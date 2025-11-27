Nagyot villantott a Huawei, Magyarországon elsőként kaptak meg egy fontos elismerést

A Huawei Technologies Hungary Magyarországon elsőként kapta meg lakossági invertereire vonatkozó, IoT kiberbiztonsági tanúsítványát a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságától (SZTFH) az éves megújuló energiával foglalkozó Digital Power konferencián. A minősítést dr. Nagy László, az SZTFH elnöke adta át szerdán Xie Wenbonak, a Huawei Technologies régiós kiberbiztonsági átláthatósági központja igazgatójának.

A Huawei Digital Power Summit Hungary előző heti rendezvénye iránti érdeklődés a helyszínen is érzékelhető volt, a a hazai energetikai szektor több mint 100 cégvezetője és tudományos szereplője gyűlt össze.

A konferencia azonban nem csupán az innovációk bemutatásáról szólt, hanem egy igen fontos bejelentés is elhangzott:

a Huawei Technologies Hungary Magyarországon elsőként kapta meg lakossági invertereire vonatkozó IoT kiberbiztonsági tanúsítványát a SZTFH-tól.

Az elismerést a Huawei SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0 lakossági invertercsalád kapta, amely a vállalat legnépszerűbb váltóáramú átalakítója a hazai piacon. A tanúsítási eljárás, amelyet az SZTFH dolgozott ki IoT (Internet of Things) eszközökre, azt vizsgálta, hogy a napenergiát hasznosító inverterekben megfelelő-e az adatok integritásának és védelmének a kezelése, valamint a hálózatra termelő váltóáramú átalakítók kellő ellenállást tanúsítanak-e bizonyos típusú kibertámadásokkal szemben.

Ráadásul az eseményen azt is megtudhattuk, hogy a szóban forgó eszközöket Magyarországon is gyártatja a Huawei.

Nemzeti kiberbizonsági tanúsító hatóságként elkötelezettek vagyunk a hazánkban gyártott, illetve a magyar piacon forgalmazott digitális termékek kiberbiztonsági megfelelősége mellett. Hisszük, hogy a folyamatosan fejlődő digitális világban olyan eszközöket kell biztosítanunk az állampolgárok és a gazdasági társaságok részére, amelyek kiberbiztonsági szintje megfelelő, valamint segítenünk és ösztönöznünk kell őket a biztonságos termékek választásában

- hangsúlyozta dr. Nagy László, az SZTFH elnöke előadásában.

Xie Wenbo, a Huawei Technologies régiós kiberbiztonsági átláthatósági központjának igazgatója elmondta, hogy a tanúsítás garantálja, hogy a termék kiberbiztonsági szempontból több lépcsőben ellenőrzött, továbbá átlátható módon, megfelelően tervezett, gyártott és karbantartott.

Címlapkép forrása: Huawei