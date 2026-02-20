Ha 800 ezerből megépül a lakás, miért kerül mégis 1,5 millióba?

Az Otthon Start szeptemberi indulása óta 24 ezer kedvezményes otthon startos hitelfolyósítás történt, és nagyjából havi 5 ezres igénnyel tud kalkulálni a minisztérium éves szinten is. A panelben elhangzott kérdésre, miszerint kitart-e hosszú távon a program, Bókay Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy az nem terheli annyira a költségvetést, hogy ne lenne hosszú távon fenntartható.
A program eddigi eredményeiről szólva kiemelte:
Az átlagéletkor 34 év, a hitelfelvevők 70 százaléka 35 év alatti, közel fele házas, így a program valóban eljutott ahhoz a célközönséghez, akinek szánták
– tette hozzá. A társasházi építési jog és szakaszos finanszírozás hamarosan várható bevezetése várakozása szerint további lendületet adhat az új építésű lakások piacának.
Tatár Tibor, a Wing magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezetője hangsúlyozta azonban, hogy a program a fejlesztők zömét készületlenül érte, keresleti oldalon meglódítva a piacot, amit a kínálati oldal csak lemaradva tud követni. Eddig mindössze 3-4 ezer új lakásra irányult a hitelkereslet, a statisztikák szerint a támogatottak 94 százaléka használt lakást vásárolt, ezek közül sok a rossz állapotú, vagy alacsony energetikai besorolású otthon.
A program alapvetően nem ingatlanfejlesztési programként indult, hanem azért, hogy a lakhatás szélesebb körben megfizethető és elérhető legyen – ezért van benne a használt lakás is
– válaszolta Bókay.
A kereslet oldali intézkedések mellett aztán megérkezett a kínálat oldali beavatkozás is a kiemeléses rendeletekkel, ezek során eddig 13 ezer engedélyt adtak ki, és további több tízezres nagyságrendben várható új ingatlanok építése. A társasházi építési jog és a szakaszos finanszírozás bevezetése további lendületet adhat az új építésű lakások vásárlásának – hangsúlyozta a moderátor, Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója és az IFK, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke.
Az ingatlanfejlesztők számára komoly kihívást jelent a másfél millió forintos négyzetméterár tartása.
nehéz megfizethető telket találni, ami belefér ebbe a keretbe, Debrecenben találtunk egyet, Budapesten majdnem lehetetlen
– mondta Tatár. Míg vidéken fellelhető 100-150 ezer forintos egy lakásnégyzetméterre számított telekár, addig a fővárosban inkább 300 000 forint ugyanez.
Épp Debrecenben fejleszt évek óta, és ott is kapott egyik projektjével kiemelt státuszt Gulyás Dóra cége, a GSV Kereskedelmi Kft. Elmondása szerint ők Debrecen keleti oldalán, a város relatíve fejletlenebb részén egy 5,5 hektáros telken, amin akár ezernél is több lakás épülhetne, terveznek 660 lakóingatlant. Mivel nem egyszerű a fejlesztési terület, kiemelést kértek, amit meg is kaptak tavaly december 1.-én, de nem sokáig tartott az öröm: január elején megjelent az a törvénymódosítás, amely alapján akár bírságot is kiszabhat azokra a fejlesztőkre, akik nem tartanak be bizonyos feltételeket és határidőket. Gulyás szerint
a szankciók nagy terhet tesznek a beruházóra.
A másfél milliós négyzetméterárhoz a fejlesztő részéről technológiai és szervezési fegyelem kell: az előregyártott/paneles rendszerek gyorsasága és standardizációja sokat segíthet, de a hagyományos építéssel is tartható a keret, ha erős az előre tervezés - tette hozzá a szakember.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, a szintén a panelbeszélgetésben részt vevő Koji László 800 ezer forintra becsülte egy lakás kivitelezési költségét, ennek alapján Tatár végigelemezte a lakásépítés költségstruktúráját. A másfél millió forintos négyzetméterárból levonva az áfát marad 1,4 millió forint, majd az előkészítési, menedzsment és egyéb költségeket is levonva, a finanszírozással is számolva, valamint az eladhatatlan, de a törvény szerint kötelezően létesítendő garázs veszteségét kalkulálva, ami 100 ezer forint, mindössze 150 000 ezer forint profit marad a fejlesztő számára.
A plafon tartása sokszor nem a kivitelezésen, hanem a telekáron, a parkolási és egyéb szabályozási kényszereken, illetve a finanszírozáson bukik el
– tette hozzá Tatár. Hozzátette, hogy könnyítés lenne a fejlesztőknek, ha az állam és az önkormányzatok parlagon heverő telkeket szabadítanának fel lakásfejlesztés céljára, illetve ha olcsóbban juthatnának projektfinanszírozáshoz, nem a jelenlegi 8-9%-os kamatszinten.
Koji szerint óriási áremelkedés volt az építőipari anyagköltségekben az utóbbi években. A 2021-2022-es 20-20 százalékos áremelkedések után az elmúlt években mérséklődött a drágulás: 2023-ban 12 százalék, 2024-ben 5,9 százalék volt az emelkedés. Idénre 5-6 százalékos áremelkedést prognosztizál az ÉVOSZ. A szakember szerint az építőipar jelenlegi kapacitása 25 ezer új lakás megépítésére és 250 ezer lakás felújítására elegendő évente. A lakásépítések száma a 2014-es mélypontról (2300 lakás) 2019-re 28 ezerre nőtt, majd az utóbbi kilenc év legkisebb mennyisége, 12 062 lakás épült tavaly.
A felújítási piacon jelentős mozgás tapasztalható különböző állami programoknak köszönhetően: az ingyenes padlásszigetelési program nagy lendületet adott a kisebb szakembereknek és kivitelezőknek. Jelenleg olyan programok futnak, amelyek a homlokzat korszerűsítését, gépészeti munkákat és nyílászárócsere-programokat foglalnak magukban – mondta el Bókay. Az energiaszolgáltatók energiahatékonysági kötelezettségének növelése miatt több mint 50 ezer ingyenes födémszigetelés készült el, és homlokzati szigetelési programok is indultak, és uniós forrásból energetikai korszerűsítési program, illetve vidéki otthonfelújítási program is fut.
