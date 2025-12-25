Miért sértődik meg mindenki az ünnepi asztalnál? Így éljük túl a karácsonyi vacsorát

Mindannyian jól ismerjük azokat a helyzeteket, amikor a karácsonyi vendégségre készülve a hagyományokhoz ragaszkodó nagyszülőtől a vegán unokahúgig mindenkinek meg akarunk felelni, majd amikor már az ünnepi asztal körül ülünk, valami történik, és oda a meghitt pillanat. Ezekről a feszült helyzetekről és a háttérben húzódó lelki folyamatokról beszélgetünk az Alapvetés podcast mai műsorában, ahol vendégünk Czecz Fruzsina gasztropszichológus.

Gyakran fordul elő, hogy az ünnepi vacsora köré irreális elvárások épülnek, amelyek pillanatok alatt konfliktusforrássá válnak. Ilyenkor az étel már nem pusztán étel, hanem sokkal inkább a gondoskodás, az odafigyelés és az elismerés mércéje, ezért egy visszautasított falat vagy egy érintetlen tányér

KÖNNYEN SZEMÉLYES KUDARCKÉNT, SŐT ELUTASÍTÁSKÉNT CSAPÓDIK LE, A BOMBA PEDIG EZUTÁN MÁR KÖNNYEN ROBBAN.





De vajon miért pont az ünnepi étkezésekhez kapcsolódóan erősödik fel sok családban a stressz, a feszültség és a veszekedés? Hogyan kezeljük azt, ha valaki ragaszkodna a nagyi hagyományos receptjéhez, más viszont újítani szeretne vagy valamilyen allergia miatt speciális étrendet követ? És mit tegyünk, ha sehogy sem akar enni a gyerek? Az Alapvetés podcast eheti epizódjában ezekre a kérdésekre kerestük a választ Czecz Fruzsina gasztropszichológussal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images