Ott csap le az ESG, ahonnan a legtöbb pénz jön

Sokan még legyintenek erre, de a jelenlegi állás szerint közelebb van a fordulat, mint hinnénk! Azt, hogy mennyire környezettudatosan működik egy építőipari szereplő, egy szakipari vállalkozó, nem nagyon kérte számon korábban az ingatlant megvásárló külföldi intézményi befektető, vagy a fejlesztő, de ez a világ egyre közelebb van. Az építőiparban is támad az ESG, ami leginkább a finanszírozási, befektetési oldalon keresztül tör utat magának, és bár még csak most épül fel ennek a szabályozási környezete, várhatóan a finanszírozási oldalon lesz a legnagyobb hatása, ott, ahol igazából minden vállalatot érinteni tud - többek között erről is szó volt az Építőipar 2022 konferencia ESG-ről szóló beszélgetésén.

Eljött az idő, amikor már nemcsak a befektetési alapokról szóló konferenciákon, vagy egy tőzsdei vállalatokról beszélgetéseken kerül elő az ESG fogalma. Az egész vállalati szektort elérte ez a megközelítés, amiből az építőipar sem maradhat ki, noha tudjuk, hogy tipikusan nem az az ágazat, ahol az újdonságok a leghamarabb megjelennek. Bozsik Balázs, a PwC ESG Business Services szenior menedzsere, egyben az Építőipar 2022 konferencia ESG-ről szóló beszélgetésének a moderátora, többek között arról kérdezte a résztvevőket, hogy nekik mit jelent a bűvös három betűs szó, hogy a fogyasztói oldalon mennyire jelent meg az igény az ESG szempontok betartására, valamint, hogy milyen előnyökkel, illetve költségekkel jár az ennek való megfelelés a szereplők számára.

Báthory Balázs, a Market Építő Zrt. innováció és stratégiai fejlesztések vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az ESG mind a három aspektusával foglalkoznak, és azt látják, hogy beruházóként, az asztal mellől, könnyebb az ESG szempontoknak megfelelni, mint amikor kivitelezőként 1300 embert kell hadrendbe állítani és mindenkinek elmagyarázni, hogy miről is van szó. "Az ESG egy hozzáállást, mentalitást jelent, amit meg kell tanulni. Az S betűvel már régóta foglalkozunk, az E betű nagyobb tudatosságot igényelt, csakúgy mint az értéklánc menedzsment is, ahol szintén sokkal nagyobb tudatosság mellett kellett elköteleződnünk, ezért a körülbelül 7000 beszállítóból, kiválasztottunk 200-at, akikkel elkezdtünk ebből a szempontból is foglalkozni." - mondta el a vezérigazgató-helyettes, majd hozzátette:

Ketté fog szakadni a piac. Lesz aki akar és tud foglalkozni ezzel, lesz aki vagy nem akar, vagy nem tud.

Báthory Balázs arról is beszámolt, hogy saját meggyőződésből indultak el ezen az úton, azért gyűjtöttek adatokat mert szükség volt az 5 éves stratégiájukhoz. 24 témakörben 56 akciópontra bontották a teendőket, ami minden bizonnyal sok munkát fog igényelni.

Keresünk-e ezzel pénzt? Közvetlenül biztos nem. Hatékonyságot javítunk-e? Néhány akcióval igen, például a partnerkapcsolat építéssel, azzal a képzéssel amit a partnereknek adunk. Konkrét megtakarításunk is lesz ebben az 5 éves periódusban és verseny előnyt is jelenthet, vagy inkább a versenyhátrány elkerülését.

- tette hozzá.

Balogh Péter, az MKB Bank Nagyvállalati Ügyfélkapcsolatok és Strukturált Finanszírozási Ügyvezető Igazgatóságának vezetője a banki szempontokat képviselve elmondta, hogy mind ügyféloldalon, mind a saját működésükre is hatással van az ESG. Előbbi esetében a teljes építőipari láncot nézve egyrészt igaz, hogy a beruházónál van leginkább nyomatéka a pénzügyi ösztönzésnek, ugyanakkor a jövőben ez megváltozhat: finanszírozóknak nemcsak a beruházások hitelezésénél kell majd az ESG-re fókuszálniuk, hanem minden banki ügyfélnél kell majd ESG szempontú minősítést készíteni, és kockázatként fog felmerülni, ha az ügyfél nem felel meg ezeknek. Tehát ez közvetlenül a vállalatokat is érinti, nem csak az értékláncon keresztül szivárog be. Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy a bank saját működése kapcsán van érezhető előnye az ESG alapú működésnek: "Egy banknak a legértékesebb erőforrása a tőkehelyzete, a jelenlegi szabályozás alapján, ha zöld finanszírozást nyújtunk egy vállalatnak, akkor tőkekövetelmény-kedvezményt kapunk, tehát egyértelmű anyagi előnyünk is származik belőle." - mondta el Balogh Péter.

Direkt szabályozás még nincs, de ha két hitelkonstrukciót nézünk bankon belül, egy zöld és egy nem zöld projekt hitelezését, akkor a banknak az előbbi egyértelműen kedvezőbb lesz, így a piaci lehetőség is nagyobb a zöld projektek tekintetében. Ez zöld finanszírozás tehát versenyelőnyben van egy nem zöldhöz képest.

- tette hozzá a szakértő, végül pedig kihangsúlyozta, hogy ha a zöld projektek előnyben részesítése látszik egy bank magatartásán, akkor a vállalatok, sőt a nap végén a lakossági ügyfelek magatartásán is meg fog látszódni.

Építőipar 2022, kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Dr Pásztor Tamás, a CPI Hungary jogi és operatív igazgatója arról számolt be, hogy egy nagyobb nemzetközi cégcsoport részeként náluk ki vannak jelölve az irányok, amit könnyebben le lehet követni.

Az ESG kapcsán van egy általános befektetői megfelelés generálta ösztönzés, de emellett a menedzsment, az egyéni elköteleződés kiemelten fontos.

- tette hozzá Pásztor Tamás. Beszélt arról is, hogy fejlesztőként az érdekeltjeik közül a bérlők a legfontosabbak, akikkel folyamatosan egyeztetnek az épület energetikai, vagy wellbeing szolgáltatásairól, ezzel egy közös információs platformot működtetve. A nemzetközi bérlők részéről van erre igény, de olyan bérlővel is lehet találkozni, akinek épp a CPI mutatta meg ezeket a szempontokat, illetve az ezzel járó lehetőségeket. Bár van egy adminisztrációs költsége az ESG szempontok betartásának, de az előnyök ezt felülmúlják.

Dr Ódor Dániel, a Taylor Wessing partnere elmondta, hogy az ESG szempontok már a szerződésekbe és a befektetők döntéseibe is beszivárogtak. Jogi tanácsadóként az a feladat hárul rájuk, hogy beépítsék a szerződésekbe, például a fejlesztők, vagy akár az ő beszállítóik ESG szempontú kötelezettségeit. Az ESG keretrendszerről úgy fogalmazott a szakértő, hogy bár jogalkotói oldalon az EU is csak most fekteti le ennek az alapjait, a gyors becsatlakozás számukra versenyelőnyt jelentett.

A jogalkotó vélhetően a finanszírozási oldalon próbálja majd megfogni a kérdést, ott fog szabályozni, ahonnan a pénz jön, ami mindenkire - a fejlesztőkre, az építőipari cégekre is - kihat majd.

Jelenleg jelentéstételi feladata van a nagyobb cégeknek, de később a kisebb cégek felé is eljuthatnak a kötelezettségek. A beszerzési folyamatoknál nagy versenyelőny az ESG szempontoknak való megfelelés, már van példa olyan rendszerre, amely a beszerzési folyamatok során minimumokat követel meg például a kivitelezőtől az anyaghasználatra vonatkozóan, vagy akár arra is, hogy miként kezeli, értékeli a saját munkavállalóit. Ezek a szempontok egyre szofisztikáltabbak lesznek, aki erre nem készül, az lemarad.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio