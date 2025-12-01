Három éve tart a válság: borzalmas mélypontra jutott a lakáspiac a világ második legnagyobb gazdaságában

Novemberben gyorsult az új lakások drágulása Kínában, miközben a használt lakások árai tovább estek. A nagy kínálat és a visszafogott kereslet az év vége felé tovább erősítették az árleszorító nyomást a használt lakások piacán a China Index Academy friss felmérése szerint. Az ingatlanpiaci kutatócég arra számít, hogy a kormány esetleg enyhítheti a lakásvásárlási korlátozásokat, illetve csökkentheti a tranzakciós költségeket, hogy enyhítse a lakáspiaci válságot.

Az új lakások ára havi szinten 0,37%-kal nőtt novemberben az októberi 0,28% után, a China Index Academy, az ország egyik legnagyobb ingatlanpiaci kutatócégének hétfőn publikált felmérése szerint. Ezzel szemben a használt lakások átlagára 0,94%-kal esett, az előző havi 0,84%-os visszaesést követően, ami a Reuters cikke szerint

azt mutatja, hogy még nem érte el a mélypontot a válság sújtotta lakáspiac.

Kína ingatlanpiaca 2021 óta küzd nehézségekkel: a szigorúbb szabályozás likviditási válságot idézett elő a fejlesztőknél, és sok vállalat fizetésképtelenné vált. A piac stabilizálása élénkíthetné a háztartások fogyasztását, és csökkenthetné a gazdaság függését az államilag vezérelt infrastrukturális beruházásoktól, valamint az Egyesült Államok kereskedelempolitikája által kedvezőtlenül érintett exporttól.

Noha a hatóságok 2024 második felében több támogató intézkedést bejelentettek az ágazat megsegítésére, átfogó, új élénkítő csomagot nem vezettek be.

A China Index Academy szerint a közeljövőben szóba kerülhet a lakásvásárlási korlátozások enyhítése, a tranzakciós költségek csökkentése, valamint a "városi falvak" megújítási projektjeinek felgyorsítása a kereslet ösztönzésére.



A „városi falu” olyan településtípus Kínában, amely eredetileg önálló faluként létezett, majd a gyors urbanizáció során körbenőtte a város, így a nagyvárosi szövetbe ékelődött és így él tovább.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Na Bian/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ