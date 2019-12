Fordulat a magyar klímacélban: itt a nagy éjjeli alku háttere

Weinhardt Attila Cikk mentése Megosztás

Miután az EU állam- és kormányfői a tegnap éjjeli csúcstalálkozón belementek abba, hogy a nukleáris energiát is elfogadják a 2050-es klímacél teljesítéséhez és jelentős, de részleteiben még nem ismert támogatást is beígértek a nagy átálláshoz, megfordult a cseh és magyar kormányfő hozzáállása és elkötelezték magukat a 2050-es klímasemlegességi cél mellett. Így tehát egyedül hagyták régiós szövetségesüket, a lengyeleket is, igaz nekik teljesen más az energetikai helyzetük és erre a többi tagállam tekintettel van. Júniusban térnek vissza egy másik EU-csúcson a lengyel helyzetre, addigra ugyanis már részleteiben kidolgozzák az energetikai átállás anyagi részleteit.