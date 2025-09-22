Öt év alatt az ötlettől a csúcsig: így vált válságban vett telkekből logisztikai birodalommá a HelloParks

A HelloParks koncepciója több mint öt évvel ezelőtt, 2019 novemberében született meg egy Portfolio konferencián. Az alapító, Futó Gábor egy panelbeszélgetés során még szkeptikusan nyilatkozott a logisztikai ingatlanfejlesztés lehetőségeiről, ám a következő előadó, Pető Gábor, aki jelenleg a Futureal/Cordia/HelloParks cégcsoporthoz kapcsolódó Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke, meggyőzte őt ennek ellenkezőjéről.
A HelloParks sikerének egyik kulcsa a megfelelő időzítés volt. Az indulás egybeesett a Covid-járvány kezdetével, ami paradox módon segítette a vállalkozást, hiszen az e-kereskedelem robbanásszerű növekedése jelentős keresletet generált a logisztikai fejlesztésekre alkalmas területek iránt, emellett a magyar gazdaságpolitika által támogatott iparosítás is kedvező hátteret biztosított.
"A gazdaságpolitika által támogatott iparosítás maga után vonja logisztikai és beszállítói tevékenységek bővülését is, ezek a vállalatok alkotják a bérlőinknek a többségét - magyarázta Futó Gábor, aki hozzátette:
Miután korábban kevesen hittek ebben a piacban, lehetőségünk nyílt arra, hogy nagyon kedvező áron vásároljunk stratégiai fontosságú helyszíneken fejlesztési telkeket.
A piaci lehetőség mellett a HelloParks sikerének kulcsa a "megapark" koncepció volt, ami két gondolatra épült: egyrészt, arra, hogy a kedvező áron elérhető nagy telkeken érdemes eleve nagy logisztikai parkokat létrehozni, másrészt, hogy egy parkban a meglévő bérlők kapacitás-igény növekedése adja az új bérletek jelentős részét.
A bérlőink 40%-a ázsiai eredetű vállalat, és ennek 80%-a az akkumulátoriparhoz kapcsolódik
– árulta el Nemes Rudolf, az ipariingatlan-fejlesztő vállalat társalapító-vezérigazgatója, hozzátéve, hogy náluk az akkumulátorok kezelése nem gyártást, hanem elsősorban tárolást, az iparágat kiszolgáló beszállítói és egyéb logisztikai tevékenységeket, illetve késztermékek összeszerelését jelenti.
Létesítményeikben ugyanis sehol nem folyik károsanyag‑kibocsátással járó tevékenység.
A HelloParks kiemelt figyelmet fordít a környezeti fenntarthatóságra: a cég összes elkészült csarnoka - egyelőre az Alsónémedi AN1 kivételével - BREEAM minősítéssel rendelkezik New Construction kategóriában Outstanding vagy Excellent szinten és az országban egyedülálló módon megszerezték az EU Taxonómia hitelesítést is.
Utóbbi igazolja, hogy épületeik érdemben csökkentik az ipari ingatlanok karbonkibocsátását, megfelelnek a szigorú környezeti-előírásoknak, és támogatják a logisztikai szektor zöld átmenetét. A BREEAM tanúsítvány azt támasztja alá, hogy az épület és annak teljes életciklusa – az anyagbeszerzéstől kezdve a kivitelezésen át az üzemeltetésig – megfelel a legszigorúbb fenntarthatósági követelményeknek.
Ez a környezettudatos megközelítés nemcsak a bérlők, hanem a befektetők számára is vonzó, amit jól mutat, hogy az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap is a zöld épületeket kereste, amikor a HelloParks portfóliójából vásárolt.
Az elmúlt öt évben a HelloParks portfóliója jelentősen bővült, jelenleg mintegy 500 ezer négyzetméternyi terület áll fejlesztés alatt, és a meglévő telekállományuk még egyszer ennyit tesz lehetővé.
A cég jelenleg Fóton, Pátyon, Alsónémediben és Maglódon végez ingatlanfejlesztéseket, a helyi közösségekkel is aktívan együttműködik. Támogatják a helyi sportklubokat, iskolákat és egyéb közösségi kezdeményezéseket és közel 200 új munkahelyet teremtettek.
Folyamatosan kerestük, hogy mi az a lehetőség, hogyan tudunk kapcsolódni a helyi kisközösségekhez, amelyekhez a sporton és a gyerekeken keresztül vezet az igazi út
- mondta Nemes Rudolf. A vállalat a kulturális örökség megőrzésében is szerepet vállal: amikor a pátyi helyszínen régészeti leletekre bukkantak, támogatták a Nemzeti Múzeumot a leletek feltárásában és kiállításában.
A jövőt tekintve a HelloParks nem csak Magyarországon tervez további fejlesztéseket, hanem a nemzetközi terjeszkedés is kifejezett céljuk a következő egy-két évben, bár a vezetőség hangsúlyozta, csak olyan lehetőségeket keresnek, amelyek valóban értéket teremtenek, nem akarnak "bármi áron" terjeszkedni.
Címlapkép: Futó Gábor alapító társtulajdonos, Nemes Rudolf ügyvezető, Pozderka István üzletfejlesztési igazgató Címlapkép forrása: Futureal
A cikk megjelenését a HelloParks támogatta.
