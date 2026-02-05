Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok

A folytatásban arról beszélgetünk, hogy sok a kérdőjel 2026-ban az európai fapados légitársaságoknál: milyen szempontok alapján beszélhetünk arról, hogy még mindig szárnyalnak, vagy most érkezik a kijózanító időszak, és mik azok a kulcstényezők, amik mentén az elemzők eldöntik, ki nyer és ki szenved. Mit mutat a Wizz Air friss jelentése, és ki nyerte a Ryanair-Elon Musk csörtét? Erről Kaszab Balázst, a Portfolio részvényelemzőjét kérdeztük.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Tényleg több a kátyú, mint a korábbi években − (02:20)
- Fapadosok Budapesten és Európában − (16:22)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Könyörögnek Trumpnak, hogy ne indítsa meg a pusztító támadást, de elkerülhető a háború? – Megszólalt a szakértő
Túl vagyunk a feszültségen, vagy még csak most jön a java?
Csökkent a kiskereskedelem az év végén Európában
A magyar növekedés régiós szinten nem túl erős.
Áll a bál Magyarország szomszédjában: olyan dokumentumok kerültek Ukrajnába, amit nagyon nem kellett volna átadni
Nyomzás indult a NATO-tagországban.
Mindenki erre várt: Amerika elindította a világ legnagyobb hadihajóját
Sokat kellett rá várni.
A magyar neoavantgárd bolgár alakja – Megnyílt Ludmil Siskov kiállítása
Nemzetközi súlyú életművet helyez újra reflektorfénybe a válogatás.
Titokban tárgyalni kezdett Oroszországgal Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml a pletykáról, érdekes választ adott Peszkov
Úgy néz ki, alakul valami Párizs és Moszkva közt.
Kész a mesterterv: így fegyvereznék fel a NATO egyik legfontosabb bástyáját
Bemutatta elképzeléseit a holland kormánykoalíció.
Meddig eshet most a bitcoin?
Donald Trump megválasztása előtt volt legutóbb ilyen alacsonyan az árfolyam.
Amerika is belevághat a növényalapú fémbányászatba
Amerikai tudósok azon dolgoznak, hogy növények segítségével nyerjék ki a fémeket a talajból. Ez a fajta agrobányászat egy ökobarát alternatívája a hagyomány
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
"Nem fog a végtelenségig tartani a forinterő"
A Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsereit, Mandl Gergelyt és Rigó Gábort kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?