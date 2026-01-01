  • Megjelenítés
Csőstől jött a baj: ezzel rendesen meg kellett küzdeniük a gazdáknak
Csőstől jött a baj: ezzel rendesen meg kellett küzdeniük a gazdáknak

2025-ben nagy fába vágtuk a fejszénket: a korábban havonta jelentkező Alapvetés podcast heti rendszerességűvé vált, és videós formában is elérhető lett. Az agrárium fogalmát ráadásul tágabb értelemben vizsgáltuk, így műsorainkban a klasszikus növénytermesztési, állattenyésztési és agrárgazdasági témák mellett olyan témák is helyet kaptak, mint a génszerkesztés, rovarfehérjék, a medvetámadások, az inváziós fajok, a borkultúra vagy a mikroműanyagok hatásai. Hétről hétre a szakma nagy neveit, komoly, nemzetközi hírű szakértőit láttuk vendégül, akik megvilágították számunkra a legfontosabb tényeket, összefüggéseket.
Az Alapvetés podcast eheti epizódjában 2025 legerősebb mondataiból mutatunk egy összeállítást.

A műsorban hallható többek között Apáti Ferenc, a Fruitveb elnök-ügyvezetője, Bárány László, a Master Good csoport alapítója, Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke és Tóth Tamás, a Syngenta Duna régió vetőmag marketingvezetője.

