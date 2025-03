Muszlim piacra is jut magyar bárány, itthon viszont alig keresik

Portfolio 2025. március 27. 14:26

A keresztény hagyományok és a gasztronómiai szokások miatt a bárányhús különösen kedvelt húsvéti ételnek számít, így nem véletlen, hogy a hazai bárányexport legjelentősebb felvevőpiaca jó ideje Olaszország. Az utóbbi években azonban az európai muszlim közösségek kereslete is megnőtt, így a magyar bárányhús iránt egyre nagyobb az érdeklődés a nyugat-európai országokban is. Idén azonban korántsem volt felhőtlen a húsvét előtti várakozás, a száj- és körömfájás megjelenése ugyanis egy időre magával hozta a bárány exportjának teljes tilalmát is. Hogy ezek után lesz-e idén ízletes bárány a húsvéti asztalon, arról beszélgetünk az Alapvetés podcast új műsorában Holló Mátyással, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség elnökével és Gianni Annoni séffel, étteremtulajdonossal. Az Alapvetés podcast aktuális adását azelőtt rögzítettük, hogy Szlovákiában és a Levélen található marhatelepen új ragadós száj- és körömfájás kitöréseket találtak volna.