FTSE MIB 43 574,5 0,3% 0,5% 1,5% 27,5% 26,1% 98,3%
IBEX 16 734,5 0,1% 1,6% 5,2% 44,3% 39,3% 103,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 570,2 0,6% -1,1% 1,2% 36,9% 36,0% 166,9%
ATX 5 129,53 0,6% 1,1% 7,9% 40,0% 42,1% 92,1%
PX 2 559,36 1,4% 2,0% 5,5% 45,4% 49,3% 158,4%
Magyar blue chipek              
OTP 33 830 0,5% -1,6% 4,2% 56,0% 54,3% 163,5%
Mol 2 930 0,5% -0,7% 0,3% 7,3% 10,3% 41,8%
Richter 9 680 1,9% -0,2% -1,7% -6,9% -9,5% 28,7%
Magyar Telekom 1 726 -1,6% -1,9% -3,0% 35,5% 31,8% 354,2%
Nyersanyagok              
WTI 58,4 -1,1% -0,7% -3,5% -19,4% -14,9% 28,3%
Brent 61,98 -0,9% -0,8% -2,6% -17,1% -14,5% 26,6%
Arany 4 218,6 0,8% 1,0% 5,5% 60,7% 58,1% 128,3%
Devizák              
EURHUF 383,8500 -0,2% 0,8% -0,3% -6,7% -6,7% 7,6%
USDHUF 330,0800 -0,3% 0,6% -0,8% -16,9% -15,1% 11,8%
GBPHUF 438,9150 -0,3% 1,4% 0,2% -11,8% -11,8% 10,9%
EURUSD 1,1629 0,0% 0,2% 0,5% 12,3% 9,8% -3,7%
USDJPY 155,8550 0,0% 0,0% 1,8% -0,8% 3,2% 49,6%
GBPUSD 1,3298 -0,1% 0,7% 1,1% 6,2% 3,9% -0,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 92 695 2,3% 1,5% -10,2% -1,8% -4,9% 399,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 0,4% 2,4% 1,8% -8,9% -0,8% 342,6%
10 éves német állampapírhozam 2,82 -0,5% 3,9% 7,3% 19,3% 33,1% -565,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,96 -0,6% -1,1% 0,3% 5,1% 6,6% 205,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

