Mire számíthatnak a nyugat-magyarország vállalatok? Októberben Győrben kiderül

Vidéki nagyvárosaink kulcsszerepet játszanak Magyarország gazdasági életében, és a Portfolio felismerte ennek jelentőségét. A 2025-ös Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum középpontjában a vállalatok stabilitásának megőrzése és versenyképességének javítása áll. A résztvevők első kézből kaphatnak információkat a legfrissebb finanszírozási lehetőségekről, energiahatékonysági programokról, pályázatokról, valamint a munkaerőpiac és a digitalizáció aktuális trendjeiről.
Az esemény célja, hogy támogassa a helyi és régiós vállalatokat - a mikrovállalkozásoktól egészen a nagyvállalatokig
- a megalapozott üzleti döntéshozatalban és a hatékonyság növelésében.
A konferencia programja izgalmas témákat ölel fel, többek között a magyar gazdaság jövőbeli kilátásait, a forint árfolyamának alakulását és az inflációs várakozásokat. Emellett szó lesz a térségi béremelkedésből adódó kihívások kezeléséről, a vállalatok működési hatékonyságának javításáról, valamint az elérhető vagyonkezelési módokról és finanszírozási forrásokról. A résztvevők betekintést nyerhetnek a kormányzati támogatási és vállalkozásfejlesztési lehetőségekbe, az energiabeszerzési módszerekbe és a digitalizáció nyújtotta előnyökbe is.
Kiemelt témáink között szerepel:
- A magyar gazdaság jövője: kamatkilátások, inflációs várakozások, beruházási környezet
- Magyar versenyképesség régiós összevetésben
- Hazai források és hitelprogramok a válságkezelésben
- Energiaárak, energiabeszerzési feltételek és energiahatékonysági beruházások
- Kormányzati támogatások és pályázati lehetőségek
- Munkaerőpiaci kihívások és megoldások
- Digitalizáció a vállalati hatékonyság növelésében
- Vállalati kerekasztal a versenyképességről és stabilitásról
A konferenciát különösen ajánljuk:
- Mikro-, kis- és középvállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek
- Nagyvállalati döntéshozóknak
- Gazdasági szakembereknek
- Fejlesztési és beruházási projektek vezetőinek
- Önkormányzati vezetőknek és tisztviselőknek
- A pénzügyi és tanácsadó szektor képviselőinek
Regisztráljon most a Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumra, és szerezzen értékes betekintést, kapcsolatokat és tudást a vállalkozása fejlesztéséhez. A kedvezményes jegyek csak korlátozott ideig érhetők el, ezért ne késlekedjen! Kattintson ide a regisztrációhoz és további információkért!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
