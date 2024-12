Mi lesz a magyar biztosítókkal 2025-ben? - Megszólaltak a biztosítóvezérek

A Portfolio hagyományainak megfelelően a legnagyobb hazai biztosítók első számú vezetőjét arra kértük év végén, értékeljék a mögöttünk álló esztendőt és adjanak előrejelzést jövőre.



Alábbi kérdéseinkre válaszoltak a biztosítóvezérek:

1. Hogy értékeli 2024-et saját biztosítója és a biztosítási piac szempontjából?

2. Mit tekint saját biztosítója és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2025-re?

3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2025 saját biztosítójánál, illetve a biztosítási szektorban?

Erdős Mihály elnök-vezérigazgató, Generali Biztosító

1. 2024 harmadik negyedévének eredményei alapján a szektor folytatta a dinamikus fejlődést: a MABISZ adatai alapján összességében 14%-os volt a díjbevétel-bővülés. Bár a Generali növekedése kissé elmarad ettől, de köszönhetően a folyamatosan stabil teljesítményünknek, megerősítettük piacvezető pozíciónkat. Az idei üzleti év számunkra hároméves stratégiai ciklusunk zárását is jelenti. Büszke vagyok arra, hogy a megfogalmazott legfőbb ambícióinkat meg tudtuk valósítani, mert ezek a fejlesztések a fenntartható fejlődésünk alapkövei. Így a piac dinamikájával lépést tartva megőriztük a profitabilitásunkat, melyhez nagyban hozzájárul szakmailag megalapozott vállaláspolitikánk, illetve az alulbiztosítottság megfelelő kezelése. A megváltozott ügyféligényekre reagálva a hagyományos csatornák mellett már számos digitális megoldást kínálunk ügyfeleinknek. Megerősítettük értékesítési hálózatunkat, illetve sikeresen vezettük be új értékesítéstámogató rendszereinket.

2. Elsőként a klímaváltozással kapcsolatos feladatokat emelném ki, mint a kockázatok pontosabb modellezése, valamint az árazási modell finomhangolása. Az egyre kiszámíthatatlanabb viharszezon, illetve az aszályok miatt ez kiemelt feladat. Jövőre indul az Etikus 2.0 program, amire természetesen már korábban megkezdtük a felkészülést, de a 2026-os teljes indulásig még számos feladatot jelent a szabályozásnak való megfelelés. A nemzetközi Generali Csoport jövő januárban indítja el 2027-ig szóló új stratégiáját, amelynek célkitűzéseit helyi akciókra bontva folytatjuk mi is a már megkezdett építkezést, alapvetően fenntarthatósági és természetesen még erősebb ügyfélfókusszal, a profitábilis növekedés fenntartása mellett. Az üzleti célok mellett ugyanilyen fontos a HR stratégiai céljaink következetes megvalósítása. A 2024-es elhivatottsági felmérésünk szerint munkatársaink Generali iránti elhivatottsága továbbra is rendkívül magas. Ezt az értékünket tovább kell építenünk.

3. Az egyik kiemelt projektünk a több éven átnyúló alaprendszercsere programunk, melyben a kitűzött mérföldkövek mentén szeretnénk biztosítani az előrehaladást, miközben a napi üzletmenethez, új stratégiánkhoz kapcsolódó feladatainkra is fókuszálnunk kell. Fontos ambíciónk a mesterséges intelligencia prudens használatának elsajátítása és szélesebb körű integrációja a biztosítási folyamatainkba. Az egészségbiztosítási terület továbbra is stratégiai fontosságú, itt az ökoszisztéma építésének utolsó fázisába érünk. Kiemelten figyelünk ügyfélkapcsolataink további erősítésére. Büszke vagyok rá, hogy piaci részesedésünk mellett a Generali márka bizalmi indexe, az RNPS is kiemelkedő a piacon. Ezt digitális platformjaink további fejlesztésével szeretnénk még tovább erősíteni. Értékesítési oldalon pedig a digitálisan támogatott értékesítési modellünk magasabb szintre emelésével kívánjuk az ügyfélélményt, az ügyféllojalitást tovább építeni.

Bacsó Gergely vezérigazgató, Allianz Hungária Biztosító

1. Bár 2024 ismét kihívásokkal teli év volt, 2023-hoz képest várhatóan jobb évet zár a piac. Az Allianz kiemelkedő teljesítményt nyújtott, sikeresen javítva pénzügyi mutatóin. Legfontosabb célunk idén is az volt, hogy gondoskodjunk üzleti modellünk, valamint ügyfeleink és munkatársaink biztonságáról. Ezt a feladatot kiválóan teljesítettük, az Allianz a piac egyik legerősebb szereplője, tőkemegfelelőségünk az egyik legjobb a piacon, fizetőképességünk stabil, és eredményesség tekintetében is kiemelkedően teljesítettünk. Az ügyfelél-elégedettséget 1-5-ig mérő Voice of the Customer programunk értékei folyamatosan emelkednek, az utóbbi hónapokban az átlagos értékelésünk 4,6 felett van. A munkatársak körében végzett elkötelezettségi felmérésünk eredménye rekordmagas, és a Great Place to Work tanúsítványt is megkaptuk. Külön büszkeség, hogy elnyertük az MNB Zöld Biztosító és Pénztár Díját a fenntarthatósági szempontokat érvényesítő alapokban kezelt vagyon mértéke alapján nyújtott teljesítményünkért.

2. A legnagyobb kihívás a biztosítónk és az egész szektor számára továbbra is az, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni a folyamatosan változó környezethez, különösen a technológiai és gazdasági változásokhoz. A mesterséges intelligencia és az adatelemzés integrálása a folyamatainkba elengedhetetlen lesz a versenyképesség megőrzéséhez. Az ehhez szükséges szaktudás és infrastruktúra kiépítése már elkezdődött, de a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk ezekre a területekre. Emellett a fenntarthatóság és az ESG szempontok integrálása a döntéshozatali mechanizmusokba és a termékfejlesztésbe szintén kulcsfontosságú lesz. A klímaváltozás és a természeti katasztrófák egyre gyakoribbá válása miatt a kockázatkezelés és a megelőzés is kiemelt szerepet kap. Az adókörnyezet változásai pedig új lehetőségeket teremthetnek a biztosítási penetráció növelésére és a jövedelmezőség javítására, de ezek kihasználása szintén komoly feladatot jelent majd. Fontos, hogy az öngondoskodás tudatossága növekedjen a társadalomban és az árverseny helyett a fedezeti szempontok kerüljenek előtérbe.

3. 2025-ben a növekedés a digitális innovációkban és az ügyfélélmény javításában rejlik. Számos digitális megoldást kínálunk, a szerződéskötéstől a kárrendezésig minden biztosítási folyamatra. A digitális kárbejelentést és kárügyintézést lehetővé tevő megoldásunkkal az ügyfelek kényelmesen és gyorsan intézhetik, valamint nyomon követhetik kárügyeiket, az utasbiztosítások terén alkalmazott blokklánc-technológia pedig akár azonnali kártérítést biztosíthat. Az MI alkalmazása gyors és hatékony ügyintézést biztosít, ezt használjuk már például a gépjárműszemlék során, de a jövőben számos más területre is kiterjesztjük ezt a technológiát. Nemrégiben elindított egészségbiztosítási és új életbiztosítási termékeink nagyon jól teljesítettek idén, 2025-ben további növekedést várunk ezektől. Új termékeket vezetünk be, finomhangoljuk a meglévőket, és megújítjuk fizetési megoldásainkat. Újításainkhoz folyamatosan gyűjtjük ügyfeleink és értékesítési partnereink visszajelzéseit, hogy a hozzánk fűződő élményüket még jobbá tegyük.

Zatykó Péter elnök-vezérigazgató, Alfa Vienna Insurance Group Biztosító

1. Technikailag közepesen sikeresnek értékelem az évet, de tudjuk, hogy ennek is örülni kell. Szektorunk sajátossága, hogy a díjakban az infláció egy év csúszással jelenik meg – fogalmazhatnék úgy is, hogy a díjemelkedés elmaradt az inflációtól, ami számunkra kihívás. Ezt némiképp ellensúlyozta, hogy az időjárás kedvezőbb volt, mint az előző években, és a védelemnek köszönhetően az árvíz a környező országokhoz képest jóval kisebb károkat okozott. A kihívások sora hosszú: a GFB tekintetében jelentősen megnőtt a személyi sérülésekre kifizetett károk mértéke. A különadók egyes biztosításokat határon túli szolgáltatókhoz tereltek, vagy értelmetlenné tettek, ilyenek például a vállalati vagyon-, a kiterjesztett garancia-, vagy a flottabiztosítások. Az életbiztosítások növekedése elmaradt a várakozásoktól, a különadó az egyszeri díjas biztosításokat veszteségesen művelhetővé tette. Éppen ezért nagy hangsúlyt helyeztünk az innovatív, digitális megoldásokra, amelyek támogatják a digitális technológián alapuló, de a tudásunkra építő és a tanácsadásra koncentráló értékesítési stratégiákat. Vadonatúj appot adtunk az ügyfeleknek és a hálózatnak is, amit rendkívül kedvezően fogadott az Alfa közössége. Mindez erősítette márkánk dinamikus, rugalmas imázsát is. Garantált hozamot biztosítottunk egyes életbiztosítási termékeinkre, ügyfélbarát, személyre szabható lakásbiztosítási megoldásokat vezettünk be és elhoztuk az öngondoskodás új generációs termékét dollár alapon is – ezekkel az újításokkal közép- és hosszú távú sikereinket is megalapoztuk.

2. Legnagyobb kihívás a gazdasági környezet bizonytalansága, sok trendet és folyamatot nem látunk tisztán, amelyek meg fogják határozni a kormányzati intézkedéseket is – értelemszerűen tehát ebben is van egy bizonytalansági faktor. A biztosítás hosszú időre kötendő szerződés. Jellegéből adódóan tehát könnyebb számolni klímaváltozással vagy viharokkal, mint például az adózási változásokkal. Míg a bankok – néhány speciális terméktől és kivételtől eltekintve – minden tevékenységüket befolyásoló tényezőt akár hetek alatt közvetve vagy közvetlenül át tudnak hárítani a bankváltás tekintetében igen passzív ügyfélkörre, addig a biztosítók lehetőségei korlátosak. Életbiztosítás tekintetében a meglévő szerződések feltételei nem változtathatók egyoldalúan, tehát a biztosító akár 20 éven keresztül is egy veszteséget termelő szerződéshalmazon ülhet, hiszen csak előremenően, az új szerződésekbe árazhatók be például újonnan kivetett adók. Vagyonbiztosítások tekintetében is korlátozott a módosítás, nem is beszélve arról, hogy az ügyfelek sokkal könnyebben váltanak biztosítót, mint bankot – ennek fényében sokkal nagyobb eredménynek tartom, hogy megőriztük pozíciónkat az idei lakáskampány végén és már gőzerővel készülünk a következő megmérettetésre, és bízunk benne, hogy az Alfa továbbra is Magyarország piacvezető lakásbiztosítója marad.

3. Továbbra is a digitális fejlesztések jelentik az utat: az eddigi megoldások mellé megérkezett a mesterséges intelligencia, mind a termékinnováció, mind az ügyfélkiszolgálás terén. Már szinte teljesen digitálisan működünk, igaz ez a belső folyamatoptimalizálásra, a kockázatelbírálásra, de ma már a tanácsadásra és a szerződésmenedzsmentre is. A tanuló algoritmusok alkalmazása az árazásban lehetővé teszi a személyre szabott termékek értékesítését, az egyes szerződések hatékonyságának monitorozását és azt is, hogy az ügyfeleket rájuk szabott, nekik való ajánlatokkal keressük meg. Hatékonyabb a termékfejlesztés is, gyorsabban alakíthatók olyan konstrukciók, amelyek jobban tükrözik az egyéni kockázatokat és igényeket. Amiben még mindig óriási lehetőséget látunk, az az egészségbiztosítás. Jelentős piaci szegmensről beszélünk, mozgalmas változásokkal. Az állami és a magánegészségügyi szektor együttélésének látszanak a mozgatórugói és törvényei, erre rengeteg értékteremtő szolgáltatást lehet kialakítani, és ez a terület lehet az is, ahol a legfiatalabb generációk tagjait be tudjuk kapcsolni a biztosítások világába. Az egészségbiztosítási termékek organikusan illeszkednek az emberek jövőképébe, ami kitörési pont lehet a biztosítási szektor számára.

Alexandre Jeanjean vezérigazgató, Groupama Biztosító

1. Nagyon örülünk annak, hogy a Groupama Biztosító továbbra is sikeresen halad azon a növekedési pályán, amelyet néhány éve kijelölt valamennyi értékesítési csatornáján, legyen szó akár a saját hálózatáról, akár az OTP banki csatornáról, akár az alkuszi értékesítésekről. Termékeink kapcsán is sikerült magunkat még jobban pozicionálni, ennek kapcsán megemlíthetem a sikeres 2024-es lakáskampányunkat is. Összességében is elégedettek vagyunk az idei eredményekkel, hiszen a változatlanul nehéz körülmények ellenére a partnereinkkel közösen újabb lépéseket tudtunk tenni annak érdekében, hogy ügyfeleink számára még magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk. Ha a szektor egészére tekintünk, ott is láthatóak pozitív jelek, a piac újraéledése biztató a jövő évre nézve.

2. A biztosítási szektor közös igénye volt, hogy fokozatosan csökkentsük az adóterheket. Fontosnak tartom, hogy ennek érdekében a szektor sikeres lépéseket tett, hiszen ez valamennyi piaci szereplő számára kulcsfontosságú. Az adócsökkentés mellett azonban elengedhetetlen a magyar gazdaság megerősödése is, mivel a biztosítási szektor eredményessége szorosan függ ettől. Csak erős és sikeres gazdasági környezetben érhetők el valódi sikerek a biztosítási szektorban is. Fontos kiemelni, hogy az adóterhek csökkenése kapcsán felszabaduló tőke, valamint a gazdasági növekedés lehetővé teszi további befektetések megvalósítását, különösen az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálásában. A fentiek mellett azonban figyelemmel kell lennünk a környezetünk volatilitására is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy gyorsan tudjunk reagálni, és meg tudjuk védeni ügyfeleink érdekeit a gyorsan változó környezetben is. Ezért mi a Groupama Biztosítónál továbbra is kiemelt prioritással kezeljük az ügyfélkapcsolatokat. Továbbra is szeretnénk személyes jelenlétünket növelni, ugyanúgy, ahogy saját szakértelmünket is folyamatosan fejleszteni.

3. Nehéz lenne kiemelni egyetlen terméket vagy szolgáltatást. Mi azt valljuk, hogy meg kell értenünk az ügyfeleket, az igényeiket, mivel az idő során ezek változnak, alakulnak, ezért a termékeinket és szolgáltatásainkat ehhez kell igazítanunk. Ez szükségszerűen „win-win” helyzethez vezet, mert az elégedett ügyfelek mellett a Groupama Biztosító is eredményesebbé válik. Jó példa erre az új alapokra helyezett megtakarítási életbiztosításunk, melyre nagyon jól reagáltak ügyfeleink, és ezáltal jelentős növekedést értünk el az életbiztosítási piacon. Az előttünk álló évre nézve továbbra is fontos arra fókuszálnunk, hogy mélyen megértsük az ügyfelek igényeit minden élethelyzetben, és megfelelő védelmet tudjunk adni számukra. Legyen szó akár élet- vagy vagyonbiztosításokról, vagy megtakarítási lehetőségekről, célunk, hogy mindig az ügyfelek valós érdekeit szolgáljuk.

Havas Gábor elnök-vezérigazgató, Union Biztosító

1. Szabályozói oldalról mozgalmas évet tudhat magáénak a biztosítási szektor, legyen szó a lakáskampányról, az etikus biztosítások 2.0 szabályozásról vagy az extraprofitadó-változásokról. Üzleti oldalon meghatározó volt, hogy a biztosítók az infláció hatását jó ideig „megelőlegezték” az ügyfelek számára, az indexet mostanra tudjuk érvényesíteni az árakban. Továbbá pozitív tényként emelném ki az ügyfelek felelős gondolkodását, a szerződések állékonyságát, ennek tudható be az is, hogy a biztosítás utáni igény nőtt. Összességében elmondható, hogy a biztosítási szektor stabil és válságálló. Az UNION stratégiája mentén a profitabilitás és hatékonyság javítására ill. partnerei, ügyfelei még jobb kiszolgálására koncentrált, ezen az úton megyünk tovább, szem előtt tartva a növekedést is.

2. Szabályozói oldalon változások kerülnek élesítésre a unit-linked életbiztosítások terén, aminek potenciális hatását vizsgáljuk. Egy nagyobb horderejű változás mindig újra tudja pozicionálni a piacot, az UNION is készül a megmérettetésre. Fontos továbbá, hogy kormányzati oldalról jelentős gazdaságösztönző intézkedések kerültek bejelentésre. Ez további lehetőséget nyithat a biztosítók számára is, érdemes megnézni, hogy tud a biztosítási szektor minderre rákapcsolódni.

3. Az UNION-nál szinte minden jelentős termék megújítása folyamatban van. A digitalizáció már az életünk része lett, hiszen elengedhetetlen a hatékonyság növeléséhez, a költségszint csökkentéséhez, amiből ügyfeleink is profitálnak, és tovább dolgozunk a még nagyobb ügyfélélményen, legyen szó a biztosító bármely online felületéről. Az értékesítés kapcsán is nagy terveink vannak. A múltban is diverzifikált értékesítési csatorna mixre törekedett az UNION, de a nagyobb részarányt a mai napig a külső értékesítési csatornák képviselik az új szerzésben. Az új menedzsment ezen az arányon javítani kíván, jelentős növekedést tervez a saját értékesítési csatornák vonatkozásában is.

Holló Bence elnök-vezérigazgató, NN Biztosító

1. A 2024-es év is sok kihívást hozott az inflációs környezettől a különadó terhéig. Mint a MABISZ elnökhelyettese büszke vagyok arra, hogy a szövetség egy közös javaslatot tudott tenni a különadóterhek 2025-ös csökkentésére vonatkozóan, amelyet a kormány néhány kisebb változtatással elfogadott. Úgy gondolom, hogy a szektor jól tudott alkalmazkodni a gyorsan változó környezethez, és külön büszke vagyok rá, hogy az NN-nél idén több innovatív termékbevezetést is meg tudtunk valósítani. Bővítettük eurós termékportfóliónkat az Amulett euróalapú életbiztosításunkkal, amely a különböző kiegészítő kockázati biztosítások hozzáadásával igazítható minden élethelyzethez. Valamint elindult csoportos vállalati egészségbiztosításunk is, amellyel a munkáltatók gyors és egyszerű hozzáférést kínálhatnak munkavállalóiknak a magánegészségügyi szolgáltatásokhoz, tanácsadástól a nagy értékű diagnosztikai vizsgálatokig. Felgyorsult továbbá legacy rendszereink kiváltása, új rendszerekre való cserélése is, és az AI implementációban is sokat haladtunk.

2. Továbbra is az új ügyfelek elérését és az ügyfélélmény fokozását látom a legnagyobb kihívásunknak. Ebben óriási szerepe van a digitalizációnak. Szeretnénk tovább haladni az adatalapú működésben, és kihasználni az AI adta lehetőségeket, ami egy legacy rendszerekkel operáló biztosítónál nem kis kihívás. A teljes ügyfélutat fejlesztenünk kell az ügyfélintegrációtól az önkiszolgáló lehetőségeken át a szerződéskötés utáni ügyintézésig. Mindezekben gyorsabb és gördülékenyebb folyamatokra van szükségünk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy nagyobb sikerrel tudjuk megszólítani a 18-40 éves korosztályt, akik fokozott gyorsaságot, rugalmasságot és önálló ügyintézési lehetőségeket várnak el. Hiszem, hogy életbiztosítóként nagyobb szerepet kell vállalnunk a magánegészségügyben, ezért a piaci igényekre reagálva 2025-re újabb termékbevezetésre készülünk ezen a területen. Az új, egyéni egészségbiztosítási termékünk fontos mérföldkő lesz, amellyel kiemelkedő értékajánlatot nyújthatunk az ügyfeleknek.

3. Három irányt látok a legerőteljesebbnek ezen a téren. Egyfelől az egészségünkről való gondoskodás vágya erősödött fel rendkívüli mértékben. Ezen a téren évről évre fontos lépéseket teszünk előre, de 2025-re újabb termékinnovációval készülünk. Másfelől pedig felértékelődött a nyugdíjbiztosítások és kockázati életbiztosítások fontossága is, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Fontos feladatunk felhívni az emberek figyelmét, hogy gondoskodjanak időben hosszú távú anyagi biztonságukról, amihez kiemelkedő értékajánlatot tudunk számukra biztosítani. Végül pedig visszatérnék a digitális transzformációhoz, mert óriási potenciált látunk az adatalapú megoldásokban, valamint a mesterséges intelligencia kiaknázásában. Ezen az úton idén is nagy lépést tettünk már új, omnichannel front-endünk elindításával, 2025-ben pedig tovább tervezünk haladni ezekkel a fejlesztésekkel.

Kurtisz Krisztián vezérigazgató, Uniqa Biztosító

1. Az elmúlt év számos kihívást hozott a biztosítási szektor számára, köztük az infláció és kamatkörnyezet változását. Bár az idén azt tapasztaltuk, hogy egyes szegmensekben csökkent az infláció mértéke a 2023-as adatokhoz viszonyítva, a gépjárműjavítási szolgáltatások, illetve az ingatlankárok helyreállítása esetében mindezt kevésbé érzékeltük. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy a szakemberhiány miatt lényegesen elszálltak a bérek az említett szektorokban. Azt is elmondhatjuk, hogy a kereslet nem nőtt lényegesen sem a gépjárművek, sem pedig az ingatlanok piacán – ez kedvezőtlenül befolyásolta az új biztosítási szerződések megkötésének számát.

2. Mivel az idén év végén jelentősen gyengült a forint, az említett negatív spirál továbbgyűrűzhet 2025-ben, ami egyértelműen nehézséget jelenthet a biztosítótársaságok számára. További kihívásként említeném a digitalizáció kérdését, pontosabban azt, hogy miként reagálunk az ügyfeleink ezzel kapcsolatos igényeire. Ezek az igények nemcsak a szerződések megkötésénél, hanem – természetes módon – a kárrendezésnél és a szerződések zárásánál is felmerülnek. Végül említenék egy harmadik kihívást is: ez pedig a profitabilitás fenntartása, ami talán mind közül a legnagyobb, amit részben enyhítenek a várható, extraprofitadóval kapcsolatos változások, amiben nagy szerepe volt a biztosítási szakma társaságokon átívelő, egységes és konstruktív együttműködésének.

3. Az UNIQA Biztosító továbbra is elkötelezett a digitális megoldások alkalmazásában. Meggyőződésünk, hogy ezek nemcsak kényelmesebbé és rugalmasabbá teszik ügyfeleink számára a biztosítások megkötését és kezelését, hanem a biztosító számára is effektívebb és olcsóbb működést jelentenek. Az alapvető biztosítástechnikai folyamatokat szeretnénk gyorsan, egyszerűen és hatékonyan elvégezni – ennek jótékony hatásait ügyfeleink is érzékelni és értékelni fogják.

Nik Vincke vezérigazgató, K&H Biztosító

1. A biztosítási ágazat 2024-ben komoly kihívásokkal nézett szembe a szigorú adózási környezet miatt. A jelenlegi szabályozási feltételek korlátozták az ágazat növekedési potenciálját, ami egyes beruházások elhalasztásához, egyes szolgáltatások átértékeléséhez vezetett. Ugyanakkor a K&H-t egy megalapozott, hosszú távú stratégiát követő részvényesi háttér támogatja, amely elkötelezett a magyarországi befektetések mellett. Piaci pozíciónkat erősíti kiemelkedő ügyfél-elégedettségi mutatónk, a Net Promoter Score, amelynek révén a legmagasabb pontszámot elért cégek között vagyunk a piacon. Üzleti teljesítményünket dinamikus növekedés jellemzi. Sikeresen bővítettük lakásbiztosítási portfóliónkat, miközben a nyugdíjbiztosítási szegmensben is jelentős ügyfélkeresletet tapasztalunk. Ez a kettős fejlődési irány szilárd alapot teremt a jövőbeni piaci terjeszkedéshez.

2. A biztosítási szektor jelenleg rendkívül dinamikus szabályozási környezetben működik, amelynek implementálása jelentős beruházási és erőforrás-allokációs igénnyel jár. Stratégiánk középpontjában az áll, hogy ezeket az új szabályozásokat zökkenőmentesen és ügyfélbarát módon hajtsuk végre. A biztosítási ágazat előtt álló kulcskihívás a növekedés. Az ágazat globális szintű küldetése a magasabb hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások értékesítése. A K&H Bank olyan stratégiát alakított ki, hogy az automatizáció és a digitalizáció eszközeivel a lehető legmagasabb hatékonyságot érje el.

3. Az innovációban elkötelezettek vagyunk, és olyan megoldásokat fejlesztünk, amelyek egyszerűbbé teszik az ügyfelek mindennapjait. Legújabb lépésünk a digitális nyugdíjbiztosítás bevezetése volt, most már ügyfeleink a K&H mobilbank alkalmazásban és az online ügyfélportálon is megvásárolhatják összes biztosítási szolgáltatásunkat. Kate, a digitális pénzügyi asszisztensünk segítségével bárhonnan, bármikor, saját eszközeinken intézhetik a biztosítással kapcsolatos ügyeiket - például bejelenthetik a károkat, vagy nyomon követhetik a folyamatban lévő kárigényeket. Örömmel látjuk, hogy egyre több ügyfél él ezekkel a kényelmes digitális lehetőségekkel, és elégedettek a szolgáltatásainkkal.

Kovács Zsolt vezérigazgató, Posta Biztosító

1. Idén számos, a korábbiakban nem tapasztalt változás érte a biztosítókat. Az első lakásbiztosítási kampányra mi is alaposan felkészültünk, hogy minél több ügyfelet elérjünk ajánlatainkkal, és sikeresen növeljük piaci részesedésünket. Az idei év jelentős alkalmazkodást és rugalmasságot követelt meg tőlünk. Kiemelt figyelmet kellett fordítanunk az üzleti tevékenységre, melyet az egyszeri díjas aktivitásunk visszaszorulása miatt új fókuszokkal kellett kiegészíteni, ezen belül elsősorban a unit-linked termékfejlesztésre és az ügyfélkiszolgálásra erősítettünk rá. Emellett fel kellett készülnünk a tranzakciós folyamat miatti extra lépésekre is, és alkalmazkodtunk a fő értékesítési csatornánk, a Magyar Posta átalakulásához. A szektor idei pénzügyi adatai megfelelnek az előzetes várakozásoknak, a díjbevételek két számjegyű növekedése mellett a nyári időjárás is kedvezőbben alakult a korábbi évekhez képest, így várhatóan alacsonyabb lesz a kárráfordítás, ami javít a szektorszintű profitabilitáson.

2. A nem-életbiztosítási terület továbbra is az ágazat húzóereje marad, az életpiac renoméja viszont az elmúlt évtizedben romlott. Ahhoz, hogy az öngondoskodás biztosítási oldalról is visszakerüljön a megfelelő "polcra”, komoly változások kellenek szabályozási és adózási intézkedések révén, amire az extraprofit-adó újraszabályozása és az Etikus 2 bevezetése lehetőséget teremt, de emellett a termékek, a disztribúciós csatornák és a kompetenciák felülvizsgálata is fontos. Kihívás a szektor számára a közvetítő szakemberek számának csökkenése. E tekintetben számunkra versenyelőny, hogy a Posta országos fiókhálózatára és a minőségi ügyfélkapcsolatokat ápoló értékesítő kollégáira támaszkodhatunk. A Posta Biztosító mozgástere bővül 2025-ben az adókörnyezet változása miatt, és visszatérhet az egyszeri díjas termékeivel a korábbi üzleti aktivitáshoz. Új tulajdonosunk legjobb gyakorlatainak átvétele tovább növelheti majd működési eredményességünket a nem-életbiztosítási piac egyes szegmenseiben.

3. A szektor fő célja, miszerint „az ügyfelek minőségi kiszolgálás mentén, a lehető legjobb szolgáltatásokat kapják, a legjobb áron”, megmarad – ezért úgy hisszük, hogy a már meglévő termékek és folyamatok optimalizálása hatékony stratégiát jelenthet, elsősorban ezek fejlesztésére kell továbbra is fókuszálni. Vegyük például a közvetítést, ahol tapasztalataink szerint Magyarországon továbbra is a személyes kapcsolattartás jelenti a legjobb eljárást. A lakáskampány kapcsán fontos tanulságot jelentett, hogy a biztosítások offline értékesítése sokkal hatékonyabbnak bizonyult az online megoldásokkal szemben – egyrészt azért, mert szakértő tanácsadók nélkül nem lehet értékesíteni komplex termékeket, másrészt az ügyfelek továbbra is erőteljesen támaszkodnak a személyes tanácsadásra. Ez különösen fontos azon ügyfelek esetében, akik az elmúlt évtizedekben a postai hálózaton keresztül ismerkedtek meg szolgáltatásainkkal.

