Győrben jön a Portfolio Gazdasági Fóruma: mutatjuk az előadók névsorát

A 2025-ös Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum célja, hogy átfogó képet adjon a jelenlegi gazdasági helyzetről, és segítse a vállalkozásokat - a mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig - a hatékony döntéshozatalban. A résztvevők első kézből kaphatnak információkat a gazdasági kilátásokról, a forint árfolyamának alakulásáról és az inflációs várakozásokról.
Különösen aktuális kérdéseket is megvitatnak majd, mint például a térségi béremelkedésből adódó kihívások kezelése, vagy a vállalatok működési hatékonyságának javítása.
A fórum emellett kiemelt figyelmet szentel olyan kulcsfontosságú területeknek, mint a finanszírozási lehetőségek, az energiahatékonysági programok és a digitalizációs fejlesztések.
Az előadók között több neves szakembert is üdvözölhetünk:
- Kasziba Levente — igazgató, EU Üzleti Igazgatóság, Magyar Fejlesztési Bank
- Madár István — vezető elemző, Portfolio Csoport
- Nagy Viktor — vezető elemző, Portfolio Csoport
- Nagy Péter Gábor — igazgató, Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
- Pintér Bence — polgármester, Győr Megyei Jogú Város
- Suppan Gergely — a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
- Nagy Attila — vezető online vagyonkezelő, senior vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő
- Pókos Gergely — ügyvezető igazgató, OTP Bank Zöld Program Igazgatóság
- Mézes-Lendvai Dorottya — generációs együttműködés-fejlesztő, szakmai vezető, Coreheed Consulting
- Prohászka Andrea — ügyvezető igazgató, TUTTI Élelmiszeripari Kft.
- Suppan Gergely — a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
- llés István — partner, igazgatósági tag, Apelso Trust
- Szalai Sándor — KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások
- Szilágyi Péter — kockázatkezelési vezető, Coface
- Vass Róbert — dunántúli lakossági régióvezető, OTP Bank
- Vidovszky Áron — üzletágvezető, Portfolio Investment Services
Bár a teljes előadói lista még bővülni fog, néhány kiemelt témakört már most ismerhetünk:
- A magyar gazdaság jövője: Az egyik szekció részletesen tárgyalja majd a hazai gazdaság kilátásait, kitérve a kamatpolitikára, az inflációs várakozásokra és a beruházási környezetre.
- Versenyképesség és innováció: Egy másik előadásban Magyarország versenyképességét elemzik régiós összehasonlításban, különös tekintettel az innovációvezérelt növekedés elemeire.
- Energiahatékonyság és költségoptimalizálás: Az energiaárak és beszerzési feltételek, valamint az energiahatékonysági beruházások témakörét is körüljárják a szakértők, hiszen ez kulcsfontosságú a vállalatok költséghatékonyságának javításában.
- Digitalizáció a vállalati szektorban: Külön szekció foglalkozik majd a digitalizáció nyújtotta lehetőségekkel, amelyek a vállalati szektor hatékonyságnövelésének "Szent Grálja" lehetnek.
Szó lesz még többek között a hazai finanszírozási forrásokról és hitelprogramokról, a kormányzati támogatásokról és pályázati lehetőségekről, valamint a munkaerőpiaci kihívásokról is. A
fórum zárásaként egy vállalati kerekasztal-beszélgetés során a résztvevők első kézből hallhatnak tapasztalatokat a versenyképesség és stabilitás témakörében.
Ez a konferencia kiváló lehetőséget nyújt a nyugat-magyarországi régió gazdasági szereplőinek a networking-re, az információcserére és a legfrissebb gazdasági trendek megismerésére. A Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fóruma mindazok számára szól, akik naprakész információkkal szeretnének rendelkezni a régió és az ország gazdasági kilátásairól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fenik a késeket Brüsszelben, teljesen megkerülnék a magyar kormányt
Újabb vétót játszhatnak ki az EU-ban.
Itt az utolsó állampapír-pénzeső, százmilliárdok ömlenek a magyar lakossági befektetőkhöz
Magyarok tömegeinél csörög ma a kassza.
Trump olyan csapást jelentett be, ami vágóhídra küldi a magyar gazdaság sikerágazatát
Tízezrek munkahelye lehetetlenülhet el.
Bejelentette Ukrajna: bárhova képesek támadni, egész Oroszország veszélyben van
"Az ukrán fegyverek már bizonyítottak."
Akkora tűz tombol a világ egyik legnagyobb vadrezervátumában, hogy be kellett vetni a hadsereget
Helikoptereket használnak az oltáshoz.
Ukrán hírportálokat blokkol a magyar kormány
Kijev hasonló intézkedésére válaszolnak.
Magyarország felmutatná a sárga lapot Brüsszelnek - nem engedünk az orosz energia ügyében
Ehhez lesz egy-két szava az EU-nak is.
Buborékra még van pénz, fogyasztásra egyre kevésbé?
Láttunk már ilyet korábban, nem lett jó vége.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?