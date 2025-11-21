Magánegészségügyi Testületet alakított az NGM

Az NGM közleménye szerint a testület célja, hogy intézményes keretet teremtsen egy olyan magánegészségügyi rendszer kialakításához, amelyben a betegek jogai, érdekei és biztonsága az elsődleges szempont.
A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbízásából készült átfogó felmérés feltárta a magánegészségügyi piac működését, és rámutatott, hogy a szektor dinamikus fejlődése indokolttá teszi a működési keretek korszerűsítését.
A felmérés eredményei olyan fejlesztési irányokat jelöltek ki, amelyek közvetlenül a betegek érdekeit szolgálják.
Ezek közé tartozik a betegek jogainak és érdekeinek erősítése; előzetes, költségbecsléssel ellátott kezelési terv biztosítása, az EESZT-be történő gyors és egységes adatszolgáltatás, a betegjogi képviselet hatékonyabb érvényesítése. Emellett a szolgáltatások átláthatóságának növelése; egységes, nyilvános árlisták, világos és betartható ÁSZF-ek, a tisztességtelen vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása - közölte a tárca.
A fejlesztési irányok között említi az NGM közleménye a minőségbiztosítás és a szakmai felügyelet fejlesztését; egységes minimumkövetelmények kialakítását, az indokolatlan vizsgálatok visszaszorítását, a biztosítók és szolgáltatók adatközlésének összehangolását, valamint a fogyasztóvédelmi ellenőrzések megerősítését.
Ezen célok megvalósítása érdekében 2025 november 11-én - a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével -
megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület, amely intézményes keretet biztosít a szektor továbbfejlesztéséhez és a szereplők közötti összehangolt együttműködéshez.
A testület tagjai a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium/Egészségügyi Államtitkárság, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Vállalkozók Országos Szövetsége - Egészségügyi Tagozat.
A Magánegészségügyi Koordinációs Testület feladata lesz a szabályozási és minőségbiztosítási célok végrehajtásának koordinálása, a szükséges jogszabály-módosítások szakmai előkészítése, állandó egyeztetési fórum működtetése a hatóságok, biztosítók és szolgáltatók között, az adatalapú ellenőrzési és transzparencia-rendszer kialakításának támogatása, a fogyasztóvédelmi és betegjogi garanciák megerősítése.
A VOSZ Egészségügyi Tagozatának tagjai rendszeresen vesznek részt a Portfolio konferenciáin, aktuális meglátásaikról a magánegészségügy helyzetéről az alábbi cikkekben írtunk:
