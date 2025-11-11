Kicsúszik az irányítás Netanjahu kezéből: váratlan helyen húz fel katonai bázist Washington

A Shomerim weboldal által közzétett információk szerint az USA jelentős katonai bázist kíván létrehozni a Gázai övezetben. Izraeli források elmondták, hogy a létesítmény nemzetközi erők számára készül, amelyek a tűzszünet fenntartásáért felelnek majd, és több ezer katona elhelyezésére lesz alkalmas.

Az amerikaiak az elmúlt hetekben aktívan dolgoztak az izraeli kormánnyal és a hadsereggel az ügy előmozdításán, és már megkezdték a lehetséges helyszínek felmérését a Gázai övezetben. A bázis létrehozásának költségvetése várhatóan mintegy félmilliárd dollár lesz.

Az 1967-es hatnapos háború óta Izrael mindent megtett, hogy csökkentse a nemzetközi jelenlétet az övezetben, így egy amerikai bázis felhúzása mindenképpen figyelemre méltó fejlemény, még akkor is, ha az USA Izrael legfontosabb szövetségese.

Az amerikai katonai jelenlét eddig meglehetősen korlátozott volt Izraelben. A tűzszüneti megállapodás aláírása után az USA körülbelül 200 katonát küldött az országba, akik jelenleg a kirjat gati amerikai parancsnoki központban (CMCC) dolgoznak. A háború alatt az USA egy THAAD légvédelmi rakétaüteget is telepített Izraelbe, amely segített az iráni rakéták elfogásában.

Izraeli források szerint az amerikai parancsnoki központ várhatóan teljesen átveszi a segélyek elosztásának felügyeletét, ami jelentősen csökkenti Izrael mozgásterét a térségben.

Izrael számára csak marginális szerep marad a Területi Kormányzati Tevékenységek Koordinátorán (COGAT) keresztül.

Címlapkép forrása: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images