Hétfőn rendkívüli uniós csúcsot tartanak az ukrajnai béketervről – azonnal üzent a magyar kormány

Az Európai Tanács elnökének, António Costának a szóvivője közölte, hogy
hétfő délelőtt egyeztetnek Luandában, Angola fővárosában az uniós vezetők az ukrajnai béketervről egy videóhíváson keresztüll.
A megbeszélést az EU–Afrikai Unió csúcstalálkozó margóján tartják. Azok az állam- és kormányfők, akik nem vesznek részt személyesen, videókapcsolaton keresztül csatlakozhatnak.
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter hétfőn az X-en azt írta, hogy a 28 pontos béketerv jelentős esélyt kínál az ukrajnai háború befejezésére.
Szerinte minden európai politikus kötelessége a terv teljes és feltétel nélküli támogatása.
Mint kiderült, a korábban kiszivárgott, az oroszok által írt, az amerikaiaknak elmondott, majd azt hivatalos béketervként bemutatott javaslat sem Kijevnek, sem annak európai szövetségeseinek nem elfogadható, míg Washington is módosítana a javaslaton.
Vasárnap az európai fél benyújtotta az Egyesült Államok Ukrajnára vonatkozó béketervének módosított változatát. A dokumentum elutasítja a Kijev fegyveres erejét korlátozó, valamint a területi engedményekre vonatkozó javaslatokat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Örülhetnek Ukrajnában? - Sikerült "finomítani" az amerikaiak legújabb béketervén
Ez meg valószínűleg az oroszoknak nem fog tetszeni.
Otthon Start: nem lankad a lendület a K&H szerint, itt vannak a bank számai
Vidéken is jól húz a program.
Végveszélyben a piacok - de van kiút?
Az Európai Bizottság is mondana valamit.
Megugrott a magyar szupergazdagok vagyona, mutatjuk a friss számokat!
Íme a Portfolio friss privátbanki felmérése.
Lecsapott a rettegett ukrán Flamingo kistestvére, videón az orosz légvédelem tehetetlensége
Több célpont is megsemmisült.
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Az egész országot akarják.
Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket
Több helyen felfüggesztették az utalásokat.
Újabb tárgyalási forduló következik Ukrajnával, nyilatkozott az amerikai külügyminiszter
Még ma este kiderülhet, mit tudott kiharcolni magának Kijev.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.