  • Megjelenítés
Market: óvatos optimizmusra van szükség az építőiparban
Ingatlan

Market: óvatos optimizmusra van szükség az építőiparban

Portfolio
Az idei évben az építőipar vegyes képet mutat: a tavaszi fellendülést követő júniusi visszaesés a magasépítési szektort különösen érintette, miközben a társasházi és nagy állami projektek lendülete tartotta a szektort a felszínen. A piac most lassú stabilizáció felé mozdulhat, de a magas kamatok, a szigorúbb hitelezési feltételek és a munkaerőhiány továbbra is kockázatot jelentenek - mondták el a Portfolio-nak a Market Csoport ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cégeinek vezetői. A szakértők arról is beszéltek, hogy az Otthon Start-program és a prémium szállodai beruházások hosszabb távon élénkíthetik a keresletet, de a vidék fejlesztésének ösztönzése, valamint a barnamezős területek revitalizációja is kulcsfontosságú lehet a kiegyensúlyozott növekedéshez.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Az építőipar idén tavasszal a fellendülés jeleit mutatta, júniusban viszont jelentős negatív irányú korrekció történt, különösen a magasépítési szektor tekintetében. Mik a várakozásaik 2025 harmadik és negyedik negyedévére, számíthatunk mérséklődésre, vagy folytatódni fog a negatív trend?

Makra Sándor, Market Asset Management Zrt. vezérigazgatója: Az építőipar tavaszi fellendülését követő nyári visszaesést a magasépítésben éreztük a leginkább, amit a magas kamatok és a szigorúbb hitelezési feltételek is okoztak. Ezek a tényezők sok magán- és vállalati beruházást tettek bizonytalanná és megtérülési szempontból kockázatossá.

A piac most remélhetőleg egy lassú stabilizációs fázisba léphet, amire szükség lenne. A negatív tendencia várhatóan lassulni fog, de gyors fellendülésre nem számítunk. Amennyiben lesz kamatcsökkentési ciklus, a hitelek olcsóbbá válnak, ami a magánberuházásokat, különösen az ingatlanpiacot újra mozgásba hozhatja. Az ágazatnak tehát érdemes óvatosan, de optimistán tekintenie a jövőre.

Névtelen terv (2)
Makra Sándor, fotó: Market

Jelenleg mik azok a tényezők, amik leginkább hozzájárulnak a lefelé mutató trend kialakulásához?

M.S.: Az egyik legerősebb kihívás továbbra is a munkaerőhiány, különösen a szakmunkások tekintetében. Az anyagárak ingadozása szintén folyamatos költségkockázatot jelent. Ehhez adódik a szigorúbb finanszírozási környezet és a magas kamatszint, ami sok projektet már a rajtnál megakaszt. Az infláció pedig csökkenti a vásárlóerőt, így a keresleti oldal sem tudja olyan erővel húzni az ágazatot, mint korábban.

További beruházási döntéseket befolyásoló tényezőként kell figyelembe venni a geopolitikai tényezőket, amelyek a hazánkba irányuló külföldi befektetéseket érintik.

Gulyás Gergely a kormányinfón nemrég arról beszélt, hogy három hét alatt közel harmincezer Otthon Start-lakás megépítését célzó kérelem érkezett a programirodába. Mikorra válhat érzékelhetővé ennek a fellendülésnek a pozitív hatása az építőiparban és Ön szerint mennyire lesz szignifikáns?

Kiss Ákos, Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője: Az Otthon Start program egy kiváló kezdeményezés. Mint minden új program sikerességéhez, itt is fontos a piaci bizalom és a gazdasági környezet alakulása. Ahhoz, hogy a fiatalok bátrabban vállaljanak hosszú távú kötelezettséget, elengedhetetlen a stabil pénzügyi környezet.  

A program közvetlen lendületet adhat az új építésű lakáspiacnak, de fontos, hogy a hatása nem tud azonnali lenni. A valós eredményekre 24 hónapon belül számíthatunk, mivel az engedélyezési és kivitelezési folyamatok időigényesek. Ha a kérelmek nagy része megvalósul, az egy pozitív dominóhatást indíthat el, ami az egész ingatlanpiacot felpezsdítheti, ösztönözve az új lakások építését és hozzájárulva a gazdasági növekedéshez.

A program közvetett módon azonnali hatást, dinaminkát is tud adni az új építésű lakáspiacnak, azáltal, hogy a hitelt használt lakásokra is fel lehet venni, így a használt lakásukat értékesítő vevők egyből tudnak akár új ingatlant is vásárolni (ha nem is az új hitelprogramból), így az új hitelprogram rövid távon, közvetett módon elősegíti a lakóingatlan fejlesztési növekedést. 

A program sikeréhez elengedhetetlen, hogy több területen is javulás történjen. Kulcsfontosságú a kivitelezői kapacitások bővítése, mivel a növekvő keresletet csak megfelelő munkaerővel lehet kiszolgálni. Emellett szükség van elérhető, nem túlterhelt telkekre, és arra is, hogy az engedélyezési folyamat gyorsabb és hatékonyabb legyen. Végül, a projektek előrehaladtával időben biztosítani kell a megfelelő közműkapacitást, ami a zökkenőmentes megvalósításhoz elengedhetetlen.

Illetve nélkülözhetetlen, hogy a fiatalok bátrabban vállaljanak hosszú távú elkötelezettséget. Hogy a vásárlók bízzanak a jövőben és a növekedésben, és higgyenek abban, hogy élethelyzetük évről évre javulni fog. Ehhez a hangulathoz természetesen szükséges egy konstans, kiszámítható szabályozói környezet is.

Kiss Ákos
Kiss Ákos, fotó: Market

A társasházi szegmens három egymást követő negyedévben teljesített magasan. Mennyire fenntartható ez a trend, vezethet-e középtávon túlkínálathoz, majd korrekcióhoz?

K.Á.: A társasházi piac az elmúlt időszakban valóban jól teljesített, ez elsősorban az állami támogatásoknak és a befektetői tőkének volt köszönhető. Bár ez a lendület rövidtávon fenntartható, középtávon fennáll a túlkínálat kockázata, különösen, ha a támogatások kifutnak és a kereslet nem tudja felvenni a fejlesztések ütemét. 

A fejlesztőknek meg kellett tanulniuk rugalmasan reagálni a kockázatokra. Az ütemezett építkezések és az előértékesítések segítenek mérsékelni a túlkínálat veszélyét.  

A nagy állami projektek körében szintén megugrott a szerződésállomány. Ennek lehet-e számottevő élénkítő hatása az építőipar számára? Meddig tarthat ki ez a lendület?

M.S.: A nagy állami beruházások rendre élénkítik az építőipart, hiszen egyszerre generálnak új megrendeléseket, vonnak be jelentős munkaerőt és alvállalkozói kapacitásokat. A hatás jellemzően 1–3 évig érezhető, nagyságtól és ütemezéstől függően, ezért a lendület tartós fennmaradásához elengedhetetlen a projektek folyamatossága.

A piac számára az jelenti az ideális forgatókönyvet, amikor az állami és a magánszektor beruházásai egymást erősítve biztosítanak stabil keresletet, ugyanakkor jelenleg a magánfejlesztések visszafogottabbak. Fontos kiemelni, hogy a hagyományos infrastruktúra-fejlesztések mellett egyre nagyobb hangsúly kerül a zöld beruházásokra is, amelyek hosszabb távon fenntartható növekedést és versenyképességet biztosíthatnak az ágazat számára. 

A nem lakáscélú magasépítések történelmi mélypontra zuhantak. Várható-e ezen a téren fordulat, vagy tartósan negatív trenddel kell számolni?

M.S.: Ebben a szegmensben inkább tartós szerkezeti átalakulásra kell készülni. Az irodapiac például alapvetően változott meg a hibrid munkavégzés terjedésével, és egyre több helyen merül fel a funkcióváltás – például vegyes funkciójú épületként hasznosítják újra. Jó lokációval rendelkező, prémium irodák iránt persze továbbra is van kereslet, de a tömeges új irodafejlesztések ideje egyelőre nem tér vissza, ehhez a végső vevők meggyőzésére, visszaszerzésére is szükség van.

m_MP204196_4000

Az idei évben a szállodai aktivitás vegyes képet mutatott. Mit látnak ezen a téren, mik lehetnek a meghatározó trendek?

M.S: A hotelpiac élénkülése a nem lakáscélú magasépítések egyik motorja lehet a közeljövőben, de a valódi lendülethez az is szükséges, hogy a fejlesztők rugalmasan reagáljanak. A siker kulcsa a gyors alkalmazkodásban és a minőségi fejlesztésekben rejlik. Az idei évben a szállodai piacon inkább a befejezések száma nőtt, különösen a prémium kategóriás beruházások esetében, Budapesten és vidéken egyaránt.

A prémium szegmens így stabilitást és növekedési potenciált kínál, miközben a kivitelezés közben reagálni kell a modern vendég trendekhez: a luxusélmény egyre inkább személyre szabott, az élményorientált szolgáltatások előtérbe kerülnek, és az innovatív digitális megoldások, például az okos szobák, meghatározó szerepet kapnak. Emellett az energiahatékonyság és a zöld minősítések fontossága folyamatosan nő.

Budapest részesedése a kivitelezésekből idén meghaladja a megszokott arányt, míg több régió tartósan alulteljesít. Ez természetes folyamat vagy hiányosságokra utal? Hogyan lehetne kiegyensúlyozottabb fejlődést ösztönözni?

K.Á.: A budapesti építőipari aktivitás túlsúlya a vidéki régiókkal szemben erőteljes. A fővárosban olyan fokú tőke, munkaerő és infrastruktúra koncentrálódik, ami vonzza a nagy volumenű, prémium kategóriás projekteket. Mindez nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy Budapest GDP-je az országos GDP 40%-át adja, ami Pest megyével együtt eléri az 50%-ot. A tartósan alulteljesítő régiókban azonban hiányoznak ezek a húzóerők. 

m_MP202887

A kiegyensúlyozottabb fejlődés elérése érdekében célzott, komplex beavatkozásokra van szükség. A passzív beruházási környezet helyett aktív ösztönző erők kellenek vidékre. 

A kihasználatlan, korábbi ipari területek, azaz a barnamezős területek revitalizálása hatalmas potenciált rejt magában. Ezeknek a területeknek a támogatása nem csupán új építési projekteket indítana el, hanem hozzájárulna a fenntarthatósághoz és a települések rehabilitációjához is. 

A cikk megjelenését a Market Építő Zrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Market

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ház épít daru lakás
Ingatlan
Bemondta a szakértő, ez kellene a megfizethető Otthon Startos lakásárakhoz
Pénzcentrum
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility