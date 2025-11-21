Magánegészségügyi Testületet alakított az NGM

A betegek biztonsága, megfelelő tájékoztatása és a kiszámítható, magas színvonalú ellátás biztosítása minden magánegészségügyi szereplő közös felelőssége. Ennek érdekében 2025. november 11-én - a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével - megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület - tájékoztatott az NGM pénteken.

Az NGM közleménye szerint a testület célja, hogy intézményes keretet teremtsen egy olyan magánegészségügyi rendszer kialakításához, amelyben a betegek jogai, érdekei és biztonsága az elsődleges szempont.

A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbízásából készült átfogó felmérés feltárta a magánegészségügyi piac működését, és rámutatott, hogy a szektor dinamikus fejlődése indokolttá teszi a működési keretek korszerűsítését.

A felmérés eredményei olyan fejlesztési irányokat jelöltek ki, amelyek közvetlenül a betegek érdekeit szolgálják.

Ezek közé tartozik a betegek jogainak és érdekeinek erősítése; előzetes, költségbecsléssel ellátott kezelési terv biztosítása, az EESZT-be történő gyors és egységes adatszolgáltatás, a betegjogi képviselet hatékonyabb érvényesítése. Emellett a szolgáltatások átláthatóságának növelése; egységes, nyilvános árlisták, világos és betartható ÁSZF-ek, a tisztességtelen vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása - közölte a tárca.

A fejlesztési irányok között említi az NGM közleménye a minőségbiztosítás és a szakmai felügyelet fejlesztését; egységes minimumkövetelmények kialakítását, az indokolatlan vizsgálatok visszaszorítását, a biztosítók és szolgáltatók adatközlésének összehangolását, valamint a fogyasztóvédelmi ellenőrzések megerősítését.

Ezen célok megvalósítása érdekében 2025 november 11-én - a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével -

megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület, amely intézményes keretet biztosít a szektor továbbfejlesztéséhez és a szereplők közötti összehangolt együttműködéshez.

A testület tagjai a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium/Egészségügyi Államtitkárság, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Vállalkozók Országos Szövetsége - Egészségügyi Tagozat.

A Magánegészségügyi Koordinációs Testület feladata lesz a szabályozási és minőségbiztosítási célok végrehajtásának koordinálása, a szükséges jogszabály-módosítások szakmai előkészítése, állandó egyeztetési fórum működtetése a hatóságok, biztosítók és szolgáltatók között, az adatalapú ellenőrzési és transzparencia-rendszer kialakításának támogatása, a fogyasztóvédelmi és betegjogi garanciák megerősítése.

Címlapkép forrása: Portfolio