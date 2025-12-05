Megint lehalt az internet egy része, gyorsan lépett a Cloudflare

A Cloudflare kedden teljesen helyreállította szolgáltatásait, miután egy üzemzavar miatt több ezer felhasználó nem érte el a legnagyobb internetes platformokat, köztük az X-et és a ChatGPT-t.

A webes infrastruktúrával foglalkozó vállalat közlése szerint a leállást egy automatikusan generált konfigurációs fájl okozta.

Ezt a fájlt a potenciális biztonsági fenyegetések kezelésére tervezték, ám a mérete túlságosan megnőtt, és összeomlást idézett elő a Cloudflare forgalmát kezelő rendszerben.

A cég – amelynek hálózata a globális webes forgalom mintegy ötödét kezeli – hangsúlyozta, hogy semmi sem utal arra, hogy a hibát támadás vagy bármilyen rosszindulatú tevékenység okozta volna. A Cloudflare a világ egyik legnagyobb hálózatát üzemelteti, amely gyorsítja a weboldalak és alkalmazások betöltését, és védelmet nyújt a forgalmi csúcsok, valamint a kibertámadások ellen.

Az üzemzavar a Canva, az X, a Grindr és a ChatGPT felhasználóit is érintette. A Downdetector hibakövető oldalon a Cloudflare-rel kapcsolatos bejelentések száma a több mint 11 ezres csúcsról néhány óra alatt mintegy 2800-ra esett vissza.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio