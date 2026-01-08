  • Megjelenítés
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
Podcast

Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki

agrarszektor.hu
Az elmúlt hónapokban a szemünk előtt rajzolódott ki Magyarországon egy komoly tejpiaci válság, a felhalmozódott készletek miatt ugyanis drámai áresés indult el. Ebből a vásárlók nem érzékelnek sokat, a termelők és a feldolgozók kilátásai viszont jelentősen átalakultak. Erről a helyzetről és a várható következményekről kérdezzük az Alapvetés podcast mai műsorában Nagy Ádámot, a Nádudvari Élelmiszer Kft. ügyvezető igazgatóját.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

2025 őszétől a világ jelentős tej- és tejtermék-exportőr régióiban, így az Európai Unióban is megugrott a tejkínálat, ami komoly áresést indított el.

Ennek hatása pedig már Magyarországra is begyűrőzött. A piaci bizonytalanság miatt akadozik a szerződések újrakötése is, ahol pedig mégis sikerül megállapodni, ott a tejtermelők jellemzően a tavalyinál kedvezőtlenebb feltételekkel kénytelenek elfogadni az ajánlatokat. A jelenlegi helyzet értékelése alapján egyre több szakértő arra számít, hogy

2026-ban nem lesz nyereség az ágazatban, a kisebb telepek esetében pedig ez a piaci környezet akár a termelés feladását is kikényszerítheti.

KÖVESS MINKET

Hogy milyen folyamatok vezettek az árak bezuhanásához és hogyan érinti mindez a számok szintjén a magyar tejágazatot, arról beszélt az Alapvetés podcast eheti epizódjában Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer Kft. ügyvezető igazgatója.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan fordulat a tejpiacon - visszatérhet a külföldi vevő, akit korábban kitiltott a kormány

Sokkal olcsóbb lehet a sajt heteken belül − de ennek annyira ne örüljünk

50 milliárdos hitelkeretet jelentett be a kormány a tejiparnak

Hollósi Dávid: nagy lesz a verseny a jó ügyfelekért a bankok között

Mégis mi történik most a magyar tejiparban?

Durván beleszólt a kormány egy cégeladásba - Mi van a háttérben?

Az epizód a NAGISZ Csoport támogatásával valósult meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Amerika robog, Kína döcög – Mi várható a piacokon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility