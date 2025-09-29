Győrben jön a Portfolio Gazdasági Fóruma: mutatjuk az előadók névsorát

A 2025-ös Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum célja, hogy átfogó képet adjon a jelenlegi gazdasági helyzetről, és segítse a vállalkozásokat - a mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig - a hatékony döntéshozatalban. A résztvevők első kézből kaphatnak információkat a gazdasági kilátásokról, a forint árfolyamának alakulásáról és az inflációs várakozásokról.

Különösen aktuális kérdéseket is megvitatnak majd, mint például a térségi béremelkedésből adódó kihívások kezelése, vagy a vállalatok működési hatékonyságának javítása.

A fórum emellett kiemelt figyelmet szentel olyan kulcsfontosságú területeknek, mint a finanszírozási lehetőségek, az energiahatékonysági programok és a digitalizációs fejlesztések.

Az előadók között több neves szakembert is üdvözölhetünk:

Kasziba Levente — igazgató, EU Üzleti Igazgatóság, Magyar Fejlesztési Bank

Madár István — vezető elemző, Portfolio Csoport

Nagy Viktor — vezető elemző, Portfolio Csoport

Nagy Péter Gábor — igazgató, Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Pintér Bence — polgármester, Győr Megyei Jogú Város

Suppan Gergely — a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

Nagy Attila — vezető online vagyonkezelő, senior vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő

Pókos Gergely — ügyvezető igazgató, OTP Bank Zöld Program Igazgatóság

Mézes-Lendvai Dorottya — generációs együttműködés-fejlesztő, szakmai vezető, Coreheed Consulting

Prohászka Andrea — ügyvezető igazgató, TUTTI Élelmiszeripari Kft.

llés István — partner, igazgatósági tag, Apelso Trust

Szalai Sándor — KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások

Szilágyi Péter — kockázatkezelési vezető, Coface

Vass Róbert — dunántúli lakossági régióvezető, OTP Bank

Vidovszky Áron — üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Bár a teljes előadói lista még bővülni fog, néhány kiemelt témakört már most ismerhetünk:

A magyar gazdaság jövője: Az egyik szekció részletesen tárgyalja majd a hazai gazdaság kilátásait, kitérve a kamatpolitikára, az inflációs várakozásokra és a beruházási környezetre.

Versenyképesség és innováció: Egy másik előadásban Magyarország versenyképességét elemzik régiós összehasonlításban, különös tekintettel az innovációvezérelt növekedés elemeire.

Energiahatékonyság és költségoptimalizálás: Az energiaárak és beszerzési feltételek, valamint az energiahatékonysági beruházások témakörét is körüljárják a szakértők, hiszen ez kulcsfontosságú a vállalatok költséghatékonyságának javításában.

Digitalizáció a vállalati szektorban: Külön szekció foglalkozik majd a digitalizáció nyújtotta lehetőségekkel, amelyek a vállalati szektor hatékonyságnövelésének "Szent Grálja" lehetnek.

Szó lesz még többek között a hazai finanszírozási forrásokról és hitelprogramokról, a kormányzati támogatásokról és pályázati lehetőségekről, valamint a munkaerőpiaci kihívásokról is. A

fórum zárásaként egy vállalati kerekasztal-beszélgetés során a résztvevők első kézből hallhatnak tapasztalatokat a versenyképesség és stabilitás témakörében.

Ez a konferencia kiváló lehetőséget nyújt a nyugat-magyarországi régió gazdasági szereplőinek a networking-re, az információcserére és a legfrissebb gazdasági trendek megismerésére. A Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fóruma mindazok számára szól, akik naprakész információkkal szeretnének rendelkezni a régió és az ország gazdasági kilátásairól.

