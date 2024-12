150 tulajdonosból maradt 5: így lett nemzetközileg is sikeres a magyar agrár- és élelmiszeripari cég

Braunmüller Lajos 2024. december 21. 13:30

A magyar brojlercsirke-ágazat eddig is jelentős eredményeket ért el, és a jövője is ígéretes, ám utóbbihoz elengedhetetlen, hogy a technológiai és mérethatékonysági fejlesztéseket megfelelően valósítsák meg a szereplők. A fejlődés jó példája a Gallus Csoport, amely már több évtizedes múlttal rendelkezik, a megfelelő időben megtett fejlesztések és az exportorientált szemlélet révén pedig a következő években is újabb mérföldköveket pipálhat ki. Ebben a folyamatban fontos szereplő az MBH Bank is, amely finanszírozóként, és a fejlődés irányaiban közösen gondolkodó partnerként segítette a céget a hazai baromfiipar meghatározó pozíciójába.