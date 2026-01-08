Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki

Az elmúlt hónapokban a szemünk előtt rajzolódott ki Magyarországon egy komoly tejpiaci válság, a felhalmozódott készletek miatt ugyanis drámai áresés indult el. Ebből a vásárlók nem érzékelnek sokat, a termelők és a feldolgozók kilátásai viszont jelentősen átalakultak. Erről a helyzetről és a várható következményekről kérdezzük az Alapvetés podcast mai műsorában Nagy Ádámot, a Nádudvari Élelmiszer Kft. ügyvezető igazgatóját.

2025 őszétől a világ jelentős tej- és tejtermék-exportőr régióiban, így az Európai Unióban is megugrott a tejkínálat, ami komoly áresést indított el.

Ennek hatása pedig már Magyarországra is begyűrőzött. A piaci bizonytalanság miatt akadozik a szerződések újrakötése is, ahol pedig mégis sikerül megállapodni, ott a tejtermelők jellemzően a tavalyinál kedvezőtlenebb feltételekkel kénytelenek elfogadni az ajánlatokat. A jelenlegi helyzet értékelése alapján egyre több szakértő arra számít, hogy

2026-ban nem lesz nyereség az ágazatban, a kisebb telepek esetében pedig ez a piaci környezet akár a termelés feladását is kikényszerítheti.

Hogy milyen folyamatok vezettek az árak bezuhanásához és hogyan érinti mindez a számok szintjén a magyar tejágazatot, arról beszélt az Alapvetés podcast eheti epizódjában Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer Kft. ügyvezető igazgatója.

Az epizód a NAGISZ Csoport támogatásával valósult meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images