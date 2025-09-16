A szemünk előtt alakul át Budapest irodapiaca: milyen lesz a holnap irodája?
A budapesti irodapiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a bérlői igények és a fenntarthatósági szempontok egyre nagyobb szerepet játszanak - derült ki a Portfolio Business Podcast legújabb adásából, amelyben Major Krisztina, az iO Partners irodatranzakciós vezetője és Würsching Péter bérbeadási igazgató osztotta meg szakmai meglátásait a piac jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól.
A szakértők részletesen beszéltek a bérlői igények átalakulásáról, kiemelve, hogy a minőségi szempontok és az ESG-követelmények egyre hangsúlyosabbá válnak a bérlői döntéshozatalban. A zöld minősítések már nem csupán marketingeszközként szolgálnak, hanem alapvető elvárássá váltak a prémium kategóriás irodaházak esetében. A bérlői ciklusok változása is szembetűnő tendencia, ami új kihívások elé állítja mind a fejlesztőket, mind az üzemeltetőket.
Az iO Partners szakértői szerint a közép- és hosszútávú kilátásokat jelentősen befolyásolja a munkaerőpiacon zajló generációváltás. A fiatalabb generációk munkahelyi elvárásai alapjaiban formálják át az irodahasználati szokásokat és a bérlői igényeket, ezek a változások új lehetőségeket is teremtenek az innovatív megoldásokat kínáló fejlesztők számára.
A szakértők egyetértettek abban, hogy a magas minőségű, jó lokációval rendelkező, fenntartható irodaházak iránt továbbra is stabil a kereslet, ugyanakkor nagy kihívást jelent, hogy jelentősen visszaesett az épülő irodaházak száma.
Támogatott tartalom
A cikk és a videó megjelenését az iO Partners támogatta.
Címlapkép: iO Partners
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.