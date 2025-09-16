A szemünk előtt alakul át Budapest irodapiaca: milyen lesz a holnap irodája?

Portfolio 2025. szeptember 16. 09:00

A budapesti irodapiac átalakulásáról, a bérlői igények változásáról és a fenntarthatósági szempontok előtérbe kerüléséről beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában az iO Partners szakértőivel. A minőségi szempontok és ESG-követelmények már alapvető elvárássá váltak a prémium kategóriás irodaházaknál, miközben a bérlői ciklusok is átalakulóban vannak. A jövőbeli kilátásokat jelentősen befolyásolja a trendváltozás és a munkaerőpiaci generációváltás.



A budapesti irodapiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a bérlői igények és a fenntarthatósági szempontok egyre nagyobb szerepet játszanak - derült ki a Portfolio Business Podcast legújabb adásából, amelyben Major Krisztina, az iO Partners irodatranzakciós vezetője és Würsching Péter bérbeadási igazgató osztotta meg szakmai meglátásait a piac jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól.



A szakértők részletesen beszéltek a bérlői igények átalakulásáról, kiemelve, hogy a minőségi szempontok és az ESG-követelmények egyre hangsúlyosabbá válnak a bérlői döntéshozatalban. A zöld minősítések már nem csupán marketingeszközként szolgálnak, hanem alapvető elvárássá váltak a prémium kategóriás irodaházak esetében. A bérlői ciklusok változása is szembetűnő tendencia, ami új kihívások elé állítja mind a fejlesztőket, mind az üzemeltetőket.



Az iO Partners szakértői szerint a közép- és hosszútávú kilátásokat jelentősen befolyásolja a munkaerőpiacon zajló generációváltás. A fiatalabb generációk munkahelyi elvárásai alapjaiban formálják át az irodahasználati szokásokat és a bérlői igényeket, ezek a változások új lehetőségeket is teremtenek az innovatív megoldásokat kínáló fejlesztők számára.



A szakértők egyetértettek abban, hogy a magas minőségű, jó lokációval rendelkező, fenntartható irodaházak iránt továbbra is stabil a kereslet, ugyanakkor nagy kihívást jelent, hogy jelentősen visszaesett az épülő irodaházak száma.



A cikk és a videó megjelenését az iO Partners támogatta.



Címlapkép: iO Partners