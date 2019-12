Lemondott a finn miniszterelnök, aki az EU soros elnökségét viszi

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Kihátrált a finn miniszterelnök mögül az ötpárti kormánykoalíció egyik pártja és mivel korábban több párt is bizalmi szavazást kezdeményezett Antte Rinne ellen, így ennek eredményét már meg sem várta, hanem kedden benyújtotta lemondását az államfőnek, aki azt el is fogadta – írja az MTI. Finnország az idei második félévben az EU soros elnöki tisztségét tölti be, így Rinne távozása a finn elnökség utolsó heteire, így a december közepi EU-csúcsra is jelentős árnyékot vet.