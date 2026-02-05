  • Megjelenítés
FONTOS Új fejezet Paks II. nukleáris tündérmeséjében – most dől el, álom vagy rémálom lesz belőle
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Podcast

Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok

Portfolio
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása. Műsorunk első részében az egyik legaktuálisabb, legbosszantóbb kérdésről lesz szó: a legtöbb autósnak napi rutinja lett a kátyúkerülgetés, az úthibák pedig nemcsak zavaróak, hanem balesetveszélyesek és komoly károkat is okozhatnak a járművekben. Csörgő Lászlóval, a Drivingcamp vezető trainerével arra keressük a választ, hogyan lehet biztonságosan közlekedni ilyen körülmények között, milyen vezetési technikákkal csökkenthető a defekt, a futóműsérülés vagy a megcsúszás esélye, és mit tehetünk, ha már nem tudtuk elkerülni a kátyút. 

A folytatásban arról beszélgetünk, hogy sok a kérdőjel 2026-ban az európai fapados légitársaságoknál: milyen szempontok alapján beszélhetünk arról, hogy még mindig szárnyalnak, vagy most érkezik a kijózanító időszak, és mik azok a kulcstényezők, amik mentén az elemzők eldöntik, ki nyer és ki szenved. Mit mutat a Wizz Air friss jelentése, és ki nyerte a Ryanair-Elon Musk csörtét? Erről Kaszab Balázst, a Portfolio részvényelemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Tényleg több a kátyú, mint a korábbi években − (02:20)
  • Fapadosok Budapesten és Európában − (16:22)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility