Rábólintottak a kötvényesek: haladékot kap az MNB-alapítványi botrányban érintett cég

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A GTC korábban a forintkötvényei visszafizetési feltételeinek újratárgyalását kezdeményezte, miután pénzügyi botrány rázta meg a céget közvetetten irányító magyar jegybankot – írta a Bloomberg.

A GTC 2030-as és 2031-es forintkötvényeinek tulajdonosai hétfőn szavaztak és jóvá hagyták az indítványt. A kötvények többségét a kibocsátás idejében maga a jegybank vásárolta meg a Növekedési Kötvényprogram keretében.

Keddi sajtótájékoztatóján Varga Mihály jegybankelnök újságírói kérdésre elmondta, hogy az MNB kategorikusan elutasítja, hogy részt vene a GTC esetleges feltőkésítésében.

A Fitch Ratings júliusban BB-ről B-re minősítette le a varsói székhelyű GTC adósságát, a 2026-ban lejáró 500 millió eurós kötvényhez kapcsolódó refinanszírozási kockázatokra hivatkozva. A Scope Ratings augusztusban B+-ról B--ra rontotta a cég besorolását. Mindkét minősítés negatív kilátással rendelkezik.

A magyar Állami Számvevőszék márciusban hozta napvilágra, hogy a magyar jegybank alapítványánál még Matolcsy György korábbi elnök vezetése alatt súlyos hiányosságokat észlelt az intézmény gazdálkodásában, különös tekintettel az ingatlanberuházásokra és a pénzügyi kontrollokra.

Az MNB vezetése már Varga Mihály irányítása alatt csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést az alapítványnál egy átfogó felülvizsgálatot követően. A GTC vezetőségét a hónap elején átalakították, beleértve a vállalat pénzügyi igazgatójának lecserélését is.

A GTC 2026 júniusában lejáró euróban denominált kötvényeit 91,8 eurócenten jegyzik, ami közel két centtel alacsonyabb a szeptember 11-i értéknél a Bloomberg adatai szerint.

A GTC részvényárfolyama több mint felére esett azóta, hogy az Optima Befektetési Zrt., amely a magyar jegybanki alapítvány eszközeit kezeli, 2020-ban prémiumot fizetett a kereskedelmi ingatlanfejlesztő többségi részesedésének megszerzéséért. Az Állami Számvevőszék több százmillió dollárra becsülte a nem realizált veszteséget – írta a Bloomberg.

Így módosul a visszafizetés:

Ha a kötvények minősítése B+ alá esik, de még nem éri el a CCC szintet:

A Kibocsátónak 18 hónapja van arra, hogy a kötvények minősítését visszajavítsa legalább B+ szintre.

Ha nem javul vissza, a 18 hónap letelte után a cég 90 napon belül köteles a kötvényeket visszaváltani.

Fontos korlát: a kötvény megszakítás nélkül legfeljebb 2 évig tarthatja meg a B+ alatti minősítést (még ha az időnként javul vagy romlik is, de nem esik SD (Selective Default) és D (Default) szintre.

Ha ez a 2 év letelik úgy, hogy nincs javulás legalább B+ szintre, akkor a kibocsátó köteles 30 napon belül a kötvényeket visszaváltani.

Ha a minősítés CCC-re vagy az alá romlik (de nem SD vagy D), akkor a kibocsátónak 1 éve van a helyzet orvoslására, azaz a minősítésnek legalább B szintre kell visszajavulnia.

Ha a kötvények minősítése SD vagy D szintre esik és a minősítés 30 napon belül nem javul legalább C szintre, akkor a Kibocsátó már a 30. napon köteles visszaváltani a kötvényeket.

Ha a minősítés 30 napon belül eléri legalább a C szintet: Az 1 éves orvoslási időszak újraindul, azzal a különbséggel, hogy a 30 napos SD/D időszak levonódik ebből az 1 évből.

További szabály, hogy az SD/D minősítés megszakítás nélkül legfeljebb 30 napig tartható fenn. Ha ez túllépésre kerül, automatikus visszaváltás szükséges.

Osztaléktilalom is fennáll, a kibocsátó nem fizethet osztalékot a tulajdonosainak semmilyen formában az orvoslási vagy visszaváltási időszakok alatt.

