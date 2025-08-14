Mire számíthatnak a nyugat-magyarország vállalatok? Októberben Győrben kiderül

Vidéki nagyvárosaink kulcsszerepet játszanak Magyarország gazdasági életében, és a Portfolio felismerte ennek jelentőségét. A 2025-ös Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum középpontjában a vállalatok stabilitásának megőrzése és versenyképességének javítása áll. A résztvevők első kézből kaphatnak információkat a legfrissebb finanszírozási lehetőségekről, energiahatékonysági programokról, pályázatokról, valamint a munkaerőpiac és a digitalizáció aktuális trendjeiről.

Az esemény célja, hogy támogassa a helyi és régiós vállalatokat - a mikrovállalkozásoktól egészen a nagyvállalatokig

- a megalapozott üzleti döntéshozatalban és a hatékonyság növelésében.

A konferencia programja izgalmas témákat ölel fel, többek között a magyar gazdaság jövőbeli kilátásait, a forint árfolyamának alakulását és az inflációs várakozásokat. Emellett szó lesz a térségi béremelkedésből adódó kihívások kezeléséről, a vállalatok működési hatékonyságának javításáról, valamint az elérhető vagyonkezelési módokról és finanszírozási forrásokról. A résztvevők betekintést nyerhetnek a kormányzati támogatási és vállalkozásfejlesztési lehetőségekbe, az energiabeszerzési módszerekbe és a digitalizáció nyújtotta előnyökbe is.

Kiemelt témáink között szerepel:

A magyar gazdaság jövője: kamatkilátások, inflációs várakozások, beruházási környezet

Magyar versenyképesség régiós összevetésben

Hazai források és hitelprogramok a válságkezelésben

Energiaárak, energiabeszerzési feltételek és energiahatékonysági beruházások

Kormányzati támogatások és pályázati lehetőségek

Munkaerőpiaci kihívások és megoldások

Digitalizáció a vállalati hatékonyság növelésében

Vállalati kerekasztal a versenyképességről és stabilitásról

A konferenciát különösen ajánljuk:

Mikro-, kis- és középvállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek

Nagyvállalati döntéshozóknak

Gazdasági szakembereknek

Fejlesztési és beruházási projektek vezetőinek

Önkormányzati vezetőknek és tisztviselőknek

A pénzügyi és tanácsadó szektor képviselőinek

Regisztráljon most a Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumra, és szerezzen értékes betekintést, kapcsolatokat és tudást a vállalkozása fejlesztéséhez. A kedvezményes jegyek csak korlátozott ideig érhetők el, ezért ne késlekedjen! Kattintson ide a regisztrációhoz és további információkért!

