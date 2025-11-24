Hétfőn rendkívüli uniós csúcsot tartanak az ukrajnai béketervről – azonnal üzent a magyar kormány

Az uniós vezetők hétfőn, helyi idő szerint 9:30-kor Ukrajnáról egyeztetnek Luandában, az EU–Afrikai Unió csúcstalálkozó margóján – számolt be a Reuters. Szijjártó Péter külügyminiszter a hétvégén nagy port kavart 28 pontos javaslat támogatására szólított fel.

Az Európai Tanács elnökének, António Costának a szóvivője közölte, hogy

hétfő délelőtt egyeztetnek Luandában, Angola fővárosában az uniós vezetők az ukrajnai béketervről egy videóhíváson keresztüll.

A megbeszélést az EU–Afrikai Unió csúcstalálkozó margóján tartják. Azok az állam- és kormányfők, akik nem vesznek részt személyesen, videókapcsolaton keresztül csatlakozhatnak.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter hétfőn az X-en azt írta, hogy a 28 pontos béketerv jelentős esélyt kínál az ukrajnai háború befejezésére.

Szerinte minden európai politikus kötelessége a terv teljes és feltétel nélküli támogatása.

Mint kiderült, a korábban kiszivárgott, az oroszok által írt, az amerikaiaknak elmondott, majd azt hivatalos béketervként bemutatott javaslat sem Kijevnek, sem annak európai szövetségeseinek nem elfogadható, míg Washington is módosítana a javaslaton.

Vasárnap az európai fél benyújtotta az Egyesült Államok Ukrajnára vonatkozó béketervének módosított változatát. A dokumentum elutasítja a Kijev fegyveres erejét korlátozó, valamint a területi engedményekre vonatkozó javaslatokat.

