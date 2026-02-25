  • Megjelenítés
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára

Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy folytathatja-e a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a kamatvágásokat, és ha igen, annak mikor és milyen csatornákon keresztül lehet hatása a hitel- és betéti kamatokra, illetve a forint árfolyamára? Mindez azért is különösen fontos, mert a következő hónapok kifejezetten izgalmasnak ígérkeznek a pénzpiacokon: április 12-re például egészen biztosan figyelnek a befektetők.Vendégünk Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Az adás második részében az MNB kamatvágásának ingatlanpiacra és az ingatlanfejlesztésre gyakorolt hatását elemeztük, hiszen ez a szektor is érzékeny a trendváltozásra. Gulyás Veronikával a Portfolio Pénzügy rovatának elemzőjével ezeket a lehetséges hatásokat tekintettük át.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  Intro – (00:00)
  MNB kamatvágás – (01:34)
  Ingatlanpiac – (14:20)

