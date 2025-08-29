Oroszország határáig ment Ursula von der Leyen, erős kijelentéseket tett

Ursula von der Leyen rigai látogatásán kijelentette, hogy a jövő európai védelmi kapacitásait részben Lettországban tervezik meg. Hangsúlyozta:
Európa csak akkor biztonságos, ha a keleti határ biztonságban van, ezért a keleti védelmi vonal kiépítése az egyik legfontosabb kezdeményezés, amelyhez az EU a teljes támogatását adja.
Megdicsérte Lettországot, amiért a drón- és ellen-drón-technológiában élen jár, és hozzátette: „szakértelmetek segíteni fogja Európa biztonságának és a NATO védelmi stratégiáinak alakítását.”
Az Európai Bizottság elnöke beszédében emlékeztetett arra, hogy a balti államok által korábban jelzett kockázatok sajnos beigazolódtak. Úgy fogalmazott:
Putyin ragadozó. Proxijai évek óta hibrid támadásokkal, kibertámadásokkal célozzák társadalmainkat, a migránsok fegyverként való felhasználása pedig egy másik példa erre.
Von der Leyen szerint Lettország keserű tapasztalatokkal rendelkezik ezekben a kérdésekben, ezért az EU-nak Ukrajna védelmének erősítése mellett saját védelméért is nagyobb felelősséget kell vállalnia.
Az Európai Bizottság elnöke kiemelte, hogy ennek logikáját az EU 800 milliárd eurós Védelmi Ipari Tervében fogalmazták meg, amelynek része a 150 milliárd eurós közös beszerzési eszköz, a SAFE.
„A SAFE révén azokat a képességeket biztosítjuk, amelyekre Európának a legnagyobb szüksége van: lég- és rakétavédelem, kiberbiztonság, valamint drónok” – mondta. Bejelentette, hogy a teljes keretet előfizették a tagállamok, köztük Lettország, és több ország jelezte: az ukrán védelmi ipar támogatására is fordítja majd a forrásokat.
Von der Leyen gratulált Lettországnak, amiért a GDP arányában az egyik legmagasabb NATO-védelmi költéssel rendelkezik. Felidézte, hogy az ország kérte a költségvetési rugalmasságot is a védelmi kiadások növelése érdekében, amivel eddig összesen 15 tagállam élt. „Többet fektetünk be, közösen fektetünk be, és európai módon fektetünk be” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy bár sok munka áll még előttük, Európa jó úton halad.
A következő feladatokat is meghatározta:
- októberben az Európai Tanácsban közösen mérik fel a 2030-as felkészültségi útiterv állását, különösen a képességhiányok helyzetét.
- Második célként azt jelölte meg, hogy 2030-ra jelentősen megerősítsék az uniós védelmi kapacitásokat, a harmadikként pedig azt, hogy Ukrajna „vasbeton biztonsági garanciákat” kapjon.
- Végezetül elmondta: az új uniós költségvetési javaslatban ötszörösére növelték a védelmi kiadásokat, tízszeresére a katonai mobilitás finanszírozását, és megháromszorozták a migrációs és határvédelmi keretet. Mint fogalmazott, „itt az ideje a felkészültségnek.”
