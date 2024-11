2024-ben ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai!

2024-ben már 15. alkalommal osztottuk ki a Portfolio Property Awards díjait, ezel elismerve az idei év legkülönlegesebb és legmeghatározóbb ingatlanpiaci projektjeit és tranzakcióit. A 10 tagból álló fizikai és 40 online szakmai zsűri döntött az év PM és FM cégéről, az év finanszírozójáról, az év lakóprojektjéről (150 lakás felett és alatt), az év irodabérleti és raktárbérleti tranzakciójáról, valamint hotelprojektjéről, az év ipariingatlan-fejlesztéséről (20 ezer négyzetméter alatt és felett), illetve irodafejlesztéséről, az év befektetési tranzakciójáról (belföldön és külföldön), az év ingatlanpiaci M&A üzletéről és az év ingatlanpiaci tehetségéről. Díjaztuk továbbá az év legjobb koncepcióját is, amelyről a Property Awards résztvevői szavazhattak. Kiosztottunk egy emlékdíjat, valamint egy Portfolio különdíjat is.

Tizenhét kategóriában választotta ki az év legjobb projektjeit, tranzakcióit, cégeit a 10 tagból álló élő, és a 40 tagból álló online szakmai zsűri, akik egyben az aktuális év friss „Top50 ingatlanpiaci szereplői" voltak. Az élő zsűrit alkotta: Bárány Kristóf, Futó Gábor, Gereben Mátyás, Jellinek Dániel, Kis-Szölgyémi Ferenc, Nagygyörgy Tibor, Noah Steinberg, Salamon Adorján, Scheer Sándor és Székely Ádám.

Ezen felül az Év Koncepciójáról a Property Awards konferencia résztvevői szavazhattak. A tizenhetedik elismerés a Darida Pál-emlékdíj volt a Futureal alapításával, a tizennyolcadik pedig egy különdíj, aminek odaítéléséről a Portfolio csapata döntött.

Lássuk a díjazottakat!

Év Lakóprojektje 150 lakás felett: Le Jardin I. ütem – Fejlesztő: LIVING/WING

A XIII. kerületben, a Rákos patak partján megvalósuló Le Jardin lakópark két ütemben, összesen 360 új lakást jelent a környékszámára. A lakóépületek közötti területen belső park, egyfajta „passage” alakul ki, a külső oldalakat pedig kertek szegélyezik, melyek kertkapcsolatos lakások kialakítását teszik lehetővé, miközben az emeleti lakások mindegyike terasszal rendelkezik. A lakásokban közös, hogy mindegyik mozgatható válaszfalakkal rendelkezik. A lakóparkban megújuló energián alapuló gépészeti megoldásokkal, környezettudatos anyaghasználattal, szelektívhulladék-kezeléssel, környezettudatos vízfelhasználással, esővíz újrahasznosítással, illetve felület hűtés-fűtéssel találkozhatnak majd az ottlakók. Az ’AA+’ energetikai besorolású lakóépület első ütemében 165 darab lakást alakítottak ki, a kínálatban a stúdiólakásoktól a nagyobb, ötszobás otthonokig terjed a választék.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év Lakóprojektje 150 lakás alatt: Naphegy12 – Fejlesztő: Cordia

Az I. kerületben, a Gellérthegy utca és Naphegy utca által határolt telken egy 41 lakásos társasház fejlesztését végezte a Cordia, deaz épületben irodának is alakítottak ki helyet. A telek érdekessége,hogy a két utca között jelentős, 7-8 méteres szintkülönbség van. A lakóépület bejárata a Gellérthegy utca felől van, az irodát pedig a Naphegy utca felől lehet megközelíteni. A 41 lakást és egy irodát tartalmazó társasházhoz nagy belmagasságú előcsarnok, 58 gépkocsi parkolására alkalmas teremgarázs és tárolók tartoznak. A prémium kategóriás épületben energiatakarékos és környezetbarát hőszivattyús mennyezethűtés és -fűtés rendszer biztosítja a teljes komfortot.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év Irodafejlesztése: BEM Center irodaház – Fejlesztő: Market Asset Management

A Market Asset Management beruházásában és fejlesztésében adták át idén év elején a BEM Center irodaházat, amely az egykori Radetzky-laktanya újjáépítésével jött létre. A BEM Center munkálatai 2021-ben kezdődtek, az A+ energetikai besorolású irodaházban 20 000 négyzetméter irodaterület, 3050 négyzetméter kiskereskedelmi terület található, valamint egy ötcsillagos Kimpton Hotel is kapcsolódik az épülethez. Az épületegyüttes kialakítása során a zöld jövőképhez történő alkalmazkodás jegyében a LEED építésminősítés Gold fokozatát célozta meg a fejlesztő. Ebből adódóan gáz és távhő helyett napelem és a hőszivattyúk biztosítják az épület által felhasznált energia jelentős részét. Az irodaház bérlői között van a Market Asset Management, a Colliers, a Dentons, a Progress Étteremhálózat és a Net Media Zrt.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év Ipariingatlan-fejlesztése 20 000 négyzetméter felett: HelloParks Páty – PT2 és PT3 – Fejlesztő HelloParks

A PT2 és a PT3 a HelloParks Páty megapark második és harmadik csarnoka. Az egyenként 42 000 négyzetméteres, BigBox típusú épületek az ipari ingatlanfejlesztő 2022 utáni összes fejlesztéseihez hasonlóan, a BREEAM New Construction Outstanding minősítést szerezték meg és az EU Taxonómia előírásai alapján épültek. Ennek megfelelően az építési hulladék több mint 85%-a újrahasznosításra került és ISO 14001-es minősítésű anyagokat használtak a kivitelezéskor, de a fejlesztő kutatás-fejlesztési és fenntarthatósági csoportja számos újítást alkalmazott a Hello Zero elnevezésű ESG-stratégiájuk részeként. Többek között műanyagszálas ipari padlót, csökkentett karbonlábnyomú betonelemeket, 100%-ban újrahasznosított betonacélt használtak, ezáltal a PT3 építésénél az előzetes becslések szerint 19,78%-kal csökkenthették a CO2-kibocsátást a korábbi fejlesztésekhez képest. A PT2-es csarnok idén nyáron készült el, az egyik legmeghatározóbb, 32 ezer négyzetmétert elfoglaló bérlője az osztrák Gebrüder Weiss. November közepén kapta meg a használatbavételi engedélyt a szintén 42 000 négyzetméteres PT3csarnok is, amelynek 60%-ára már előbérleti szerződést kötött a logisztikai szolgáltatással foglalkozó Transdanubia.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év Ipariingatlan-fejlesztése 20 000 négyzetméter alatt: IGPark Kecskemét dél – Fejlesztő: Innovinia

Az IGPark Kecskemét a déli ipari parkban, közvetlenül a Mercedes gyára mellett helyezkedik el. A 15 000 négyzetméter területű könnyűipari csarnokot 2024 júniusában adta át az Innovinia (régebben Infogroup). Az épületet nyolc hónap alatt építették fel, és várhatóan hamarosan újabb épület fejlesztésébe kezd a fejlesztő. A csarnok a Mobis nemzetközi autóipari beszállító számára built-to-suit koncepcióban készült, a felek között az egyeztetés még 2023 nyarán indult el a projekt kapcsán, amikor a bérlő jelezte az ingatlan iránti vételi szándékát. A teljes fejlesztést, beleértve a telek-, a kiszolgáló közművek leválasztását határidőre, 2024 júniusára valósították meg. Az utolsó szakaszban párhuzamosan folyt az ingatlan-kivitelezés és technológia-telepítés, hogy az épület elkészültekor már a gépek tesztelése is megtörténhessen. Az Innovinia nem csupán az épületet biztosította a megrendelő számára, hanem a gyártást kiszolgáló épületgépészetet is. Az ingatlan egy 12 500 négyzetméter nagyságú szerelő- és logisztikai csarnokot, és 2000 négyzetméter irodaterületet foglal magába, különböző előtető alatti rakodási területekkel kiegészítve. A kulcsrakész kivitelezést követően a Mobis megkezdte működését, melyet az Innovinia a szomszédos parkban lévő üzemeltetési csapatával támogat.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év Irodabérleti Tranzakciója: BEM Center – Fejlesztő: Market Asset Management – Ügyfél: Dentons – Ügynökség: Eston

A Dentons az Andrássy útról költözött át a felső kategóriás BEM Center irodaházba, annak 5. és 6. emeletére. A projekt előkészítése és az egyedi belsőépítészeti megoldások kialakítása 15 hónapig tartott. A tervezést az UPPER Design Studio végezte, a kivitelezésért a Market felelt. Az ügyfélfogadás a 6. emeleten, a Duna felé néző térben kapott helyet, itt található egy 80 fős konferenciaterem, egy 10 fős tárgyaló, valamint egy exkluzív lounge is. Az 5. emeleten alakították ki az ergonomikus munkaállomásokat, illetve az itteni kávézó és bisztró a közösségi eseményeknek is lehetőséget teremt. A kétszintes iroda bruttó 2000 négyzetméteres, közel 400 négyzetméteres terasszal. A felek 12 éves bérleti szerződésben állapodtak meg.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év Raktárbérleti Tranzakciója: IGPark Miskolc – Fejlesztő: Innovinia – Ügyfél: LG és a kanadai Magna vegyesvállalata – Ügynökség: Colliers

A dél-koreai LG és a kanadai Magna vegyesvállalata BTS (built-to-suit) konstrukcióban építi meg első európai gyárát, az Innovinia által fejlesztett IGPark Miskolc ipari parkban, egy 20 milliárd forint értékű beruházás keretében. A létesítmény több mint kétszáz új munkahelyet teremt majd a városban. Az épület 9000 négyzetméter termelő- és logisztikai csarnokot, valamint 2500 négyzetméter iroda és szociális területet foglal magában. A tranzakció zárása 2023 végén történt meg, a gyár fejlesztése decemberben kezdődött és várhatóan 2024 decemberére készül el. A vegyesvállalat az elektromos hajtáslánc egyes elemeit fogja gyártani, a próbatermelés 2025-ben kezdődhet meg. A tranzakció, a lezárt vidéki ipari ügyletek között kifejezetten nagynak számít, 11 500 négyzetmétert kitéve. A tranzakció során a Colliers Hungary az LG és Magna vegyesvállalatot, a bérlőt képviselte, de a gyár fejlesztésének projektmenedzsmentjét is a Colliers csapata látja el.bérlői között van a FUJI magyarországi vállalata és a vendéglátóipari fogyóeszközöket forgalmazó Fulker H+F Kft.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év Hotelprojektje: Kimpton BEM Budapest

A luxus lifestyle kategóriát képviselő Kimpton szállodalánc első kelet-európai egysége, a Kimpton BEM Budapest 2024 nyarán nyitotta meg kapuit. A 127 szobás hotelben fine dining étterem és bár, specialty kávézó, skybar is helyet kapott, de emellett rendezvény- és tárgyalótermek, valamint bérelhető privát szobák biztosítanak lehetőséget a fontosabb céges megbeszélésekhez és eseményekhez. 11 lakosztállyal rendelkezik, ezek közül a Cosmos és az Observatory Suite 120 négyzetméteresek, két hálószobával, két fürdővel, nappalival, étkezővel és konyhával felszereltek. Az 5. emeleti elnöki lakosztályhoz (Observatory Suites) egy 82 négyzetméteres privát tetőkert is tartozik. Az ingatlan tulajdonosa és fejlesztője a Market Asset Management ingatlanfejlesztő és ingatlan-vagyonkezelő cég. Az IHG Hotels & Resorts égisze alá tartozó Kimpton márka több mint 80 szállodát és 86 éttermet, illetve bárt üzemeltet a világ számos nagyvárosában és üdülőhelyein, Magyarországon 5 szállodával rendelkeznek.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

A zsűri tagjai

Bárány Kristóf CFA Adventum Group, alapító partner Az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. (2016-tól) és az Adventum International Ltd. (2018-tól) ingatlan alapkezelésre szakosodott boutique alapkezelő társaságok tulajdonosa, amelyek 2016-tól kezdődőe Tovább … Tovább Az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. (2016-tól) és az Adventum International Ltd. (2018-tól) ingatlan alapkezelésre szakosodott boutique alapkezelő társaságok tulajdonosa, amelyek 2016-tól kezdődőe

Futó Gábor Futureal-csoport, társalapító és társtulajdonos Futó Gábor a Futureal-csoport társtulajdonosa és társalapítója édesapjával, Dr. Futó Péterrel közösen hozta létre a cégcsoportot, amely az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezet Tovább … Tovább Futó Gábor a Futureal-csoport társtulajdonosa és társalapítója édesapjával, Dr. Futó Péterrel közösen hozta létre a cégcsoportot, amely az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezet

Gereben Mátyás MRICS CPI Hungary, országmenedzser Gereben Mátyás a CPI Hungary country manager-e 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományeg Tovább … Tovább Gereben Mátyás a CPI Hungary country manager-e 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományeg

Jellinek Dániel Indotek Group, partner, vezérigazgató Jellinek Dániel közgazdász, az Indotek Group alapítója, többségi tulajdonosa és vezérigazgatója. Az alapító-vezérigazgató és a hosszú évek óta vele dolgozó menedzsmentcsapat által irányított cégcsopor Tovább … Tovább Jellinek Dániel közgazdász, az Indotek Group alapítója, többségi tulajdonosa és vezérigazgatója. Az alapító-vezérigazgató és a hosszú évek óta vele dolgozó menedzsmentcsapat által irányított cégcsopor

Nagygyörgy Tibor MRICS alapító, Otthon Centrum, tulajdonos, Biggeorge Holding, vezérigazgató, Biggeorge Property Nyrt. Nagygyörgy Tibor közgazdászként végzett 1997-ben, az MBA diplomáját Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a London Business School-ban szerezte meg. 1999-ben a RICS által akkreditált ingatlansza Tovább … Tovább Nagygyörgy Tibor közgazdászként végzett 1997-ben, az MBA diplomáját Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a London Business School-ban szerezte meg. 1999-ben a RICS által akkreditált ingatlansza

Noah Steinberg FRICS WING, elnök-vezérigazgató Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, a lengyel Echo Investment és a német Bauwert felügyelő bizottságságának elnöke. A WING a közép-európai ingatlanpiac meghatározó, magántulajdonban lévő Tovább … Tovább Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, a lengyel Echo Investment és a német Bauwert felügyelő bizottságságának elnöke. A WING a közép-európai ingatlanpiac meghatározó, magántulajdonban lévő

Scheer Sándor Market Építő Zrt., vezérigazgató Tovább … Tovább

Székely Ádám IFK, alelnök, ügyvezető igazgató, tulajdonos, Innovinia Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han Tovább … Tovább Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója belföldön: Rossmann BTS ipari ingatlan - Vevő: OTP Ingatlanbefektetési Alap – Eladó: Panattoni

A Panattoni Hungary 2023 utolsó negyedévében megbízást kapott a Rossmann új, 32 000 négyzetméteres, builtto-suit logisztikai központ felépítésére. A projekt forward funding struktúrában az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetésében valósul meg. A tranzakció volumene hozzávetőlegesen 20 milliárd forint. A főváros közvetlen közelében megvalósuló BTS-fejlesztés során a megszokott logisztikaiközpont-funkciók (raktár, irodák, kamionparkoló és szociális helyiségek) mellett egy új generációs Pick-Tower rendszert is kialakítanak, ami a kiskereskedelmi lánc termékeinek optimális mozgatását biztosítja majd a raktáron belül. Az új logisztikai központ a 21. századi, automatizált megoldásaival egy 500 fős logisztikai csapatot fog kiszolgálni. A BREEAM Very Good minősítését megcélzó fejlesztés várható átadási ideje 2025 második féléve.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója külföldön: Espacio León – spanyol bevásárlóközpont - Vevő: Indotek Group

Csaknem 50 millió euróért vásárolta meg az amerikai Blackstone alapkezelő által birtokolt Espacio León bevásárlóközpontot az Indotek Group. A spanyolországi Castilla y León tartomány egyik meghatározó kiskereskedelmi központjának megszerzésével a cégcsoport tovább erősíti jelenlétét a spanyol kereskedelmiingatlan-piacon. Az akvizíció finanszírozását a Banco Santander biztosította. A 2004-ben átadott, majd 2018-ban korszerűsített és felújított Espacio León évi 4,1 millió látogatót vonz. A bevásárlóközpont 112 üzlethelyiséggel, 1277 parkolóhellyel és 36 914 négyzetméter bérbe adható területtel rendelkezik, és jelenleg 93 százalékos kihasználtsággal működik.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év Ingatlanpiaci M&A Üzlete: Mota-Engil Central Europe - Vevő: Duna Aszfalt

Tavaly decemberben a Duna Group közép-kelet-európai üzletfejlesztési terveinek végrehajtása keretében megállapodást kötött a Mota-Engil SGPS SA társasággal a Mota-Engil Central Europe cégcsoport megvásárlására, amely aktív szereplő Lengyelország építőipari és ingatlanfejlesztési piacán. A tranzakció hozzávetőlegesen 90 millió euró "vállalati értéken" történt a szereplők nyilatkozata alapján. A Mota-Engil Central Europe az egyik legnagyobb lengyel építőipari vállalat, amely épületek, vasúti létesítmények, villamos energiával kapcsolatos munkálatok, útkarbantartás és ingatlanfejlesztés kivitelezésére szakosodott. A társaság közép-európai eredményei közé tartozik több száz kilométernyi lengyel autópálya és gyorsforgalmi út, lakóparkok, középületek, vasúti és egyéb közlekedési állomások építése.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év PM cége: CBRE

A CBRE magyarországi ingatlanvagyon-kezelő csapata 635 380 négyzetméternyi területet menedzselt 2024-ben. Itthon 140 szakértő kollégával dolgoznak a meglévő ügyfeleket segítve, 2023 óta az Erste mellett egy másik tulajdonost is új ügyfélként köszönthettek. Ezek a megbízások három új épületet és 56 451 négyzetméternyi új menedzselt területet jelentenek. Az ingatlanvagyon-kezelő csapat már BREEAM In-Use minősítővel is rendelkezik, és idén már több bevásárlóközpont minősítését elvégezték. Az idei évben együttműködésre léptek a Futureallal, ezáltal150 712 négyzetméternyi területen összesen hat ingatlant menedzselnek, például a Budapest One-t, az Etele Plázát és a Corvin Innovation Campust. Az Adventum Tesco portfóliójánál hat ingatlan esetében a komplex ingatlanmenedzsment feladatokért felelnek, ami 146 198 négyzetméternyi területet tesz ki ebben a portfólióban. Az ingatlanok mindegyike különböző városokban helyezkedik el Magyarországon: Szeged, Budaörs, Székesfehérvár, Pécs, Sopron és Kecskemét. Továbbá az Adventum portfóliójában található összes Tesco áruházon specialty leasing tevékenységeket is végeznek, amely összesen 15 ingatlant foglal magába. Ezeken túl, ingatlanvagyon-kezelő csapatuk látja el a CA Immo teljes irodai portfóliójának kezelését 164 987 négyzetméternyi területen, összesen nyolc épületben.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év FM cége: CPI FM

A CPI Facility Management megduplázta a kezelt ingatlanjainak számát, a teljes létszám pedig követte a növekedést, jelenleg 84 fő gondoskodik a házak üzemeltetéséről, és a bérlői komfortról. 1,33 milliárd euró összértékű,662 500 négyzetméter alapterületű ingatlanportfóliót kezel, a CPI létesítményeinek üzemeltetési szolgáltatójaként működik. Eredményeik közé tartozik, hogy elsőként hoztak létre ESG roadmapet a hazai piacon, illetve kötöttek green lease szerződéseket bérlőikkel, ahol közös ESG célkitűzéseket érnek el a fenntarthatóság területén. A teljes portfóliójuk esetében zöld energiára váltottak, és az újonnan akvirált házakon is műszaki korszerűsítési folyamatokat alkalmaztak. Az ingatlanüzemeltetés és a létesítménygazdálkodás gyors tempójával párhuzamosan képzik a humán erőforrásaikat, a felkészült, elkötelezett vezetőik és technikusaik együttműködésével pedig stabilizálják az ingatlanok értékét. A kiterjedt alvállalkozói kapcsolatrendszer, a magas szintű tudás a hatékony működésüket segíti, amellett, hogy a hazai piacon egyedülálló szerszámozottsággal is rendelkeznek.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Év Finanszírozója: OTP Bank

Az OTP Bank 2024-es ingatlanpiaci tevékenysége a vállalkozások számára kínált különböző finanszírozási megoldásokon alapul, amelyek célja a gazdasági fejlesztések támogatása. A bank számos, állami támogatású és klasszikus finanszírozási terméket nyújt, például beruházási, forgóeszköz- és projektfinanszírozási hiteleket. Ezen kívül kiemelt figyelmet fordít a zöld fejlesztésekre, például az EXIM Jövő Exportőrei Zöld Beruházási Hitel keretében. A legutóbbi, harmadik negyedéves eredményeik alapján a bankcsoport a vártnál is jobban teljesített: a bevételek 13 százalékkal nőttek, eközben viszont a működési költségek csak 9 százalékkal, ennek köszönhető, hogy a működési eredmény 15 százalékkal lett nagyobb, az egy évvel korábbihoz képest, míg a profit 13 százalékkal nőtt.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Indotekkel közösen alapított Év Ingatlanpiaci Tehetsége: Lippai Rita, LogStar by Biggeorge Property fejlesztési igazgató

Lippai Rita 2020 óta a Biggeorge Property ipari és logisztikai fejlesztésekért felelős fejlesztési igazgatója. Eredményei közé tartozik a LogStar, a Biggeorge Property ipari és logisztikai fejlesztési üzletágának kiépítése, amelynek során ő irányította az ingatlanfejlesztési, telekakvizíciós, infrastrukturális, tervezési, engedélyezési, tenderezési és kivitelezési területeket, valamint a bérbeadói, üzletfejlesztési és marketing feladatokat. Csapatával az elmúlt négy évben három logisztikai parkban öt csarnoképületet fejlesztett és adott bérbe, illetve több mint száz hektár zöldmezős beruházást készített elő. A Biggeorge Property idén elindította nemzetközi fejlesztési és akvizíciós tevékenységét is, ahol Rita a vállalat nemzetközi ipari és logisztikai akvizícióiért is felel. Munkája mellett az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület tevékenységében, az ingatlanfejlesztők érdekképviseletében is aktívan részt vesz. Korábban a Prologis magyarországi és szlovákiai projektmenedzsere volt több mint öt évig, ahol sokrétű nemzetközi ipari és logisztikai fejlesztési tapasztalatra tett szert. Ez idő alatt a két országban összesen több mint tíz fejlesztési projektet vezetett, és részt vett a nemzetközi vállalati fejlesztési standardok kialakításában is. Előtte az AIG/Lincoln irodakiépítéseiért felelt két évig, szintén projektmenedzser pozícióban. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett építész mesterdiplomát és műszaki menedzser mesterdiplomát, illetve a gazdasági doktori képzésen is részt vett.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Az Év Koncepciója: Marina City - Cordia

Az Újpesti-öböl partján, 14 hektáros területen megvalósuló Marina City beruházásban több ütemben, összesen több mint 2500 lakás épül majd fel. A lakóházak formavilága is eltér a fővárosban eddig megszokottól: a felfelé szélesedő épületekben a felsőbb emeleteken egyre tágasabb otthonok kapnak helyet, a zárószinten pedig penthouse-lakásokat alakítanak ki. A fejlesztés során 1,2 kilométerrel hosszabbítják meg az észak-pesti Duna-parti sétányt, közvetlen, gyalogos- és kerékpárosbarát kapcsolatot teremtve a folyó és az új városnegyed lakói, illetve látogatói között. A területen teljes autómentesség valósul meg, melynek során nemcsak a garázs területét, hanem a kiszolgáló funkciókat ellátó járművek útvonalát (kukásautó, költöztető, ételfutár) is a felszín alá viszik le. A beruházás részeként a Cordia egy árvízvédelmi rendszert is kialakít, amelyet a környezetbe illeszkedő magaspart kiépítésével, tájépítészeti elemek alkalmazásával hoz létre – ennek kivitelezése már elkezdődött.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Futureal által alapított Darida Pál-emlékdíj: Banai Ádám, jegybanki eszköztárért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgató, MNB

Banai Ádám a Budapesti Corvinus Egyetemen kapta MSc fokozatát Pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakon. Doktori fokozatát ugyancsak a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte, a Gazdálkodástani Doktori Iskolán. 2008 nyarán kezdte pályafutását a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási területén elemzőként. Több előléptetés után 2013 és 2017 között főosztályvezetőként irányította az Alkalmazott kutatás és stresszteszt főosztály munkáját, majd a Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója lett, jelenlegi pozícióját 2020 óta tölti be. Emellett az MNB Intézet - Fenntartható Pénzügyek Központ docense, a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület alelnöke, a RICS tagja, az ESCP Europe Institute for Real estate Finance and Management Advisory Boardjának és a Keler KSZF Zrt. Felügyelőbizottságának tagja. Aktív tudományos munkát folytat, számos tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szaklapokban, könyvekben.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Portfolio Különdíj: CPI Club

A CPI klubtagság olyan előnyöket kínál az irodaépületek bérlőinek, amelyekkel nem csak a cégek munkaszervezése válik még rugalmasabbá, de a munkavállalói élmény és irodakörnyezet is új szintre emelhető. A CPI klubtagság része, hogy ha egy bérlő cég egyik munkatársa a saját irodájától távol lakik, és egy tárgyalás miatt neki alkalmasabb lenne a lakóhelyéhez közelebbi CPI irodaházban foglalni egy tárgyalót, vagy ki szeretné használni a tagoknak kialakított klub sarkokat és oda hívni a partnereit, ezt az online rendszeren keresztül könnyedén megteheti. Ugyanígy, ha a hálózaton belül elérhető egy közösségi esemény, akár egy családi szülinapra alkalmas helyszín vagy sport, szépség, egészség, komfort szolgáltatás, a klubtagság feljogosítja arra, hogy a teljes kínálatot kedvezményesen igénybe vegye.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Gratulálunk a győzteseknek! Jövőre találkozunk!

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

A korábbi évek győztesei:

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapkép forrása: Portfolio