Az egészség az új GDP

Portfolio
A bizonytalanságok korában a kormányok egyszerre küzdenek a költségvetés egyensúlyban tartásával és a növekedés folyamatos fenntartásának kihívásával. De vajon ilyen zord körülmények között miért érdemes teher helyett mégis inkább a gazdaság motorjaként tekinteni az egészségügyre? Dr. Peter Ahnesorg, a Roche Hungary ügyvezetőjével eredtünk a kérdés nyomába.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Címlapkép forrása: Portfolio

