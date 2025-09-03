„Ahogy van háziorvosa, ügyvédje, autószerelője az embernek, úgy kell, hogy legyen ingatlanosa is”

Az otthonteremtési támogatások hatására jelenleg a városi lakások iránt a legnagyobb a kereslet, de hamarosan a vevők kénytelenek lesznek kompromisszumokat kötni és a családi házak vagy a felújítandó ingatlanok felé fordulni.
Alternatívaként az új építésű lakások jöhetnek szóba, ahol magasabb négyzetméteráron, de korszerű ingatlanba fektethetnek be az érdeklődők – mondta el lapunknak Heinrich Balázs, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese a nemrégiben indult Otthon Start Program apropóján, és egyben hangsúlyozta, hogy különösen ilyen intenzív időszakokban értékelődik fel az ingatlanközvetítői szakértelem. Egy-egy elhamarkodott vagy épp késedelmes döntés miatt ugyanis sok millió forint veszhet oda.
A szakértő szerint az ingatlanvásárlás során számos olyan kérdés merül fel, amelyekre egy tapasztalt közvetítő azonnal tud válaszolni: mennyibe kerül egy felújítás, milyen energetikai szempontokat célszerű figyelembe venni, mekkora lakást érdemes választani a jövőbeli igényeket is szem előtt tartva. Ezeket az információkat ugyan meg lehet találni az interneten is, de nem biztos, hogy egy helyen, illetve a megfelelő minőségben.
A szakember aki szerint az ingatlanközvetítői szakma lényege éppen abban rejlik, hogy segít eligazodni a bonyolult döntések között, amelyekkel egy átlagember életében csak néhányszor találkozik.
Az eladói oldalon is számos előnyt nyújt egy ingatlanközvetítő igénybevétele – emelte ki Heinrich Balázs. A professzionális fotók és videók készítése, a több felületen történő hirdetés, a piacon kívüli vevők elérése mind olyan hozzáadott érték, amely jelentős árelőnyt jelenthet.
"Az ingatlan eladás egy folyamat kezdete, mert a legtöbb esetben utána jön egy ingatlan vétel. Van egy foglaló, egy lakástakarék, egy önerő, hitel, állami támogatások, amelyeket aztán össze kell kombinálni. Ezt a fajta szakértelmet a nagy ingatlanhálózatok házon belül tudják nyújtani" – tette hozzá a szakember.
A szakma színvonalával kapcsolatban Heinrich Balázs kiemelte, hogy a nagy hálózatok folyamatos képzésekkel biztosítják munkatársaik naprakészségét és a minőségi elvárások is magasak: "Aki nálunk a tízből nyolc pont alatti értékelést kap, attól elköszönünk" − hangsúlyozta.
A technológia növekvő szerepéről az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy bár a mesterséges intelligencia és egyéb technológiai megoldások egyre fontosabbá válnak, nem helyettesítik, hanem kiegészítik a személyes tanácsadást.
Ahogy 20 évvel ezelőtt az információ volt a hatalom, most, hogy az az internet révén széles körben és hatalmas mennyiségben elérhetők a különböző adatok, az igazi érték az információk technológia révén történő személyre szabásában rejlik
– mondta el Heinrich Balázs.
Ami a jövőt illeti, a szakértő szerint az ingatlanközvetítői szakma nem fog eltűnni,
inkább az egyablakos, komplex szolgáltatások irányába fejlődik, ahol a hosszú távú ügyfélkapcsolatokban van a legnagyobb potenciál.
Ahogy van háziorvosa, ügyvédje, autószerelője az embernek, úgy kell, legyen egy ingatlanosa, egy pénzügyi tanácsadója is, annál is inkább, mivel az ingatlanforgási sebesség is felgyorsult: az emberek bátrabban és gyakrabban váltanak ingatlant a változó élethelyzetekhez igazodva.
Márpedig ez tovább erősítheti az igényt az ingatlanszakértői készségek iránt” – zárta gondolatait Heinrich Balázs.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
