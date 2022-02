"Néha vissza kell fogni a fejlesztőket, hogy ne fejlesszenek Jaguárt, ha az ügyfél egy jó Skodát szeretne"

Az egyedi szoftverfejlesztéssel foglalkozó AutSoft Zrt. tavaly ünnepelte alapításának tizedik évfordulóját. A céget szoros kapcsolat fűzi a BME-hez, ebben rejlik az erősségük is: az egyetemi háttérnek köszönhetően rengeteg innovációban, kutatási projektben vesznek részt, illetve magasan képzett utánpótlás áll a rendelkezésükre.

A cikk a 2021-es BÉT50 kiadványban jelent meg. A kiadvány médiatámogatója a Portfolio.

2011-ben alapították az erős egyetemi háttérrel rendelkező AutSoft Zrt.-t, amely többek között egyedi szoftverfejlesztéssel, termékek és szolgáltatások fejlesztésével, felhasználói élmény optimalizálással, valamint oktatással és kutatás-fejlesztéssel foglalkozik. Utóbbi nem annyira meglepő, mivel a céget a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék munkatársai alapították, egyetemi résztulajdon modellben. A jogszabályi háttér változásakor a BME kilépett a cégből.

"A céget jellemző nem mindennapi tudásbázis és technológiai fókusz az, amiben mások vagyunk, mint a versenytársaink. Az elmúlt tíz év alatt a csapatunkat ennek a kiváló tanszéknek a legkiválóbb hallgatóiból és kutatóiból építettük, és nagy hangsúlyt helyeztünk az egyetemi képzés során felmerülő innovatív ötletek megvalósítására és piacosítására" – mondta Cseresnyés Dóra vezérigazgató, aki 2019 végén érkezett az AutSofthoz, és 2020. április 1-je óta vezeti a céget, amely számos termékkoncepcióval, illetve két saját termékkel büszkélkedhet. Az InfoHUB egy natív mobil alkalmazás, amely dinamikus, azonnali tartalom megosztással új kommunikációs csatornát kínál közösségeknek és szervezeteknek, a SensorHUB pedig tabletre és gyári kijelzőre fejlesztett Ipar 4.0 termelésoptimalizáló platform, amely képes a gyártósorok és rajtuk található gyártógépek produktivitásának mérésére, a listázott adatok valós idejű megjelenítésére.

A siker kulcsa Cseresnyés Dóra szerint a kiemelkedő technológiai tudás. A cég munkatársai olyan speciális kompetenciákkal bírnak, mint 3D, AR, VR, Data Science, mesterséges intelligencia, így képesek szinte bármilyen digitalizációs megoldást megvalósítani, legyen szó Mobil, Java, vagy .NET alapú megoldásról vagy modern webes keretrendszerekről, pénzügyi, egészségügyi, logisztikai vagy az ipari szektorról.

Amikor az ügyfél megkeres bennünket egy problémával, egyedi, komplex megoldást tudunk nyújtani, és néha még vissza is kell fogni a fejlesztőket, hogy ne fejlesszenek Jaguárt, ha az ügyfél egy jó Skodát szeretne

– jegyezte meg a vezérigazgató, aki szerint 2020 kihívásokkal teli év volt, de az AutSoft és a munkatársak nagyon jól vették az akadályokat. Az IT szektorban a home office-ra való átállás nem jelentett problémát, és a koronavírus megjelenése utáni néhány hónapban jelentősen nőtt a munkatársak teljesítménye, mindenki igyekezett a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből, ez pedig előre vitte a céget.

"Néhányan azt mondják, a pandémia nyertesei az IT cégek, én ezt mindig visszautasítom. A pandémia által fellendülő digitalizáció nyertese az egész társadalom. Az IT szektort a többi ágazathoz képest valóban enyhébben érintette a válság. Az év első felében tudtuk folytatni a már megkezdett projekteket, és noha a második félévben éreztünk némi megtorpanást megrendelői oldalon, ez csak átmeneti volt. Az ok egyszerű: amíg korábban a digitalizáció a cégek számára versenyelőnyt jelentett, a pandémia végére gyakorlatilag a piacon maradás feltételévé vált" – mondta Cseresnyés Dóra, hozzátéve, 2020-ban 26 százalékos növekedést tudtak elérni, ami nagyon jó, de hangsúlyozta, számukra sem volt könnyű a 2020-as év.

Az elmúlt tíz évben organikusan, saját tőkéből növekedett a cég, éltek a K+F pályázati lehetőségekkel, de a jövőt tekintve nyitottak külső forrás bevonására is. A vezérigazgató szerint az AutSoft sok szempontból lehet vonzó potenciális befektetők számára, hiszen a cég unikális működési módja képzett menedzsmenttel egészül ki. 2018-ban kezdték el letenni egy nagyvállalati modell alapjait, amikor Kft.-ből Zrt.-vé alakultak át. Ma a szakma legjobbjai dolgoznak náluk.

Ugyanakkor a cég átalakítását az elmúlt évtized egyik legnagyobb kihívásaként említette. Noha a vezetőség tisztában volt azzal, hogy a sikeres jövőhöz ez a lépés elengedhetetlen, a folyamatos és dinamikus növekedés szigorú és határozott lépéseket követelt meg.

Még most is előfordul, hogy egy-egy régen nálunk dolgozó kolléga nosztalgikusan mesél azokról az időkről, amikor még egy kis, családias cég voltunk

– jegyzi meg, ugyanakkor szerinte a tartós növekedési stratégiához elengedhetetlen volt a transzformáció. A Covid megjelenését inkább lehetőségként élte meg, Cseresnyés Dóra szerint az erősségekre való fókuszálás visz előre egy céget, márpedig most szükség volt arra, hogy mindenki a lehető legjobbat nyújtsa. Eleinte azt gondolták, a távmunka nem lesz tartós, 2-3 hónapra számítottak, aztán világossá vált, hogy be kell rendezkedni a hibrid munkavégzésre. Fontos azonban, hogy ennek keretében megőrizzék a személyes, közös munka erejét az ötletelés, innováció terén.

Arra a kérdésre, mivel lenne elégedett vezérigazgatóként a következő néhány évben, azt válaszolta, rövidtávon a cél a növekedési ütem megtartása. Az idei évre 20-25 százalékos növekedést várnak. Középtávú céljuk pedig a saját termékpaletta bővítése és a nemzetközi piacra lépés.

„Középvállalatnak számítunk, amely alkalmas multinacionális nagyvállalatok szoftverigényeit is maradéktalanul, magas színvonalon teljesíteni. A magyar piac ehhez a cégmérethez és rendelkezésre álló kapacitáshoz mérten kicsi, ezért azt gondoljuk, hogy külföldre kell lépni. Úgy látjuk, hogy főleg Nyugat-Európában nagyobb igény és kereslet van a technológiai kiválóságra, az egyszerűbb helyett az innovatívabb megoldásokra is nyitottak, még ha a megvalósítás többe is kerül” – magyarázta az ügyvezető, hozzátéve, ennek megvalósítása benne van a következő 3 éves tervben. Nyitottak vagyunk az együttműködés különböző formáira annak érdekében, hogy a nemzetközi jelenlétük erősödjön és stabil legyen.

"Az organikus növekedésre büszkék vagyunk, de nem cél, hogy a következő tíz évben is így működjünk” – tette hozzá.

Címlapkép: BÉT50