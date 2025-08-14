  • Megjelenítés
Mire számíthatnak a nyugat-magyarország vállalatok? Októberben Győrben kiderül
Üzlet

Mire számíthatnak a nyugat-magyarország vállalatok? Októberben Győrben kiderül

Portfolio
Izgalmas gazdasági esemény közeleg! 2025. október 14-én Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának az ETO Park Hotel Business and Stadiumban. A rendezvény a régió üzleti életének központjába helyezi a résztvevőket. Ne maradjon le róla! További információkért és jegyvásárlásért látogasson el a konferencia weboldalára.

Vidéki nagyvárosaink kulcsszerepet játszanak Magyarország gazdasági életében, és a Portfolio felismerte ennek jelentőségét. A 2025-ös Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum középpontjában a vállalatok stabilitásának megőrzése és versenyképességének javítása áll. A résztvevők első kézből kaphatnak információkat a legfrissebb finanszírozási lehetőségekről, energiahatékonysági programokról, pályázatokról, valamint a munkaerőpiac és a digitalizáció aktuális trendjeiről.

Az esemény célja, hogy támogassa a helyi és régiós vállalatokat - a mikrovállalkozásoktól egészen a nagyvállalatokig

- a megalapozott üzleti döntéshozatalban és a hatékonyság növelésében.

A konferencia programja izgalmas témákat ölel fel, többek között a magyar gazdaság jövőbeli kilátásait, a forint árfolyamának alakulását és az inflációs várakozásokat. Emellett szó lesz a térségi béremelkedésből adódó kihívások kezeléséről, a vállalatok működési hatékonyságának javításáról, valamint az elérhető vagyonkezelési módokról és finanszírozási forrásokról. A résztvevők betekintést nyerhetnek a kormányzati támogatási és vállalkozásfejlesztési lehetőségekbe, az energiabeszerzési módszerekbe és a digitalizáció nyújtotta előnyökbe is.

Kiemelt témáink között szerepel:

  • A magyar gazdaság jövője: kamatkilátások, inflációs várakozások, beruházási környezet
  • Magyar versenyképesség régiós összevetésben
  • Hazai források és hitelprogramok a válságkezelésben
  • Energiaárak, energiabeszerzési feltételek és energiahatékonysági beruházások
  • Kormányzati támogatások és pályázati lehetőségek
  • Munkaerőpiaci kihívások és megoldások
  • Digitalizáció a vállalati hatékonyság növelésében
  • Vállalati kerekasztal a versenyképességről és stabilitásról

A konferenciát különösen ajánljuk:

  • Mikro-, kis- és középvállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek
  • Nagyvállalati döntéshozóknak
  • Gazdasági szakembereknek
  • Fejlesztési és beruházási projektek vezetőinek
  • Önkormányzati vezetőknek és tisztviselőknek
  • A pénzügyi és tanácsadó szektor képviselőinek

Regisztráljon most a Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumra, és szerezzen értékes betekintést, kapcsolatokat és tudást a vállalkozása fejlesztéséhez. A kedvezményes jegyek csak korlátozott ideig érhetők el, ezért ne késlekedjen! Kattintson ide a regisztrációhoz és további információkért!

Október 14-én ismét Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum! Nincsenek egyszerű helyzetben a magyar vállalkozások, éppen ezért minden forrásszerzési, beruházási kedvezményes lehetőséget, költségcsökkentési fejlesztést meg kell ragadni! A gazdasági kilátásokról, a vállalkozások lehetőségeiről szól a győri Gazdasági Fórum.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

