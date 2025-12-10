Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Kivárás
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,08 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,37 százalékos mínuszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,13 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,09 százalékot eshet, míg a FTSE 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,01 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,02 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban érkezik a kínai infláció, majd az Egyesült Államokban a heti jelzáloghitel-igénylések adnak friss képet a lakáspiaci aktivitásról. A nap csúcspontja azonban egyértelműen a Federal Reserve kamatdöntése lesz: a piacok már szinte teljes bizonyossággal áraznak egy 25 bázispontos vágást, így sokkal fontosabb lesz Jerome Powell elnök esti sajtótájékoztatója, amelyből a 2026 eleji kamatpályára lehet majd következtetni. Az amerikai költségvetési egyenlegről szóló beszámoló is ekkor jelenik meg, ami pedig a vámbevételek hatásairól ad képet majd.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 56,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,9 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 560,29
|-0,4%
|0,2%
|1,2%
|11,8%
|7,1%
|58,2%
|S&P 500
|6 840,51
|-0,1%
|0,2%
|1,7%
|16,3%
|13,0%
|86,2%
|Nasdaq
|25 668,69
|0,2%
|0,4%
|2,4%
|22,2%
|19,7%
|107,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 655,1
|0,1%
|2,7%
|0,8%
|27,0%
|29,4%
|88,9%
|Hang Seng
|25 434,23
|-1,3%
|-2,5%
|-3,1%
|26,8%
|24,6%
|-4,0%
|CSI 300
|4 598,22
|-0,5%
|1,0%
|-1,7%
|16,9%
|15,9%
|-7,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 162,65
|0,5%
|1,9%
|2,5%
|21,4%
|18,8%
|81,1%
|CAC
|8 052,51
|-0,7%
|-0,3%
|1,3%
|9,1%
|7,7%
|45,2%
|FTSE
|9 642,01
|0,0%
|-0,6%
|-0,4%
|18,0%
|15,4%
|46,9%
|FTSE MIB
|43 574,5
|0,3%
|0,5%
|1,5%
|27,5%
|26,1%
|98,3%
|IBEX
|16 734,5
|0,1%
|1,6%
|5,2%
|44,3%
|39,3%
|103,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 570,2
|0,6%
|-1,1%
|1,2%
|36,9%
|36,0%
|166,9%
|ATX
|5 129,53
|0,6%
|1,1%
|7,9%
|40,0%
|42,1%
|92,1%
|PX
|2 559,36
|1,4%
|2,0%
|5,5%
|45,4%
|49,3%
|158,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|33 830
|0,5%
|-1,6%
|4,2%
|56,0%
|54,3%
|163,5%
|Mol
|2 930
|0,5%
|-0,7%
|0,3%
|7,3%
|10,3%
|41,8%
|Richter
|9 680
|1,9%
|-0,2%
|-1,7%
|-6,9%
|-9,5%
|28,7%
|Magyar Telekom
|1 726
|-1,6%
|-1,9%
|-3,0%
|35,5%
|31,8%
|354,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,4
|-1,1%
|-0,7%
|-3,5%
|-19,4%
|-14,9%
|28,3%
|Brent
|61,98
|-0,9%
|-0,8%
|-2,6%
|-17,1%
|-14,5%
|26,6%
|Arany
|4 218,6
|0,8%
|1,0%
|5,5%
|60,7%
|58,1%
|128,3%
|Devizák
|EURHUF
|383,8500
|-0,2%
|0,8%
|-0,3%
|-6,7%
|-6,7%
|7,6%
|USDHUF
|330,0800
|-0,3%
|0,6%
|-0,8%
|-16,9%
|-15,1%
|11,8%
|GBPHUF
|438,9150
|-0,3%
|1,4%
|0,2%
|-11,8%
|-11,8%
|10,9%
|EURUSD
|1,1629
|0,0%
|0,2%
|0,5%
|12,3%
|9,8%
|-3,7%
|USDJPY
|155,8550
|0,0%
|0,0%
|1,8%
|-0,8%
|3,2%
|49,6%
|GBPUSD
|1,3298
|-0,1%
|0,7%
|1,1%
|6,2%
|3,9%
|-0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|92 695
|2,3%
|1,5%
|-10,2%
|-1,8%
|-4,9%
|399,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,17
|0,4%
|2,4%
|1,8%
|-8,9%
|-0,8%
|342,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|-0,5%
|3,9%
|7,3%
|19,3%
|33,1%
|-565,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,96
|-0,6%
|-1,1%
|0,3%
|5,1%
|6,6%
|205,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: NanoStockk
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
